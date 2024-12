Chytrý telefon pod stromeček? Vybíráme atraktivní smartphony do 15 tisíc korun

Ve střední třídě je mezi smartphony skutečně z čeho vybírat

Sáhnout můžete například po Vivu, Samsungu nebo tradičním Xiaomi

Chybu ale neuděláte ani s Motorolou, Honorem nebo dynamickým Poco

Vánoce už klepou na dveře a s tím také nutnost opatřit pro své blízké nějaké ty dárky. Pokud je už nemáte všechny nakoupené a poctivě zabalené, jistě vám přijdou vhod nějaké ty tipy, co by se pod stromečkem mohlo objevit. A protože jsme web zabývající se primárně chytrými telefony, pomůžeme vám vybrat ty nejlepší ze střední třídy, jejichž cena by neměla výrazně přesáhnout 15 tisíc korun. Všechny zde zmíněné telefony jsme navíc měli možnost vyzkoušet, osobně otestovat a můžeme vám je proto s klidným svědomím doporučit. Na které byste při svém výběru rozhodně neměli zapomenout?

Vivo to zvládne do deseti tisíc

Prvním smartphonem v našem výběru je čínské Vivo, konkrétně jeho model s označením V40 (recenze). Ten sice možná nebude na radaru každého zájemce o chytré telefony, avšak byla by rozhodně škoda, kdyby jste jeho nákup alespoň nezvážili, obzvláště pokud hledáte nějaký telefon do deseti tisíc korun. Co může tato dravá štika z čínského rybníka nabídnout a čím trumfne konkurenci?

Jedním se zajímavých taháků je bezesporu dvojice 50Mpx fotoaparátů na zadní straně s puncem německé značky Zeiss. Ten hlavní dokonce disponuje i optickou stabilizací obrazu a i náš redakční test odhalil, že nefotí vůbec špatně. Ani odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68 se rozhodně neztratí, stejně jako baterie s kapacitou 5500 mAh a podporou 80W bleskurychlého drátového nabíjení. Prostorný 6,78″ AMOLED displej či výkonný čipset Snapdragon 7 Gen 3 pak jen podtrhuje celkovou solidní výbavu.

Hardwarové parametry Vivo V40 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core, 1× 2,63 GHz Cortex-A715 + 3× 2,4 GHz Cortex-A715 + 4× 1,8 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 720, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164 × 75 × 7,58 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: 2K+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 21mm, 1/2.76", 0.64µm, AF, HDR, 4K video Cena: 12 999 Kč Kompletní specifikace

Vivo V40 je k dispozici v decentní stříbrné barvě, avšak pokud byste chtěli, máte na výběr i stylovou fialovou. Jedinou dostupnou paměťovou verzi s 8 GB RAM a 256 GB interní pamětí lze zakoupit za 9 990 Kč.

Odlehčená verze vlajkového Samsungu

Jihokorejský gigant Samsung může v segmentu střední třídy nabídnout více zajímavých telefonů, nicméně mezi ty nejlepší patří bezesporu Galaxy s24 FE (recenze). Ten je poslední iterací z řady cenově dostupných odlehčených vlajkových modelů, která se u zákazníků těší obrovské popularitě. Jedná se o ideální volbu pro ty, kteří chtějí za své peníze dostat maximum, což tento Samsung splňuje do puntíku.

Společnost ze Soulu v poslední době výrazně sází na svou umělou inteligenci, přičemž v tomto zařízení se můžete těšit na vychytávky jako Asistent fotografií pro odstranění nežádoucích objektů ze snímků, Sketch to Image pro tvorbu obrázků na základě jednoduché kresby či simultánní překlad v reálném čase. Mimo AI může Galaxy S24 FE nabídnout třeba výkonný čipset Exynos 2400e, 6,7″ Dynamic AMOLED 2X displej, 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu nebo baterii s kapacitou 4700 mAh.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 FE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Samsung Exynos 2400e, 10-core, 3.11 GHz, GPU: Xclipse 940, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 77,3 × 162 × 8 mm, hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 84˚, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 32˚, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, 4K video, gyro-EIS Cena: 16 490 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy S24 FE bez nadsázky hraje všemi barvami – na výběr je v černé, modré, zelené a žluté. V levnější paměťové verzi s 8 GB RAM/128 GB interní paměti aktuálně stojí 15 490 Kč, v případě zájmu o vyšší paměťovou verzi s 256 GB interní paměti si připravte 16 990 Kč.

Xiaomi má první českou AI!

Také jeden z největších výrobců chytrých telefonů na světě, čínské Xiaomi, má ve svém portfoliu pár zajímavých smartphonů. Jeden z těch, který by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti, nese označení 14T. Tahle střední třída nabídne nejen solidní parametry v decentním designu, ale kupříkladu také fotoaparáty s puncem německé značky Leica, jenž by měla být zárukou kvalitních fotografických výstupů.

Mimo to se může Xiaomi 14T pochlubit například 6,67″ 1,5K displejem obohaceným o umělou inteligenci, která jej ladí podle okolních podmínek, výkonným čipsetem MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací či baterii s kapacitou 5000 mAh. Tím patrně největším tahákem je ale umělá inteligence od Googlu, který Xiaomi v tomto modelu nabídlo českým zákazníkům v naší mateřštině jako vůbec první.

Hardwarové parametry Xiaomi 14T Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 8300 Ultra, 4nm, octa-core, 1× 3,35 GHz Cortex-A715 + 3× 3,20 GHz Cortex-A715 + 4× 2,20 GHz Cortex-A510, GPU: Mali G615-MC6, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,5 × 75,1 × 7,80 - 7,95 mm, hmotnost: 193/195 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 2.0μm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9, 50mm, 2,6× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR, noční režim Cena: 14 990 Kč Kompletní specifikace

Xiaomi 14T je k dispozici v černé, šedé, zelené a modré barvě připomínajících svými odstíny titan. Levnější paměťová varianta s 12 GB RAM a 256 GB interní paměti stojí 14 990 Kč, vyšší verze s 512 GB interního úložiště poté může být vaše za 16 990 Kč.

Honor 200 Pro se zajímavou slevou

Čínská společnost Honor to měla jednu dobu nahnuté kvůli svému partnerství s Huawei, nicméně po osamostatnění se opět naplno soustředí na boj o každého zákazníka. Zatímco na příchod modelové řady s označením 300 stále ještě čekáme (některé indicie dokonce naznačují, že se na našem trhu neobjeví), nedočkaví zájemci mohou sáhnout po Honoru 200 Pro (recenze), který se rozhodně nemá za co stydět a stále má v rukávu několik trumfů, s kterými se v davu rozhodně neztratí.

Do 8,2 milimetrového těla zvládl Honor vměstnat třeba 6,7″ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem úctyhodných 4000 nitů, funkce využívající umělou inteligenci, 50Mpx portrétní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, teleobjektiv s rozlišením 50Mpx a až 50× digitálním zoomem, velmi výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebo baterii s kapacitou 5200 mAh a podporou pro 100W drátové a 66W bezdrátové nabíjení.

Hardwarové parametry Honor 200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 4× 2,8 GHz Cortex-A720 + 3× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,3 × 75,2 × 8,2 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP55 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 + 2 Mpx, HDR, 4K video Cena: 13 649 Kč Kompletní specifikace

Honor 200 Pro můžete zakoupit v tradiční černé a zajímavější bílé barevné variantě v jediné paměťové kombinaci s 12 GB RAM a 512 GB interní paměti. Cena se poté zastavila v rámci aktuální akce na 13 649 Kč.

Motorola s minimem kompromisů

Motorola dříve platila za tradičního amerického výrobce, který pamatoval začátky mobilních telefonů. Ty doby už jsou dávno pryč a nyní tato značka spadá pod čínské Lenovo. To ale neznamená, že by tato legenda mobilního byznysu neměla co nabídnou, právě naopak. Aktuálním hitem letošního portfolia je bezesporu model s názvem Edge 50 Pro (recenze), který má k dispozici nejen špičkovou výbavu, ale také populární umělou inteligenci.

Na první pohled zaujme prostorný 6,7″ pOLED panel s obnovovací frekvencí až 144 Hz, vyladěné stereo reproduktory s Dolby Atmos, 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu a certifikací Pantone Validated, AI vylepšující fotografie či generující zajímavé tapety na plochu nebo baterie s kapacitou 4500 mAh a podporou pro 125W drátové nabíjení, přičemž nabíječka podporující tento výkon je přímo v krabici, což je v dnešní době stále vzácnější.

Hardwarové parametry Motorola Edge 50 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 720, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,23 × 72,4 × 8,19 mm, hmotnost: 186 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4, 25mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1.12µm, AF, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 67mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, selfie kamera: 50 Mpx, f/1.9, 21mm, 0.64µm, AF, HDR, 4K video Cena: 12 290 Kč Kompletní specifikace

Ať už se rozhodnete pro klasickou černou, nebo výraznou fialovou barevnou variantu, určitě s Motorolou Edge 50 Pro neprohloupíte. Paměťová varianta s 12 GB RAM a 512 GB interní paměti může být vaše už za 13 090 Kč.

Poco je první volbou (nejen) pro hráče

Poco, jakožto dceřiná společnost čínského Xiaomi, se zaměřuje především na mladé zákazníky a hráče. Vlajkový model F6 Pro (recenze) ovšem tento stereotyp nabourává a přináší velmi solidní výbavu v elegantním provedení. Tato univerzální vlajková loď je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí zajímavý smartphone od dynamické značky, se kterým si neuříznou ostudu jak v práci, tak třeba při volnočasových aktivitách.

Mezi hlavní taháky patří kupříkladu 6,67″ Flow AMOLED DotDisplay s rozlišením WQHD+, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 4000 nitů, stále velmi výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací obrazu a obrazovým snímačem Light Fusion 800 nebo baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou pro bleskurychlé 120W drátové nabíjení HyperCharge.

Hardwarové parametry Poco F6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,9 × 75 × 8,2 mm, hmotnost: 209 g, zvýšená odolnost: IP54 Android 14,Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510,Adreno 740,12/16 GB,256/512/1024 GB,160,9 × 75 × 8,2 mm,209 g, Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: QHD, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, HDR, Full HD video Cena: 11 690 Kč Kompletní specifikace

Poco F6 Pro je k dispozici v usedlejších barvách, konkrétně v černé a bílé. Z paměťových variant můžete vybírat z 12 GB RAM/512 GB interní paměti za 11 690 Kč, nebo s vybavenější a mnohem zajímavější verze s 16 GB RAM/1 TB interní paměti za 12 490 Kč.

V případě, že hledáte levnější modely s cenou nepřesahující 5 000 Kč, odkážeme vás na našeho dalšího vánočního průvodce.