Galaxy S26 dorazí později než obvykle. Samsung na poslední chvíli mění složení celé řady

- Řada Galaxy S26 bude zcela jiná, než Samsung původně plánoval
- Nakonec bychom se měli dočkat přímých pokračovatelů letošních modelů
- Kvůli změnám na poslední chvíli má být premiéra o dva měsíce odsunutá
V minulých letech se stalo zvykem, že Samsung odhaluje nové vlajkové smartphony krátce po Novém roce. Na řadu Galaxy S26 si ale patrně budeme muset počkat o něco déle – Samsung se totiž na poslední chvíli rozhodl nabídku příštích vlajkových telefonů přepracovat.
Galaxy S26 zůstane u zavedených pořádků
Samsung plánoval u svých příštích vlajkových smartphonů malou revoluci – základní model měla nahradit nová varianta Pro, model Plus pak měl být zrušen ve prospěch tenké varianty Edge. V minulých týdnech ale v Koreji ale přeřadili z šestého stupně rovnou na zpátečku. Katastrofální prodeje letošní žiletky Galaxy S25 Edge přiměly Samsung ke změně strategie – její nástupce byl údajně bez náhrady zrušen a Korejci začali narychlo vyvíjet model Galaxy S26+, se kterým původně nepočítali.
Dosud totiž platilo, že varianty Plus jsou nejhůře prodávané smartphony celé řady. To však po letošním roce neplatí – zatímco Galaxy S25+ si koupilo zhruba 5 milionů zákazníků, prodeje Galaxy S25 Edge jsou zhruba čtvrtinové. Nelze se tak divit, že padáka dostal ten nejslabší.
A aby toho nebylo málo, Samsung údajně zrušil i plánovaný Galaxy S26 Pro, namísto něj se údajně opět dočkáme základní varianty Galaxy S26. V tomto případě se ale patrně jedná spíše o pouhé přejmenování než o vývoj zcela nového telefonu.
I přes veškeré složité plánování tak Samsung zřejmě příští rok představí přímé pokračovatele základní trojice letošních modelů – Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Poslední jmenovaný by jako jediný měl být po vývojové stránce zcela dokončen.
Premiéra až v březnu
Tyto změny na poslední chvíli podle nejnovějších zpráv z Koreje vyústily ve změnu termínu odhalení – namísto tradičního lednového termínu údajně Samsung představí řadu Galaxy S26 až v březnu. Zda Samsung k představení využije barcelonský veletrh MWC (který se koná mezi 2. a 5. březnem), nebo opět uspořádá tradiční akci Galaxy Unpacked, zatím nevíme.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?