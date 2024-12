Vánoční radost! Vybíráme ty nejlepší technologické produkty pod stromeček

Jestli pro vás finance nejsou problém, máte ve světě technologií z čeho vybírat

Řeč je nejen o vlajkových telefonech, ale také o chytrých hodinkách či sluchátkách

Našemu výběru dominují značky jako Apple či Samsung, na své si přijdou také fanoušci Googlu či Sony

Už jen týden a pár dní k tomu nás dělí od Vánoc a pokud ještě nemáte pro své blízké nic zabaleno, máte nejvyšší čas se po něčem začít poohlížet. Pakliže nemáte pro tyto Vánoce žádný pevný rozpočet a chcete udělat radost něčím výjimečným ze světa technologií nehledě na cenu, v tomto vánočním speciálu vám pomůžeme vybrat technologie, které jsou aktuálně v kurzu a se kterými rozhodně nezarmoutíte. Všechny produkty jsme navíc v redakci vyzkoušeli a můžeme je proto s klidným svědomím doporučit.

Chytré hodinky na každé zápěstí

Klasické hodinky sice stále nic nenahradí, ale pokud potřebujete parťáka pro sport, práci i volný čas, chytré hodinky udělají mnohem lepší službu. V případě, že máte v kapse telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku, není snadnější volba, než sáhnout po Apple Watch. Letošní generace (Series 10) je možná méně revoluční, než nejeden fanoušek technologií čekal, ale nový typ OLED displeje, barva klavírně černá či monitorování spánkové apnoe jsou novinky, které umí zaujmout. Na výběr máte ze dvou velikostí, konkrétně 42 a 46 milimetrů, hliníkové či titanové provedení a verzi pouze s Wi-Fi, nebo za příplatek i s podporou eSIM. Cena začíná na 11 490 Kč.

Ani majitelé Androidu ale nemusí smutnit. Také oni mohou sáhnout po chytrých hodinkách od ověřeného výrobce, v tomto případě jihokorejského Samsungu. Jejich Galaxy Watch 7 patří mezi to nejlepší, co si můžete ke svému telefonu s Androidem pořídit. Kulatý displej, svižný systém, umělá inteligence Galaxy AI nebo pokročilý monitoring kondice jsou jen některé z předností. K dispozici jsou také dvě velikosti a to 40 a 44 milimetrů. Cena začíná na mnohem příjemnějších 6 390 Kč.

Parádní poslech pro vaše uši

Hudbu nebo podcasty poslouchá většina z nás, ať už doma, na toulkách městem, při sportu nebo třeba během práce. Bez sluchátek se tak v dnešní době obejde jen málokdo. Bezdrátová sluchátka jsou v současnosti standard a mezi ty nejpopulárnější patří takzvané špunty. Pro majitele jablečných zařízení asi není snadnější volby, než sluchátka AirPods Pro 2. generace. Ty nabídnou dlouhou výdrž, kvalitní zvuk, špičkové aktivní potlačení hluku nebo bezproblémovou spolupráci se systémy od Applu. Za cenu 6 289 Kč se nejedná o vůbec špatnou volbu.

Jako konkurenta tady máme opět sluchátka z Jižní Koreje, konkrétně Galaxy Buds 3 Pro od Samsungu. Technologický gigant ze Soulu v letošním roce zahodil vlastní designový směr a přiblížil se více své konkurenci, nicméně musíme přiznat, že to nebylo vůbec na škodu. Také v tomto případě se můžete těšit na kvalitní zvuk, dlouhou výdrž na baterii, čisté telefonní hovory nebo velmi dobré aktivní potlačení hluku. Samsung Galaxy Buds 3 Pro aktuálně pořídíte za 5 479 Kč.

Tablety pro každodenní využití

Tablety mají svůj největší boom už dávno za sebou, což ale neznamená, že by byly za zenitem – právě naopak. Jestli rádi brouzdáte internetem v pohodlí domova, sledujete filmy a seriály na cestách nebo pracujete nalehko, je kvalitní tablet spolehlivým společníkem. Prověřenou volbou je bezesporu letošní iPad Air, který je v portfoliu Applu „zlatou střední cestou“. Nabídne totiž špičkový Liquid Retina displej či výkonný čipset Apple M2, zároveň ale nezruinuje peněženku. iPad Air 2024 je vhodný jak pro práci, tak pro zábavu a zakoupit ho můžete už od 17 990 Kč.

Největším konkurentem Applu v této oblasti je opět jihokorejský Samsung, který ve svém portfoliu může nabídnout model Galaxy Tab S10+. Ten nebere rivala z Cupertina na lehkou váhu a zákazníky se snaží přesvědčit umělou inteligencí Galaxy AI, dotykovým perem S Pen, skvěle optimalizovaným prostředím One UI, které si poradí i s trochu odlišnými nároky tabletů, kvalitní displej Dynamic AMOLED 2X nebo výkonný čipset MediaTek Dimensity 9300. S cenou 26 990 Kč je oproti základní konkurenci dražší, zato nabídne větší porci paměti.

S vlajkovým telefonem nešlápnete vedle

Když se nemusíte ohlížet na rozpočet, můžete si vybírat mezi těmi nejlepšími telefony, které jsou aktuálně na trhu dostupné. Samsung v tomto ohledu může nabídnout nejvybavenější model Galaxy S24 Ultra. Ten by se sice měl už začátkem příštího roku dočkat svého nástupce, nicméně pokud chcete potěšit někoho blízkého už nyní, ani se současným modelem chybu neuděláte.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 79 × 162,3 × 8,6 mm, hmotnost: 233 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 111mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 27 990 Kč Kompletní specifikace

Pochlubit se může například Dynamic AMOLED 2X displejem, odolností proti vodě a prachu podle standardu IP68, hlavním fotoaparátem s rozlišením 200Mpx, výkonným čipsetem Snapdragon 8 Gen 3, baterií s kapacitou 5000 mAh nebo podporou pro stylus S Pen. Základní varianta je k dispozici za 27 990 Kč.

Své želízko v ohni má také samotný Google. Pixel 9 Pro (a případně jeho větší verze s přídomkem XL) patří mezi to nejlepší, co může gigant z Mountain View tuzemským zákazníkům nabídnout.

Hardwarové parametry Google Pixel 9 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G4, GPU: Mali-G715, RAM: 16 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,8 × 72 × 8,5 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", LTPO OLED, rozlišení: 1280 × 2856 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55", dual pixel PDAF, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video, Auto-HDR, panorama Cena: 29 990 Kč Kompletní specifikace

Hlavním tahákem je bezesporu hlavní 50Mpx fotoaparát, výkonný čipset Google Tensor G4, baterie s kapacitou 4700 mAh a podporou 27W rychlým nabíjením, odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68 nebo P-OLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Menší verzi lze zakoupit za 25 390 Kč, větší XL varianta poté stojí 27 990 Kč.

Pochopitelně nemůže chybět ani Apple se svými nejnovějšími iPhony 16. Pokud vás finance netíží, není nic jednoduššího, než sáhnout po variantě Pro, ať už v základní verzi, nebo té větší s přídomkem Max.

Hardwarové parametry iPhone 16 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18 Pro, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (6 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 149,6 × 71,5 × 8,3 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,3", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1206 × 2622 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3 582 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 120mm, 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5× optický zoom, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.2, 13mm, 0.7µm, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR, hloubkový, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Kompletní specifikace

Oba se mohou spolehnout na titanový rám, velmi výkonný čipset A18 Pro, nové tlačítko fungující jako spoušť fotoaparátu, Super Retina XDR displej nebo špičkové fotoaparáty v čele s hlavním 48Mpx Fusion fotoaparátem. iPhone 16 Pro pořídíte už za 29 990 Kč, zatímco lehce vybavenější a větší varianta Max může být vaše za 35 990 Kč.

Jestli se chcete se svým dárkem trochu odlišit od ostatních, vyplatí se sáhnout po Xperii 1 VI od japonského výrobce Sony.

Hardwarové parametry Sony Xperia 10 VI Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, octa-core, 4× 2,2 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 710, RAM: 8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 155 × 68 × 8,3 mm, hmotnost: 164 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2520 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.0, 26mm, 1/4.0", 1.12µm", HDR, Full HD video Kompletní specifikace

Jejich top model se může pochlubit netradičním poměrem stran 21:9, špičkovým OLED panelem s technologií Bravia, kvalitním zvukem, prvotřídní soustavou fotoaparátů, čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 nebo baterií s kapacitou 5000 mAh. Čím také zaujme je cena, která se zastavila na 27 990 Kč za základní paměťovou variantu.

PanzerGlass: kvalitní skla a kryty

Telefon v hodnotě několika desítek tisíc korun se rozhodně vyplatí chránit. A to jak jeho displej, tak i samotné tělo. V redakci na svých telefonech používáme ochranné příslušenství od značky PanzerGlass, které můžeme vřele doporučit. Většina uživatelů si při koupi nového telefonu pořídí i nějaké příslušenství či ochranné prvky.

Nejzajímavější novinky v portfoliu výrobce jsou ochranná skla PanzerGlass Ceramic a PanzerGlass Aluminium, která jsou dostupná pro iPhony řady 15 a 16. Sklíčko s keramickou úpravou využívá přirozeného materiálu pro ještě větší ochranu vašeho telefonu. iPhony totiž v základu nabízí speciální krycí vrstvu zvanou Ceramic Shield. Tloušťka tohoto skla je pouze 0,4 mm, tvrdost 9H a nechybí zde ani speciální antireflexní úprava, která v praxi skutečně výborně pohlcuje odlesky.

PanzerGlass Ceramic je 5× odolnější než dosud nejlepší sklo, které firma nabídla. Dokáže kupříkladu odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 gramů z výšky 2,5 metru, aniž by došlo k poškození. Jen pro srovnání, loňské nejodolnější sklo PanzerGlass zvládlo displej ochránit při použití „pouze“ 64gramové kuličky.

Další produkty v portfoliu značky jsou kvalitní ochranné kryty. PanzerGlass nabízí 6 modelových řad: Urban Combat, Smokey, Star Lit, Tanto Two-in-One, KickStand a Fearlessly. Až na poslední zmíněný všechny spojuje to, že podporují technologii MagSafe a také vydrží pád z velké výšky.

U většiny výrobce garantuje protekci při pádu skoro z 5 metrů. Jen u knížečkového pouzdra Tango Two-in-One je výjimka, to ochrání pouze při dopadu z 3,6 metru. Proti svému jménu jde trochu i barevné pouzdro Fearlessly, které „se bojí“ už při pádu z 1,2 metru.

Nejodolnější kryt Care Urban Combat s MagSafe (k dispozici i provedení bez MagSafe) je testovaný pro pády z výšky až 4,8 metru. Vyrobený je z průhledného recyklovaného plastu, ale lze vybírat z pěti barevných provedení MagSafe cívky. Dostupná je i varianta s černým rámečkem a černou MagSafe cívkou. Na kryt Care je poskytnuta roční záruka proti žloutnutí.

Pokud si u Mobil Pohotovosti koupíte dva nebo tři různé produkty od značky PanzerGlass a do objednávkového formuláře vložíte slevový kód „pg“, aktivuje se vám sleva ve výši 10 % (pro dva produkty) či 15 % (pro tři produkty). Ve finále tak na celém nákupu můžete ušetřit několik stovek.

Chytrý prsten je skvělý společník

Mít přehled o zdraví a spánku je dobré mít, obzvláště v dnešní době. Ne každý ale chce nosit na zápěstí chytré hodinky či fitness náramky, smartphony v tomto ohledu zase nenabídnou tak přesné měření. Hitem posledních let jsou chytré prsteny, přičemž tím aktuálně nejlepším je prsten finské značky Oura.

Ten ve čtvrté generaci nabídne o něco málo vylepšený design či chytré senzory pro měření srdečního tepu, denní aktivity a spánku. Oura Ring 4 si můžete pořídit od 399 eur, což je přibližně 10 tisíc korun. K tomu je ještě potřeba připočítat předplatné ve výši 6 eur/měsíčně, tedy zhruba 150 Kč.

V případě, že se chce vyhnout předplatnému, můžeme vám doporučit skvělý prsten Ultrahuman Ring Air. Funkčně je na tom velmi podobně jako Oura, aplikaci má navíc kompletně v češtině. Ultrahuman Ring Air je navíc aktuálně v akci za skvělých 8 539 Kč. Tato sleva bude platná do 22. prosince, pak se cena zvýší na standardních 9 490 Kč. Před nákupem je samozřejmě nutné si ověřit (například skrze Sizing-kit), jakou velikost prstenu potřebujete.

Podívat se můžete i do našich dalších vánočních speciálů: