TOPlist

Galaxy S26 dorazí později než obvykle. Samsung na poslední chvíli mění složení celé řady

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 10. 8:00
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Řada Galaxy S26 bude zcela jiná, než Samsung původně plánoval
  • Nakonec bychom se měli dočkat přímých pokračovatelů letošních modelů
  • Kvůli změnám na poslední chvíli má být premiéra o dva měsíce odsunutá

V minulých letech se stalo zvykem, že Samsung odhaluje nové vlajkové smartphony krátce po Novém roce. Na řadu Galaxy S26 si ale patrně budeme muset počkat o něco déle – Samsung se totiž na poslední chvíli rozhodl nabídku příštích vlajkových telefonů přepracovat.

Galaxy S26 zůstane u zavedených pořádků

Samsung plánoval u svých příštích vlajkových smartphonů malou revoluci – základní model měla nahradit nová varianta Pro, model Plus pak měl být zrušen ve prospěch tenké varianty Edge. V minulých týdnech ale v Koreji ale přeřadili z šestého stupně rovnou na zpátečku. Katastrofální prodeje letošní žiletky Galaxy S25 Edge přiměly Samsung ke změně strategie – její nástupce byl údajně bez náhrady zrušen a Korejci začali narychlo vyvíjet model Galaxy S26+, se kterým původně nepočítali.

Galaxy S25 Edge v bílé barvě
Prodeje Galaxy S25 Edge jsou údajně katastrofální

Dosud totiž platilo, že varianty Plus jsou nejhůře prodávané smartphony celé řady. To však po letošním roce neplatí – zatímco Galaxy S25+ si koupilo zhruba 5 milionů zákazníků, prodeje Galaxy S25 Edge jsou zhruba čtvrtinové. Nelze se tak divit, že padáka dostal ten nejslabší.

A aby toho nebylo málo, Samsung údajně zrušil i plánovaný Galaxy S26 Pro, namísto něj se údajně opět dočkáme základní varianty Galaxy S26. V tomto případě se ale patrně jedná spíše o pouhé přejmenování než o vývoj zcela nového telefonu.

I přes veškeré složité plánování tak Samsung zřejmě příští rok představí přímé pokračovatele základní trojice letošních modelů – Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Poslední jmenovaný by jako jediný měl být po vývojové stránce zcela dokončen.

Premiéra až v březnu

Tyto změny na poslední chvíli podle nejnovějších zpráv z Koreje vyústily ve změnu termínu odhalení – namísto tradičního lednového termínu údajně Samsung představí řadu Galaxy S26 až v březnu. Zda Samsung k představení využije barcelonský veletrh MWC (který se koná mezi 2. a 5. březnem), nebo opět uspořádá tradiční akci Galaxy Unpacked, zatím nevíme.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

RedMagic 11 Pro: herní bestie se serverovým chlazením a neviditelnou selfie kamerkou
RedMagic 11 Pro: herní bestie se serverovým chlazením a neviditelným foťákem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:30
3
Samorost 3 a Amnesia: The Bunker
Stahujte, dokud jsou zdarma! Parádní Samorost 3 i strašidelná Amnesia: The Bunker
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 14:50
0
Vertu Agent Q (4)
Návrat Vertu ve velkém stylu? Telefon za tři miliony má aligátoří kůži i umělou inteligenci
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 8:00
0

Kapitoly článku