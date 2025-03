OpenAI otevírá cestu pro vývoj nových AI agentů. Umí spolupracovat a zvládnou komplexní úlohy

OpenAI představila Responses API, které umožňuje vývojářům vytvářet AI agenty schopné prohledávat web, analyzovat dokumenty a ovládat PC

Nové API nabízí přímý přístup k modelu pro vyhledávání, práci s daty a automatizaci úkolů

Spolu s Responses API OpenAI uvedlo Agents SDK, které umožňuje orchestraci více AI agentů pro řešení složitějších úkolů

OpenAI představili Responses API, nový nástroj umožňující vývojářům vytvářet AI agenty schopné vyhledávat informace na webu, analyzovat dokumenty a samostatně provádět úkoly na počítači. API přináší pokročilé funkce přímo integrované do modelu GPT-4o a GPT-4o mini, čímž se otevírá možnosti pro široké spektrum aplikací.

Agenti se rozkoukávají

„Svět je složitý a existuje nespočet využití pro AI agenty. Proto jsme nadšeni, že můžeme vývojářům nabídnout základní stavební bloky pro tvorbu agentů přizpůsobených jejich potřebám,“ uvedl Olivier Godement, produktový manažer OpenAI.

Responses API přichází se třemi klíčovými funkcemi: webovým vyhledáváním využívajícím stejný model jako ChatGPT, možností analýzy dokumentů ve velkém objemu a schopností provádět úkoly na počítači díky modelu Operator. OpenAI prezentuje API jako užitečné například pro automatizaci zákaznické podpory, právní analýzy nebo pro podnikové asistenty.

Agenti mohou spolupracovat

Společně s novým API OpenAI oznámilo Agents SDK, které umožňuje koordinaci více agentů – to přijde vhod v případech, kdy chcete AI zapřáhnout do opravdu komplexních úkolů. „Responses API je základní jednotka pro použití modelů a nástrojů. Agents SDK umožňuje jejich propojení, aby společně řešily složitější problémy,“ vysvětlil Nikunj Handa, produktový manažer OpenAI.

Nové API rozšiřuje ekosystém vývojářských nástrojů OpenAI a v polovině roku 2026 nahradí současné Assistants API. Společnost slibuje, že zapracovala zpětnou vazbu od vývojářů a přinesla vylepšení na základě dosavadních zkušeností.

Stále jsme na začátku

S agenty jsme sice pořád na začátku, ale už se nám pomalu rýsuje budoucnost, kdy budou standardem. Ostatně pokud máte hluboko do kapsy, můžete si už teď zaplatit 200 dolarů měsíčně za to nejlepší předplatné ChatGPT a tam si vyzkoušet funkci Operator. Ta je sice v současnosti příliš pomalá a musíte ji „hlídat“, nicméně dává nahlédnout do blízké budoucnosti, kdy agenti budou rychlí, samostatní a snad i plně funkční.

Je ale jasné, že minimálně ze začátku budou agenti nasazeni nejdříve v rámci specifických úkolů a oborů ve velkých firmách, než se postupně dostanou do menších firem a následně i k jednotlivcům. Nicméně to je nejspíš pouze otázkou několika měsíců, maximálně let. A jak taková věc potom zamává s trhem práce můžeme teď jen spekulovat.