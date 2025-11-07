TOPlist

Qualcomm roste, kvůli ztrátě Applu si ale musí hledat jiná odbytiště

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 11. 13:30
0
Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Qualcomm zřejmě v příštích letech zcela ztratí velkého zákazníka
  • Apple postupně přechází na vlastní modemy, proto se musí Qualcomm soustředit zejména na svět Androidu
  • Navzdory této ztrátě tržby Qualcommu nadále rostou

Společnost Qualcomm v tomto týdnu oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku. Americká firma zaznamenala nárůst tržeb i zisku, mimo jiné i proto, že si umí na dynamickém trhu hledat nové zákazníky. Poté, co jejích služeb pomalu přestává využívat Apple, nachází Qualcomm odbytiště svých produktů u konkurence.

Prodeje čipů rostou, zejména ve světě Androidu

Qualcomm v uplynulém kvartále utržil 10,27 miliard dolarů (asi 216,5 miliard korun), což je meziročně o 10 procent více. Za tento růst firma vděčí zejména divizi QCT, která se zabývá vývojem a prodejem polovodičových produktů, zejména čipových sad Snapdragon pro mobilní zařízení, automobilový průmysl, IoT a datacentra.+

Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite pro Galaxy
Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite pro Galaxy

Prodej čipů do smartphonů meziročně vzrostl o 14 procent na téměř 7 miliard dolarů, čemuž nepochybně pomohlo dřívější uvedení Snapdragonu 8 Elite Gen 5 – výkonného čipu pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů s Androidem. Qualcomm se musí na ekosystém okolo Androidu soustředit čím dál víc – americká firma ještě donedávna pokrývala veškeré dodávky modemů pro Apple, kalifornský gigant ale v letošním roce zahájil postupný přechod na vlastní modemy. Dá se předpokládat, že již brzy Qualcomm ztratí Apple úplně, naštěstí Qualcommu se daří tento výpadek pokrývat – šéf Qualcommu Christian Amon prozradil, že tržby z polovodičů mimo Apple narostly meziročně o 18 procent.

Amon rovněž zmínil silné partnerství se společností Samsung, která loni nasadila čipset Snapdragon 8 Elite do kompletní řady Galaxy S25. Druhým dechem je však nutné dodat, že za tímto podílem patrně nestojí síla Qualcommu, ale neschopnost Samsungu uvést na trh včas čip Exynos 2500, který si nakonec našel cestu do letní skládačky Galaxy Z Flip 7. Příští generace Exynos 2600 na tom má být o něco lépe – Samsung s ním údajně pokryje část produkce řady Galaxy S26, byť se patrně bude jednat o menší objem. Amon očekává, že 75 procent všech smartphonů řady Galaxy S26 budou nadále pohánět čipy od Qualcommu.

Qualcommu se daří i mimo trh se smartphony – na čipech pro automobilový průmysl firma utržila o 17 procent více, v segmentu zařízení internetu věcí zaznamenala růst 7 procent. V nadcházejícím kvartále by měl Qualcomm nadále těžit z úspěchů Snapdragonu 8 Elite Gen 5, mimo jiné i díky zahájení prodeje nových smartphonů jako jsou např. Xiaomi 17, OnePlus 15 nebo RedMagic 11 Pro.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

