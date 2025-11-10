Velký únik celé řady Galaxy S26. Známe detaily o fotoaparátech, čipsetech i kapacitách baterií

- Samsung možná představí řadu Galaxy S26 už v lednu
- Fotoaparáty mají být po hardwarové stránce prakticky stejné jako letos, měnit se nemá ani kapacita baterií
- Část produkce bude pohánět čipset Exynos 2600, část Snapdragon 8 Elite Gen 5
Samsung na začátku příštího roku představí novou generaci vlajkových smartphonů Galaxy S26. Oproti předchozím předpokladům bychom se měli dočkat řadových nástupců letošní hlavní trojice, tedy základního modelu a variant Plus a Ultra. Ve všech třech případech se můžeme těšit na několik mezigeneračních vylepšení, která se odehrají mimo jiné i v oblasti fotoaparátů. Jaké novinky Samsung chystá?
Galaxy S26 Ultra: většina fotoaparátů beze změny
U nejvýše postaveného modelu Galaxy S26 Ultra plánuje Samsung minimální změny. Podle nejnovějších informací má být fotovýbava po hardwarové stránce prakticky stejná jako letos, upgradu se dočká pouze 3× teleobjektiv, i když i u něj je upgrade spíše s otazníkem.
Additional camera assistance update
– 24MP mode for default and portrait mode
– adaptive pixel: clear noisies by combining multiple lower-resolution pics to a single hi-res pic
– focus speed slider for picture and video mode
– allows to turn off HDR10+ and use regular HDR https://t.co/uzdEs0wSJv
— Semi-retired-ing (@chunvn8888) November 6, 2025
Podle informátora @chunvn8888 má být Galaxy S26 Ultra vybaven následujícími fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní (Samsung ISOCELL HP2)
- 50Mpx širokoúhlý (Samsung ISOCELL JN3)
- 12Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (Samsung ISOCELL S5K3LD)
- 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením (Sony IMX854)
- 12Mpx selfie kamerka (Sony IMX 874)
S tím ale nesouhlasí obvykle přesný informátor Ice Universe, podle kterého si má 3× teleobjektiv ponechat stávající rozlišení 10 megapixelů. To by ovšem znamenalo, že fotoaparáty Galaxy S26 Ultra se mezigeneračně nezmění vůbec.
I can say with certainty that the Samsung Galaxy S26, S26+, and S26 Ultra all use the same 3x camera specification, which is as follows:
3x camera : 10MP , ISOCELL , 1/3.94" , 1.0μm , F2.4，36°
Its effective pixel count is 10MP, not 12MP.
Please take a screenshot and save it for… pic.twitter.com/PJoJOLLrQY
— PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025
Ice Universe dále tvrdí, že Samsung plánuje mírně pozměnit ekvivalentní ohniskovou vzdálenost u dvou fotoaparátů – u hlavního snímače má být 24 mm, u 5× přibližení 120 mm.
One noteworthy small change is that the S26 Ultra's main camera's equivalent focal length has increased from 23mm to 24mm, and the 5x zoom has increased from 115mm to 120mm.
— PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025
Co Samsung nevylepší v hardwaru, to se bude snažit dohnat softwarem. Telefon má například fotit standardní a portrétní snímky v rozlišení 24 megapixelů namísto současných 12 Mpx. Přibýt má nová technologie zpracování obrazu nazvaná adaptivní Pixel, při které Samsung k odstranění šumu použije kombinaci více snímků s nižším rozlišením, a ty pak spojí do výsledného snímku s vysokým rozlišením. Do výchozí aplikace fotoaparátu má přibýt posuvník rychlosti ostření a možnost používat běžné HDR namísto HDR10+. Pro natáčení videa nabídne Samsung nový kodek APV.
Galaxy S26 a S26+: nový hlavní fotoaparát a lepší teleobjektiv
U základních modelů Samsung plánuje větší změny, po hardwarové stránce má zůstat stejný jenom širokoúhlý fotoaparát a pravděpodobně i selfie kamerka, byť tu zatím žádným únikem „potvrzenou“ nemáme. Soupis fotoaparátů má být následující:
- 50Mpx hlavní (Samsung ISOCELL S5KGNG)
- 12Mpx širokoúhlý (Sony IMX564)
- 12Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (Samsung ISOCELL S5K3LD)
Teleobjektiv bude stejný jako v případě Galaxy S26 Ultra, díky vyššímu rozlišení se můžeme těšit na lehce detailnější snímky. Pokud však Samsung ponechá optiku se stejnou clonou (f/2.4), patrně k žádnému velkému kvalitativnímu skoku nedojte. To samé víceméně platí i o hlavním fotoaparátu, který sice dostane modernější snímač, avšak jeho fyzická velikost se nijak nezmění.
Stejné baterie, tenčí těla
Podle dosavadních informací neplánuje Samsung u řady Galaxy S26 navyšovat kapacitu akumulátorů, situace má být stejná jako letos:
- Galaxy S26 – 4 300 mAh
- Galaxy S26+ – 4 900 mAh
- Galaxy S26 Ultra – 5 000 mAh
Navzdory tomu mají být všechny tři telefony o něco tenčí než jejich předchůdci, podle informátora Ice Universe má mít například základní Galaxy S26 v pase pouze 6,9 mm, Galaxy S26 Ultra pak bude mít 7,9 mm.
6.9mm Galaxy S26 pic.twitter.com/JHJIYplt2K
— PhoneArt (@UniverseIce) November 8, 2025
Pokud se tato informace potvrdí, tak chápeme Samsung, že se rozhodl „zaříznout“ projekt tenkého smartphonu Galaxy S26 Edge. Úspora jednoho milimetru v pase by v jeho případě vedla k několika nepříjemným ústupkům a k neobhajitelné vyšší ceně.
I know many people are eagerly hoping for a larger 3x sensor in the S26 Ultra, so you wish my information were wrong. I understand how you feel. But for now, let’s set the specifications aside and look at the official CAD-based renderings of the S26 Ultra. We know that the S26… pic.twitter.com/CFf3sOHoo7
— PhoneArt (@UniverseIce) November 7, 2025
Snapdragon nebo Exynos?
O pohon smartphonů Galaxy S26 se podělí čipsety Samsung Exynos 2600 a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Aktuálně se hovoří o tom, že rozdělení bude podobné jako před dvěma roky v řadě Galaxy S24 – základní modely dostanou Exynos, prémiová varianta Ultra obdrží Snapdragon.
Zda Samsung na vybraných trzích nasadí Snapdragon i do levnějších modelů, zatím nevíme. Je to ale dost možné – Qualcomm se při oznamování posledních finančních výsledků pochlubil, že u modelové řady Galaxy S26 zajistí produkci 75 procent čipových sad.
Nasazení Snapdragonu 8 Elite Gen 5 ale nemusí být pro zákazníky nutně výhodou – jednak se hovoří o tom, že Exynos 2600 na tom bude s výkonem velmi dobře, navíc nový čip od Qualcommu má být výrazně dražší než jeho předchůdce. Je tedy možné, že Galaxy S26 a S26+ si udrží ceny současných modelů, zatímco varianta Ultra mezigeneračně podraží.
Premiéra v lednu nebo v únoru?
Podle nedávných informací Samsung plánuje představit řadu Galaxy S26 na konci února, nicméně nyní se začaly skloňovat dřívější termíny. Korejský web ChosunBiz tvrdí, že premiéra nových telefonů by se měla uskutečnit již na konci ledna s tím, že jejich dostupnost je naplánovaná na první polovinu února.
Podle interních zdrojů bylo skutečně pozdější datum odhalení skutečně ve hře – Samsung si vzal kvůli zrušení modelu S26 Edge a obnovení S26+ víc času na vývoj, výrobu a ladění, nakonec ale díky širokému firemnímu úsilí údajně nebude nucen tuto rezervu využít.