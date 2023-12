Surface Pro a Laptop čeká příští rok významný upgrade: nové displeje, ARM a umělá inteligence

Microsoft na jaře představí nové generace počítačů Surface Pro a Surface Laptop

Oba mají být nabízené s procesory Intel i ARM, chybět nebude podpora umělé inteligence

Surface Laptop 6 má dostat více portů a haptický touchpad

Copilot získá vlastní tlačítko na klávesnici

Microsoft letos na podzim představil tři nové počítače Surface, ovšem jednalo se spíše o drobná vylepšení stávajících modelů, jejichž majitelé nedostali příliš mnoho důvodů k upgradu. Pro příští rok redmondští chystají významnější obměnu svého portfolia, především u populárních řad Surface Pro a Surface Laptop. Redakce serveru Windows Central získala exkluzivní informace o tom, co všechno Microsoft u svých příštích počítačů chystá.

Surface Laptop 6: Intel nebo ARM?

Svět Windows čeká příští rok malé zemětřesení, po kterém budeme dělit počítače na nové a staré – hlavním dělítkem bude přítomnost neurálního koprocesoru se schopností akcelerace úloh umělé inteligence. Surface Laptop 6 má být jedním z prvních představitelů nové generace počítačů, přičemž v oblasti procesorů Microsoft zaexperimentuje – zatímco dříve Surface Laptop nabízel s procesory Intel a AMD, u nové generace dostanou uživatelé na výběr Intel nebo ARM, konkrétně Intel Core Ultra nebo Qualcomm Snapdragon X Elite.

ARMová varianta Surface Laptopu má podle Zaca Bowdena z Windows Central konkurovat MacBookům Air, zejména ve výdrži baterie, výkonu a zabezpečení. Důležité ale také bude vyřešit softwarovou část – ARMový Surface Pro X trpěl na nekompatibilitu některých stávajících aplikací a ovladačů periferií. Surface Laptop 6 má být šitý na míru příští hlavní verzi Windows s kódovým označením Hudson Valley, která by snad měla umět s ARMovými procesory lépe pracovat.

Microsoft ale neplánuje změny uvnitř, ale i navenek. U menšího modelu má dojít ke zvětšení displeje ze současných 13,5 na 13,8″, ovšem při zachování současné velikosti – zobrazovač mají obepínat tenčí rámečky, které budou navíc v rozích displeje zaoblené. Větší Surface Laptop má rovněž dostat tenčí rámečky, avšak úhlopříčka zobrazovače se v tomto případě měnit nemá, počítač by tak měl mít o něco menší půdorysné rozměry.

Změny se mají odehrát i na samotné základně. Microsoft údajně doplní do klávesnice nové tlačítko pro spouštění funkce Copilot, a vymění současný klikatelný touchpad za haptický – ten je v tuto chvíli dostupný pouze v nejdražším počítači Surface Laptop Studio. Zac Bowden rovněž naznačuje, že Surface Laptop 6 již nebude nabízen s Alcantarovými opěrkami dlaní, ale pouze hliníkovými.

U Surface Laptopu 6 by mělo dojít i k rozšíření portové výbavy, přítomné mají být dvě USB-C, jedno USB-A a magnetický port Surface Connect. Počítač má být k dispozici v mnoha paměťových variantách, v nejvyšší konfiguraci má disponovat 32 GB RAM a 2TB úložištěm. V Redmondu údajně testují i modely s 64GB RAM, ale v tuto chvíli není jasné, zda půjdou do běžného prodeje.

Surface Pro 10: stejné procesory v konvertibilním těle

Upgrade procesorů čeká i řadu Surface Pro, i v tomto případě se můžeme těšit na nasazení next-gen procesorů Intel Core Ultra a Qualcomm Snapdragon X Elite. Ani v tomto případě se však nemá jednat o jedinou změnu, Microsoft má v rukávu i několik dalších vylepšení.

Zac Bowden tvrdí, že Surface Pro 10 si víceméně ponechá stávající design, avšak s jednou na první pohled viditelnou změnou – zaoblenými rohy displeje. Úhlopříčka zobrazovače má zůstat 13″, ovšem u rozlišení dostane zákazník na výběr – u dražších modelů má být 2 880 × 1 920 pixelů, u levnějších 2 160 × 1 440 pixelů. Ve všech případech se má jednat o 120Hz panely, ovšem nově s podporou HDR obsahu a aplikovanou antireflexní vrstvou (konečně).

Surface Pro 10 má být nabízen v mnoha paměťových konfiguracích – základní varianta má disponovat 8 GB RAM a 256GB úložištěm, u vrcholného modelu se počítá s kombinací 32 GB RAM a 2TB úložištěm. K dispozici mají být i varianty s integrovaným čipem NFC, avšak ty budou pravděpodobně nabízené pouze komerčním zákazníkům. Spekuluje se i o novém klávesnicovém krytu s dedikovaným tlačítkem pro funkci Copilot.

Premiéra už na jaře?

Počítače Surface Laptop 6 a Surface Pro 10 by údajně měly být představeny na jaře příštího roku s tím, že do prodeje by se měly dostat v polovině roku. Tento termín ale koliduje s představením nové generace systému Windows, která má být údajně dokončena až příští rok na podzim. Buď tedy Microsoft své nové stroje vypustí se stávajícími Windows 11, anebo s nehotovou verzí Windows „12“.

Kromě těchto počítačů by Microsoft mohl příští rok představit i další stroje – Zac Bowden spekuluje o nové generaci Surface Laptopu Go a také o nových komerčních verzích Surface Pro a Surface Laptop se stávajícím designem, avšak s novými procesory Intel Core Ultra.

Zac Bowden rovněž tvrdí, že Redmondští chystají významnější designovou změnu u řady Surface Pro, avšak ta pravděpodobně dorazí až v roce 2025. Údajně bychom se mohli dočkat nejen vylepšeného 13″ modelu, ale rovněž nové varianty s 11″ displejem.

