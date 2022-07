Recenze Surface Laptop Go 2: v hlavní roli vyšší výkon

Surface Laptop Go 2 vypadá stejně jako jeho předchůdce

Výkon šel nahoru, cena zase dolů – seženete jej už za 17 099 korun

Největší nedostatky bohužel přetrvávají

Microsoft na začátku minulého měsíce představil kompaktní notebook Surface Laptop Go 2. Novinka přichází zhruba rok a půl po první generaci, ovšem pokud jste se těšili na nějaké velké novinky, musíme vás zklamat

Proč zklamat? Změny se totiž dají spočítat na prstech jedné ruky. A to doslova, ostatně počítejte s námi:

novější a výkonnější procesor

podpora Bluetooth 5.1 (namísto 5.0)

větší a rychlejší úložiště u základní varianty (sbohem, eMMC)

nová barevná varianta Sage (šalvějová)

Windows 11 v základu

Poslední dvě novinky pro nás nejsou příliš relevantní, neboť stroj na českém trhu seženete pouze v platinové barvě a Windows 11 si můžete nainstalovat i na původní Laptop Go. Zbývající vylepšení si zaslouží pochvalu, byť jedním dechem musím dodat, že se rozhodně najdou položky, které si zasloužily upgradovat přednostněji.

Design se mezigeneračně nezměnil, takže mi odpusťte, že jsem si ulehčil práci a zrecykloval fotografie z recenze první generace. Ze stejného důvodu nebudu dopodrobna popisovat všechny shodné vlastnosti a více se zaměřením na zmíněné mezigenerační rozdíly. Pokud tedy chcete získat komplexní obrázek, doporučuji se nejprve ponořit do rok a půl starého textu.

Vzhled se nezměnil, ničemu to ale nevadí

Surface Laptop Go 2 je v portfoliu výrobce tím nejlevnějším počítačem (nepočítáme-li tablet Surface Go 3), takže je nutné překousnout několik kompromisů – některé bolí více, některé méně. Tím největším je zřejmě absence podsvícení klávesnice, což je dnes standard i u těch nejlevnějších notebooků. Zde jsme doufali, že Microsoft vyslyší volání komunity a podsvícení do druhé generace přidá, ale bohužel se tak nestalo. Podsvícené je pouze zamykací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. V tomto případě se jedná o plnohodnotnou a perfektně funkční náhradu odemykání obličejem.

Klávesnice samotná má i přes malé rozměry šasi standardní velikost – oproti 15″ Surface Laptopu je pouze lehce „ořezaná“ šířka nepísmenných kláves, jako jsou Enter, Delete apod. Psaní na Laptopu Go 2 je nesmírně pohodlné, zamrzí jen absence českých potisků kláves. Pod klávesnicí leží rozumně velký touchpad, který je radost používat. Není sice haptický jako v případě Surface Laptop Studio, ale i tak se odvděčí precizností a uspokojivým (a poměrně tichým) klikáním.

Horní část základny s klávesnicí a touchpadem je hliníková (stejně jako víko), ovšem spodní část je z plastu. Jedná se o další ústupek kvůli ceně, ale není nijak na překážku – snad jen odstíny různých materiálů mohli v Redmondu lépe sladit. Konstrukčně je notebook velice dobře zpracován, o jeho odolnost mít obavy nemusíte. Navíc je s hmotností 1 127 g příjemně kompaktní a lehký, takže se skvěle hodí jako sekundární stroj na cesty. A pokud nepotřebujete mnoho výkonu, může s pomocí dokovací stanice a monitoru nahradit i desktop.

Pro připojení periferií máte k dispozici následující výbavu portů (každý v jednou výskytu):

USB-C (bohužel bez podpory Thunderbolt 4)

USB-A

3,5mm audio jack

Surface Connect

Jedná se o poměrně univerzální sestavu, která vás nebude nijak brzdit v připojování libovolného příslušenství. K nabíjení budete nejspíše používat přiloženou magnetickou nabíječku s podlouhlou koncovkou Surface Connect (která je extrémně návyková), ovšem nic vám nebrání svěřit se do rukou univerzálnějšího USB-C. Čtečka paměťových karet bohužel chybí.

Co se bezdrátových sítí týče, Surface Laptop Go 2 nabízí Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. V prvním případě musím vyzdvihnout citlivost antén – mám jedno místečko, kde se některá zařízení dokáží za den dvacetkrát odpojit, ovšem novinka od Microsoftu se signálu držela a nepouštěla.

Hrubý displej bez podpory stylusu

Pokud si k notebooku nepřipojíte externí displej, budete veškeré dění sledovat na 12,45″ obrazovce s poměrem stran 3:2 a poměrně nízkým rozlišením 1 536 × 1 024 pixelů, což znamená jemnost 148 ppi. Jedná se tedy o další z kontroverzních vlastností, které mohou někomu vadit více, někomu méně. Já se nacházím spíše v druhé skupině – z bližší vzdálenosti je patrné, že písmena jsou zubatější než u jemnějších displejů, na druhou stranu ostatní zobrazovací vlastnosti použitého panelu (pokrytí barev, kontrast, pozorovací úhly, jas) jsou na slušné úrovni a rozhodně patří do lepšího průměru. Displej je dotykový, ovšem platí to pouze pro prsty – pero Surface Pen nepodporuje.

Grafický čip je největším skokanem

Tímto jsme ve stručnosti probrali položky shodné s první generací, nyní se pojďme podívat na mezigenerační vylepšení. Tím hlavním je výměna Intel Core i5-1035G1 za novější Core i5-1135G7, což je poměrně znatelný skok kupředu. Oba procesory jsou vyrobené 10nm procesem, avšak ten novější disponuje vyššími takty procesorové jednotky, a hlavně grafikou Intel Xe Graphics s 80 výpočetními jednotkami namísto dřívější Intel UHD s 32 výpočetními jednotkami.

Grafický čip by si v tomto případě zasloužil ocenění „skokan roku“, protože podle některých benchmarků poskytuje až trojnásobný výkon. Díky němu si můžete připojit až 4 externí displeje (nebo jeden s maximálním rozlišením 7 680 × 4 320 pixelů).

Ne, Surface Laptop Go 2 stále není herní mašinou, ale pokud využíváte graficky náročné aplikace, přijde vám navýšení výkonu na cestách vhod. A pokud se vzdáte ambicí pařit na tomto malém notebooku AAA tituly, možná zjistíte, že tady vaše oblíbená a méně náročná hra neběží tak špatně – Fortnite ve Full HD rozlišení stabilně drží snímkovací frekvenci nad 30 fps, stejně tak i Apex Legends nebo Battlefield V. Více než výkon grafiky vás možná bude limitovat dostupná paměť – grafický čip žádnou vlastní nemá a ukrajuje si ji z RAM. A ta má i v nejvyšší konfiguraci pouze 8 GB.

Benchmark Surface Laptop Go Surface Laptop Go 2 Nárůst Cinebench 20 CPU 1 099 3 444 213% Cinebench 20 CPU (Single Core) 424 1 312 209% Geekbench 4 CPU (Single Core) 5 131 5 797 13% Geekbench 4 CPU (Multi Core) 13 774 15 652 14% Geekbench 4 GPU 24 911 51 607 107% Geekbench 5 CPU (Single Core) 1 196 1 368 14% Geekbench 5 CPU (Multi Core) 3 451 4 009 16% Geekbench 5 GPU (Vulcan) 4 898 14 929 205% Geekbench 5 GPU (OpenCL) 5 825 15 132 160% PCMark 10 3 152 4 000 27% PCMark 10 Extended neměřeno 3 588 – PCMark 10 Express neměřeno 4 181 – CPU-Z (Single Core) neměřeno 486 – CPU-Z (Multi Core) neměřeno 1 986 –

Co se procesorového výkonu týče, zde se mezigenerační nárůst pohybuje mezi 13–16 procenty, takže u programů vytěžujících procesorová jádra si zase tolik nepolepšíte. To ale vadit nemusí, v této oblasti už první Surface Laptop Go odváděl velice dobrou práci a bez obtíží zvládal rychle spouštět všemožné programy a bez zaškobrtnutí se mezi nimi přepínat. Na „dvojku“ se v tomto můžete rovněž spolehnout, vlastně se možná sami budete divit, jakou sílu tento prcek má – skoro se zdráhám označit jej za kancelářský stroj, neboť z vlastních zkušeností vím, že má na víc.

Pomalé eMMC je konečně pryč

Pochvalu si Microsoft rovněž zaslouží za výkonné úložiště. Námi testovaná varianta s 256GB SSD vykazovala oproti minulé generaci až dvojnásobnou rychlost při čtení a trojnásobnou při zápisu dat. Kromě toho už v konfigurátoru nenajdete žádný model s pomalou eMMC interní pamětí, základem je nově 128GB úložiště typu PCIe SSD, byť bohužel stále se 4 GB RAM. Tato verze navíc postrádá čtečku otisků prstů.

Surface Laptop Go 2 disponuje aktivním chlazením, avšak ani divoké herní benchmarky jej nedokázaly roztočit do nepříjemných otáček. Občas mě sice ševel ventilátoru překvapil i v situacích bez větší zátěže (možná se na pozadí spustila služba Windows Update, kdo ví?), ale pokud zrovna nepíšete diplomovou práci v tichém prostředí univerzitní knihovny, pravděpodobně si roztočeného ventilátoru ani nevšimnete. Naopak díky němu oceníte, že počítač přistupuje ke škrcení výkonu později, než kdyby žádný větráček vůbec neměl, a kromě toho se můžete spolehnout na přijatelné teploty šasi, které nepřekračují nesnesitelnou mez.

Výdrž na středně dlouhé služební cesty

S novým procesorem souvisí i výdrž, jelikož mírně poklesla jeho spotřeba v klidovém režimu. Podle Microsoftu papírově narostla ze 13 na 13,5 hodiny, což jsou ovšem čísla, kterých dosáhnete pouze při pasivním sledování videa při sníženém jasu a ztlumených reproduktorech. I mimo tento režim ale budete s výdrží spokojeni – pokud budete chtít v Pendolinu mezi Bohumínem a Františkovými Lázněmi udělat nějakou složitější práci a přebíjet sluníčko z oken maximálním jasem, Surface celou 6,5hodinovou jízdu ustojí, a ještě vám na následnou schůzku nějakých 20 procent zbyde. Osm poctivých pracovních hodin by tak měl zvládnout levou zadní.

Nabíjení přiloženým 39W adaptérem zabere přibližně hodinu a čtvrt. Pokud však máte rychlejší USB-C nabíječku, můžete celý proces stlačit pod hodinu. Já ale raději využíval služeb originálního příslušenství – už jen proto, že jsem podlehl jeho magnetickému kouzlu, které dokáže zabránit nechtěnému pádu počítače ze stolu při zaškobrtnutí o kabel. Jen mě mrzí, že na cihličce adaptéru chybí port USB-A pro dobíjení dalších zařízení, neb ostatní stroje z rodiny Surface jej mají.

S mód už není v módě

Velká změna se odehrála také na pozici operačního systému. Nejenže Microsoft dosadil nejnovější Windows 11 (v edici Home), ale v základu vypnul omezující S mód. S ním redmondští slibovali větší bezpečnost, vyšší stabilitu, vyšší výdrž na baterii a kdovíco ještě, ale pravděpodobně jim telemetrie ukázala, že jej drtivá většina uživatelů vypíná, aby si mohla instalovat aplikace z libovolných zdrojů.

Co se Windows 11 týče, systém na Laptopu Go 2 běží bez sebemenšího zaškobrtnutí – animace jsou plynulé, aplikace se spouští bleskurychle a systém není nijak výrazně zaplaven nepotřebným balastem. Pořád mám Microsoftu tak trochu za zlé, že pouze přeskinoval desítky, nesmyslně zvýšil hardwarové požadavky a vydává Windows 11 za nový systém. Naštěstí vývojáři naslouchají komunitě a postupně systém opravují a doplňují, přičemž hlavní várka novinek dorazí za pár týdnů v chystané velké letní aktualizaci.

Závěr: povedený stroj s několika kompromisy

Takže jaký je Surface Laptop Go 2 jako celek? Vlastně se jedná o velice sympatický cestovní počítač, který docela šikovně vyplňuje jednu opomíjenou kategorii notebooků s 12″ displeji. Díky svým malým rozměrům připomíná kdysi oblíbené netbooky, které kvůli procesorům Intel Atom trpěly nepříjemně nízkým výkonem. To však není případ testovaného produktu – ten má síly na rozdávání; skoro by se dalo říci, že výkon stál v žebříčku priorit na prvním místě.

Aby Microsoft udržel cenu co možná nejníže, musel provést několik kompromisů. Nejtrestuhodnějším nedostatkem je v mých očích absence podsvícení klávesnice, ta by již dnes měla být samozřejmostí u každého notebooku. Na druhé místo pak řadím hrubší displej, ačkoliv hned dodávám, že při běžné práci jsem tento neduh vůbec nevnímal. Zčásti plastovým tělem jsem problém neměl, stejně tak mi nečinilo potíže přihlašovat se otiskem prstu namísto skenu obličeje (pokud si tedy nekoupíte základní variantu 4/128 GB, která nemá ani onu čtečku).

Kdo neumí psát poslepu, bude bojovat s absencí českých znaků na klávesnici. Já však i s touto výtkou řadím klávesnici Surface Laptop Go 2 ve svém osobním žebříčku mezi nejlepší, stejně tak i dobře fungující touchpad. Také mě mile potěšila citlivost Wi-Fi a dobře zvolený počet přítomných fyzických portů. Snad jen USB-C by mohlo operovat ve standardu Thunderbolt 4.

A jak si vede Surface Laptop Go 2 ve srovnání s konkurencí? Počítače s 12″ displejem dnes prakticky neexistují, v této kategorii testovaná novinka žádnou konkurenci nemá. Pokud však hledáte kompaktní notebook s vysokým výkonem, najdete za dané peníze papírově vybavenější stroje, které v konečném důsledku mohou být i tenčí a lehčí.

Konfigurace Surface Laptop Go 2 Surface Laptop Go (zaváděcí ceny) 4/64 GB 17 990 korun 4/128 GB 17 099 korun 8/128 GB 19 599 korun 21 990 korun 8/256 GB 22 199 korun 27 990 korun

Okolo 22 tisíc korun, kolik stojí testovaný model s 8 GB RAM a 256GB SSD, seženete například Asus ZenBook 13 s 13,3″ OLED displejem, procesorem AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB RAM, 512GB SSD a větším množstvím portů včetně plnohodnotného HDMI. U HP si zase můžete vybrat model Pavilion Aero 13 s procesorem AMD Ryzen 5 5600U, 8 GB RAM, 512GB SSD a hmotností pod 1 kg. Pokud je vám sympatická značka Surface, můžete si připlatit za lehčí Surface Pro s podobně velkým displejem, ale univerzálnější hybridní konstrukcí.

Surface Laptop Go 2 to zkrátka se svojí cenou nebude mít na trhu lehké, a to i přesto, že mezigeneračně poměrně výrazně zlevnil. Pokud jste ale příznivci Microsoftu a žádný z ústupků ve výbavě vám není na překážku, budete s ním spokojení. Jen vám možná budou chybět některé položky, ve kterých ostatní modely z rodiny Surface nedělají kompromisy – nechybí jim podsvícená klávesnice, jemný displej s podporou stylusu, infračervená kamera s funkcí Windows Hello nebo dodatečný USB port v nabíjecí cihličce.

Klady design a kvalitní konstrukce

kvalitní displej s poměrem stran 3:2

perfektní klávesnice a touchpad

vysoký výkon

magnetické nabíjení Zápory klávesnice bez podsvícení a bez českých znaků

displej má nízké rozlišení a nepodporuje stylus Surface Pen

chybí čtečka paměťových karet

startovní konfigurace má pouze 4 GB RAM a nemá čtečku otisků prstů

