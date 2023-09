Microsoft představil tři nové počítače. Surface Studio 2 přináší ohromný výkon a více portů

Microsoft dnes představil tři nové počítače z rodiny Surface

Vylepšení jsou spíše kosmetická, vesměs jde o výměnu procesorů za novější

Nejlépe je na tom Laptop Studio 2, který dostal výkonnější grafiku a více portů

Microsoft si letošní premiérou počítačů Surface pořádně pospíšil – loni své novinky představil v polovině října, letos to s přehledem stihl ještě v průběhu září. Možná je to tím, že čerstvě představená řada neobsahuje žádnou vyloženou novinku, pouze se jedná o poměrně skromné upgrady současných strojů.

Surface Laptop Studio 2: nejvýkonnější Surface v historii

Největší upgrade podstoupil konvertibilní počítač Surface Laptop Studio. Form faktor se od minula nezměnil, přesto však druhou generaci rozpoznáte na první pohled – po stranách má totiž rozmístěné větší množství portů. Zatímco fyzická konektivita se u prvního Laptop Studio omezila na Surface konektor, sluchátkový port a dvě USB-C, druhá generace je bohatší o klasické USB-A a čtečku microSD karet.

Microsoft si zjevně uvědomil, že profesionálové ocení více možností připojení, a po vzoru posledních MacBooků Pro omezil nutnost používat všemožné přechodky. Ačkoliv Apple je s „plnotučným“ HDMI portem a čtečkou plnoformátových SD karet ještě o krůček dál. Surface Laptop Studio 2 obsahuje stejný 14,4″ Pixel Sense displej s rozlišením 2400 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, mezigeneračně se zvýšil pouze maximální jas a přibyla podpora HDR obsahu. Samozřejmostí je podpora stylusu Surface Pen, který se magneticky připíná k základně, odkud se zároveň nabíjí.

Surface Laptop Studio se dočkal znatelně vyššího výkonu. Microsoft do útrob nasadil nové procesory Intel Core i7-13700H a Core i7-13800H, varianta s procesorem Core i5 v nabídce nebude. Počítač bude k dispozici buď s integrovaným grafickým čipem Intel Iris Xe, nebo s výrazně výkonnějšími grafickými kartami od Nvidie.

K dispozici budou dvě „herní” grafiky GeForce RTX 4050 s 6 GB vlastní paměti a GeForce RTX 4060 s 8 GB paměti, popřípadě „pracovní” grafika RTX 2000 Adas. V maximální konfiguraci je možné do počítače „nacpat“ až 64 GB RAM a 2TB SSD. Počítač obsahuje i vlastní neurální jednotku pro akceleraci AI výpočtů.

Surface Laptop Studio 2 se dočkal lepšího touchpadu, který poskytuje více úrovní zpětné vazby, nová je i webkamera, která má nově širší zorné pole. Akumulátor si ponechává kapacitu 58 Wh, která má zajistit až 18 hodin provozu na jedno nabití. I s ní počítač váží 2 kilogramy.

Surface Laptop Go 3: výkonnější procesor a vyšší cena

Microsoft rovněž updatoval svůj nejlevnější notebook (nepočítáme-li školní Surface Laptop SE). Třetí generace Laptopu Go vypadá stejně jako obě předchozí, to znamená, že se jedná o kompaktní notebook s 12,45″ dotykovým displejem a hmotností 1,13 kg.

Hlavní změna se odehrála pod kapotou, kam Microsoft umístil výkonnější procesor Intel Core i5-1235U ze série Alter Lake s deseti jádry (dvě výkonná a osm efektivních) – ve srovnání s předchozí generací má nabídnout o 88 procent vyšší výkon. Počítač bude v základní konfiguraci nabízen s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, maximální konfigurace nabídne 16 GB RAM a 256GB úložiště. Microsoft ještě více vylepšil opravitelnost tohoto stroje – u letošní generace jde snadno vyměnit celou základní desku.

Surface Go 4: letos jen pro firmy

Drobného upgradu se dočkal i tablet Surface Go, byť jeho čtvrtá generace je určena výhradně firmám. Microsoft tak jde stejnou cestou jako kdysi s tabletem Surface Pro 7+. Surface Go 4 se dočkal čtyř hlavních novinek – nového procesoru Intel N200, minimální kapacity RAM 8 GB, rychlejšího UFS úložiště (předchozí modely mají v základní konfiguraci eMMC) a opravitelnější konstrukce.

Nový procesor přináší podporu několika AI funkcí, např. Voice Clarity, která vylepšuje výstup z mikrofonu. Na rozdíl od Surface Pro 7+ na Surface Go 4 běží operační systém Windows 11 v edici Home.

Cena a dostupnost

Surface Laptop Studio 2 je díky odstranění základní varianty s procesorem Core i5 zdánlivě dražší než jeho předchůdce – základní varianta s procesorem Intel Core i7-13700H, grafikou Intel Iris Xe, 16 GB RAM a 512GB SSD přijde na 53 989 korun.

Surface Laptop Go 3 kvůli navýšení pamětí znatelně podražil, základní varianta 8/256 GB vyjde na 21 399 korun.

Surface Go 4 for Business by měl být v USA stát 579 dolarů, což je přibližně 16 tisíc korun s DPH.

Všechny počítače by měly být dostupné začátkem října.