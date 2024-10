Prsten Oura Ring 4 odhalen! Titanové tělo, přesnější měření i více velikostí

Oura představila nový prsten Ring čtvrté generace

Ten nabídne přepracovaný design, nový algoritmus a také více velikostí

Cena se oproti předchůdci mírně zvýšila a začíná na 399 eurech

Chytré prsteny jsou v současné době velkým hitem. Po vstupu Samsungu na tento trh se oči zákazníků začali více upínat tímto směrem, především pak těch, kteří chtějí mít přehled o svém zdraví a spánku, ale zároveň jim nesedí koncept chytrých hodinek a fitness náramků. To vytváří tlak na společnosti, které jsou se svými chytrými prsteny na trhů už nějaký ten pátek, jako je kupříkladu finská Oura. Ta nyní představila novinku jménem Ring 4, jenž přináší nový a ještě tenčí design, vylepšenou přesnost měření a také více velikostí, ze kterých si určitě vyberete.

Přepracované tělo a vylepšený algoritmus

Na první pohled není mezi čtvrtou a třetí generací žádný výraznější rozdíl. Jakmile se vám ale dostanou do ruky, ihned poznáte, s čím novým Ring 4 oproti svému předchůdci vyrukoval – titanové tělo. Chytrý prsten je také kompletně zaoblený, stejně jako současné modely Horizon, takže už zde neuvidíme žádnou plochou část. Samotné senzory pro měření již nemají vyčnívající kopulovitý tvar, ale namísto toho jsou zapuštěné, takže mají plošší a na delší nošení pohodlnější profil.

Velké změny nicméně nenastaly ani tak v designu, jako spíše v softwaru, který doznal znatelného vylepšení. Oura tvrdí, že jejich nový algoritmus řeší jeden z velkých problémů, který trápí všechny chytré prsteny. Tím je fakt, že každý člověk má trochu jiné prsty a kvůli tomu se chytré prsteny mohou v průběhu dne různě pohybovat, což může znamenat sběr dat z nepříliš optimálního místa a tím i jejich zkreslení či úplné vynechání měření. Nový algoritmus toto řeší zvýšeným počtem signálních cest z osmi na 18, což mu údajně umožní zvolit, kde se v daném okamžiku nachází nejlepší signál.

Algoritmus nabídne podle externí studie o 120 procent vyšší kvalitu signálu a o 30 procent větší přesnost, pokud jde o měření okysličení krve. Oura také tvrdí, že jejich nový algoritmus umí redukovat mezery mezi měřením denního a nočního srdečního tepu o 7, respektive 31 procent. Pokud máte obavy, že lepší měření se negativně podepíše na baterii, Oura ujišťuje, že by tomu mělo být přesně naopak – v závislosti na velikosti prstenu byste se měli být schopni dostat až na osm dní výdrže. Je ovšem dobré mít na paměti, že se jedná o kontrolovanou studii a v praxi mohou být výsledky odlišné.

V případě prstenů je vždy problém s volbou správné velikosti. To se snaží Oura vyřešit novým rozpětím, které zahrnuje prsteny od velikosti 4 až do velikosti 15 (předchozí verze nabízela prsteny od velikosti 6 do velikosti 13). Hlavním důvodem je podle Oury fakt, že demografická křivka se vychýlila na stranu žen, přičemž segment dam ve věku okolo 20. roku života údajně tvoří nejrychleji rostoucí segment. Ve finále je dobré mít na výběr z více velikostí, ať už jsou důvody jakékoliv.

Pokud jde o mobilní aplikaci, ta za poslední roky pořádně nabobtnala a nyní se dočká redesignu. Aplikace se nově bude dělit do tří sekcí – Today, Vitals a My Health. V první sekci naleznou uživatelé dynamický přehled všech naměřených biometrických údajů, podle daného času a zdravotních cílů. Druhá sekce umožní majitelům chytrého prstenu ponořit se hlouběji do naměřených dat, zatímco třetí záložka se bude zaměřovat především na dlouhodobé trendy.

Kromě redesignu představila Oura také přepracovanou metriku Daytime Stress. Nechybí ani automatická detekce aktivity, která vybere jednu ze 40 různých aktivit. V oblasti reprodukčního zdraví přidává Oura předpovědi plodného období pro ty, kteří se snaží otěhotnět. Zde ovšem zdůraznila, že tato funkce není náhrada antikoncepce. Poslední zajímavou novinkou je uvedení programu Labs na systém Android.

Cena a dostupnost

Oura Ring 4 začíná na ceně 399 eur (cca 10 100 Kč s daní) a v prodeji bude od 15. října. Co se týče certifikací, Oura Ring 4 se pyšní schválením od regulátorů HSA a FSA. Vyšší počáteční cena oproti předchozí generaci jistě mnoho lidí nepotěší, na druhou stranu je pozitivní vědět, že cena nutného předplatného zůstává stejná, tedy 6 eur měsíčně (cca 150 Kč s daní).