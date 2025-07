OpenAI spouští ChatGPT agenta. Nakoupí potraviny a ovládne váš počítač

ChatGPT už má svého vlastního AI agenta

Stejně jako v případě konkurence, i on umí pomoci uživatelům s různými úkoly

První uživatelé si jej mohou vyzkoušet už nyní

Umělá inteligence vtrhla do našich životů jako uragán, nicméně i přes veškerou snahu velkých společností je její využitelnost v běžném životě spíše okrajová. Když pomineme řadu nepřesností, se kterými se AI potýká i u relativně banálních dotazů, je často problém také v tom, že prozatím neumí být vaším zcela osobním asistentem. To mají změnit takzvaní AI agenti, kteří umí na základě žádosti od uživatele plnit jeho pokyny a dělat za něj rutinní či nezáživné operace, jako je třeba objednání lístků do kina.

Agent od ChatGPT zvládne objednat nákup či vytvořit prezentaci

Ačkoli některé modely umělé inteligence již s AI agenty pracují, ChatGPT od OpenAI v tomto ohledu bylo zatím spíše zdrženlivé. To se ale nyní změnilo – společnost představila nový proaktivní model, který zvládne vykonávat některé úkoly za uživatele. ChatGPT agent funguje na stejné bázi jako model o3 a kombinuje několik existujících funkcí dohromady. Zvládne například vyhledávat a vytvářet reporty, spouštět kód pomocí terminálu, vytvářet prezentace a tabulky či se připojovat k externím zdrojům dat a aplikacím.

Samotné OpenAI doporučuje nového agenta využít například na upozorňování na nadcházející události z kalendáře podle aktuálních zpráv, vytváření receptů na japonské speciality pro čtyři osoby včetně nákupního seznamu či pro analýzu třech konkurenčních nabídek a jejich přetvoření do přehledné prezentace. Agent ChatGPT využívá vlastní virtuální počítač, v rámci kterého prochází webové stránky, filtruje výsledky nebo se přihlašuje ke službám. Předtím, než něco vykoná, ovšem vždy uživatele požádá o schválení, přičemž ten může i v průběhu svůj požadavek dále upřesňovat a upravovat.

ChatGPT agent bude k dispozici pro uživatele plánů Pro, Plus a Team, v rámci kterých stačí vybrat položku „agent mode“ a začít pokládat dotazy a požadavky. Zatímco uživatelé Pro již mají k nové funkci přístup, předplatitelé Plus a Team se dočkají v průběhu následujících dní. Během několika příštích týdnů bude agent ChatGPT dostupný také pro Enterprise a Education. Uživatelé předplatného Pro budou omezeni na 400 zpráv měsíčně, přičemž ostatní budou moci zadat pouze 40 zpráv, samozřejmě s možností dodatečného dokoupení dalších kreditů.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.