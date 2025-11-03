Termín odhalení řady Galaxy S26? Samsung prý plánuje odklad

- Nejnovější spekulace upřesňuje datum představení řady Galaxy S26 od Samsungu
- K představení by mělo dojít až na konci února
- V prodeji by se telefony mohly objevit dokonce až v březnu
Nový rok se pomalu, ale jistě blíží a s ním i tradiční představení nových vlajkových modelů od Samsungu. Jihokorejský gigant totiž na začátku každého kalendářního roku pořádá jednu ze svých akcí Unpacked, kde se chlubí nejnovějšími přírůstky do svého portfolia. Ani příští rok by neměl být výjimkou, byť podle posledních spekulací se nejspíše dočkáme mnohem později, než jak jsme doposud byli zvyklí.
Konec zimy ve znamení Samsungu
Představení nových vlajkových modelů probíhalo tradičně začátkem každého roku, nicméně tentokrát by mělo dojít k posunu termínu o několik měsíců. Samsungu se patrně povánoční období příliš nelíbí z hlediska prodejů, které jsou přeci jen začátkem roku slabší, než v pozdějších obdobích. Není proto divu, že se spekuluje o posunu termínu blíže k březnu, konkrétně na 25. února 2026. Do prodeje by poté mohly vlajkové modely jihokorejského giganta jít až v následujícím měsíci.
Kdy Samsung představoval své vlajkové modely?
- Galaxy S25: 22. ledna 2025
- Galaxy S24: 17. ledna 2024
- Galaxy S23: 1. února 2023
- Galaxy S22: 9. února 2022
- Galaxy S21: 14. ledna 2021
- Galaxy S20: 11. února 2020
Samsung povětšinou koketuje s představením v období na přelomu ledna a února, přičemž nejdřívější termín byl v posledních letech u modelů Galaxy S21, které byly odhaleny 14. ledna, zatímco nejpozději představila jihokorejská společnost své vlajkové modely v případě řady Galaxy S20, které byly odhaleny veřejnosti až 11. února. Pokud se tedy potvrdí současné spekulované datum, půjde o nejpozdější představení vlajkových zařízení od Samsungu za posledních několik let, na oficiální potvrzení si nicméně ještě budeme muset chvíli počkat.
Spekulace dodávají, že Samsung již zahájil přípravy na konání události Unpacked, přičemž se očekává, že řada Galaxy S26 bude zahrnovat modely Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. O chystané vlajkové řadě Samsungu toho prozatím moc neví, avšak odhaduje se, že v některých regionech bude používat čipset Exynos 2600, zatímco jiné trhy dostanou Snapdragon 8 Elite Gen 5 upravený speciálně pro modely Samsungu. Nedávné spekulace také naznačují vylepšení fotoaparátu a baterie v rámci celé řady.