Microsoft dokončil letní update Windows 11. Na Buildu představil i další chystané novinky

Microsoft dokončil práce na příští velké aktualizaci Windows 11

Systém se konečně dočká podpory widgetů třetích stran

Těšit se můžeme i na zbrusu novou aplikaci OneNote

Včera byla zahájena vývojářská konference Microsoft Build, v rámci jejíž úvodní tiskové konference redmondský gigant odhalil několik novinek v cloudových službách a ve vývojářských nástrojích. Tak trochu bokem zůstali běžní spotřebitelé, byť několik zajímavých novinek pro ně jsme na akci také zachytili.

Podpora widgetů třetích stran

Jedna z větších novinek se týká widgetů, které jsou součástí Windows 11 již nyní, avšak jejich použitelnost pokulhává – k dispozici jich je jen hrstka přímo od Microsoftu, navíc nejsou svázané s žádnou aplikací, ale pouze otvírají webové stránky v Microsoft Edge.

Microsoft přislíbil, že v průběhu letošního roku dostanou vývojáři možnost vytvářet své vlastní widgety, a to navíc s možností propojení s progresivními webovými aplikacemi, ale i těmi typu Win32.

Zbrusu nový OneNote

Odhalen byl i zbrusu nový „poznámkovník“ OneNote. V současnosti existují dvě verze – moderní a klasická svázaná s balíkem Office. V blízké budoucnosti by však měla přijít jedna unifikovaná. Z několika obrázků, které Microsoft ukázal, je patrná lehká designová obměna, avšak při zachování stávajícího pásu karet, který půjde „smrsknout“ do kompaktnější podoby.

Okno aplikace má zaoblené rohy, nové jsou animace a také nový indikátor nepřečtených změn, který je známý ze zbývajících Office aplikací. Z nich si OneNote vypůjčí i nabídku pro kreslení, chybět tak nebude například pravítko, převádění ručně psaného textu na strojově čitelný nebo převod ručně nakreslených základních tvarů do úhlednější podoby.

Nový OneNote se také dočká pokročilejších filtrů: stránky s poznámkami půjde třídit podle data vytvoření, posledních úprav, nebo abecedně. Do poznámek bude možné vkládat snímky přímo z aplikace Kamera. Aplikace bude rovněž podporovat Surface Slim Pen 2 včetně haptické odezvy.

Část nových funkcí je možné testovat již nyní v rámci programu Office Insiders, další by měly přijít v následujících dnech. Kdy bude aplikace nasazena do ostrého provozu, to zatím nevíme.

Jednodušší přenos aplikací na nový počítač

Stěhování z jednoho počítače na druhý není v případě Windows nic jednoduchého, Microsoft však připravuje nový způsob, který to alespoň částečně usnadní. Bude se jednat o novou funkci v Microsoft Store, která vám ve vaší knihovně aplikací nabídne instalaci programů a her, které máte nainstalované na jiném zařízení.

Bude to pochopitelně fungovat pouze u aplikací a her, které se v Microsoft Store nacházejí, a pravděpodobně přenese pouze samotné aplikace, nikoliv jejich nastavení.

Snadnější vyhledávání aplikací

Microsoft se na konferenci Build pochlubil, že v prvních třech měsících letošního roku se knihovna Win32 programů v jeho obchodě s aplikacemi rozrůstala o 50 procent rychleji než ve stejném období v loňském roce. Aby uživatelé využívali Microsoft Store ve větší míře, připravuje firma z Redmondu novou funkci pro snadnější vyhledávání – aplikace v obchodě bude možné vyhledávat přímo z nabídky Start nebo systémového vyhledávání a přímo odsud je i instalovat.

Android aplikace v nových zemích

Microsoft také oznámil, že rozšiřuje podporu Android aplikací ve Windows 11 do dalších pěti zemí. Česká republika mezi nimi bohužel nadále chybí – z této funkce se nově mohou radovat obyvatelé Francie, Německa, Itálie, Japonska a Velké Británie.

Poslední zásadní zprávou je, že příští velká aktualizace Windows 11 již byla dokončena, neboť poslední testovací sestavení s označením 22621 bylo certifikováno jako RTM (Release to Manufacture). Tuto verzi tak bude Microsoft dodávat výrobcům zařízení, kteří ji začnou pomalu nasazovat do počítačů mířících na pulty obchodů.

Build 22621 je k dispozici již dva týdny v programu Windows Insider. Oproti minulým se liší tím, že v pravém dolním rohu neobsahuje vodoznak. Pokud Microsoft během testování narazí na nějaké chyby, budou následně opravené v rámci desetinkového updatu, nicméně můžeme očekávat, že k šíření příští velké aktualizace mezi běžné uživatele dojde někdy v příštích měsících. V blogovém příspěvku Microsoft zmiňuje datum 5. září 2022, do kterého musí výrobci zařízení zajistit kompatibilitu ovladačů. Je tedy možné, že update vyjde krátce poté.