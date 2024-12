Skládačka pod stromeček? Vybíráme ty nejlepší smartphony s ohebným displejem

Jakou skládačku darovat pod stromeček? V našem článku vám poradíme

Na výběr máte mezi menšími véčky, nebo většími ohebnými telefony ve stylu knížky

Odvětví dominuje Samsung, ale svá želízka v ohni mají také Honor, Motorola a Xiaomi

Vánoce se kvapem blíží a to s sebou nese také nutnost shánět ty správné vánoční dárky, které naše blízké potěší. Pokud nemáte ničím omezený rozpočet a chcete vybrat něco, co bezesporu zaujme, jistě jste narazili na smartphony s ohebným displejem. Ty jsou poslední roky hitem a na trhu najdeme jen málo firem, které by se nesnažily přijít se svým favoritem. Ne všechny jsou ovšem na našem trhu dostupné a vyznat se v nich také nemusí být pro každého snadné. V dnešním článku se vám proto pokusíme představit možnosti, které máte, pokud chcete nadělit pod stromeček ohebný telefon.

Špičkové véčko od Samsungu

Asi nemá cenu chodit dlouho okolo horké kaše – Samsung má v oblasti skládaček patrně největší zkušenosti a poměrně právem mu patří vedoucí role na tomto malém, ale dynamicky se rozvíjejícím trhu. Za velkým úspěchem jihokorejského giganta stojí především jeho véčko Galaxy Z Flip 6, jehož předchozí iterace mu vydláždily cestu. Mezi největší přednosti patří bezesporu snížení výrobních nákladů na takovou cenu, aby se cena ohebného véčka dostala do přijatelných hodnot pro řadu zákazníků.

Co může Samsung nabídnout oproti své konkurenci je především absence výraznějších nedostatků, které v kombinaci s relativně příznivou cenou z něj dělají žhavého adepta na dárek pod stromeček. Vytknout mu lze v současné době menší důraz na inovace na rozdíl od konkurence, ale na druhou stranu zkušenosti značky zúročené v poctivé konstrukci a odladěné softwarové nadstavbě, kterou doplňuje odolnost proti vodě standardu IPX8, jsou zkrátka prodejní argumenty, jenž táhnou.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,1 × 71,9 × 6,9 mm (rozevřený), 85,1 × 71,9 × 14,9 mm (zavřený), hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 3,4", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 720 × 748 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23 mm, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13 mm, 123°, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 4K video Cena: 24 790 Kč Kompletní specifikace

Pořídit ho můžete ve žluté, modré, zelené a černé barvě a v paměťových variantách s 12 GB RAM a 256 nebo 512 GB interní paměti. Standardní cena je 24 999 Kč, nicméně nyní jej můžete sehnat o pár stokorun levněji za 24 790 Kč, pokud jde o 256GB variantu, přičemž 512GB verzi zakoupíte za 26 990 Kč.

Xiaomi s nadstandardně velkým displejem

Samsungu v poslední době roste v segmentu ohebných smartphonů konkurence jako houby po dešti. Jedním z velkých konkurentů je také čínská společnost Xiaomi, která před Vánoci vstoupila na český trh s ohebným véčkem jménem Mix Flip. To po designové stránce nepředstavuje žádné velké inovace a podle některých vypadá i trochu nudně, avšak i v Číně mají snahu inovovat. Jednou z těch nejvýraznějších je velký vnější displej, který bez nadsázky určuje trendy a ukazuje směr, kterým se budou vydávat i ostatní konkurenti.

Celkově lze Xiaomi Mix Flip označit za solidního konkurenta pro Samsung i přes to, že čínská společnost měla až doposud zkušenosti pouze z větších skládaček a v segmentu véček jde o jejich premiéru. Xiaomi zkrátka umí zúročit své bohaté znalosti také v odvětví, kde nikdy dříve nepůsobilo a vytvořit spolehlivý produkt, za který se rozhodně nemusí stydět.

Hardwarové parametry Xiaomi Mix Flip Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: xxx × 74,02 × 7,8 mm (rozevřený), xxx × 74,02 × 15,99 mm (zavřený), hmotnost: 192 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,86" + 4,01", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1224 × 2912 px, 1392 × 1209 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4780 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, Leica Light Fusion 800, f/1.7, 23 mm, OIS, 1/1,55", 2 µm, druhý: 50 Mpx, Leica, teleobjektiv, f/2.0, 47 mm, 2× optický & 4× hybridní zoom, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video Cena: 22 949 Kč Kompletní specifikace

Xiaomi Mix Flip je k dispozici v černé a trochu odvážnější fialové barevné variantě v jedné paměťové kombinaci, a to s 12 GB RAM a 512 GB interní paměti. Pokud jde o cenu, Xiaomi si za své véčko řekne o 22 990 Kč.

Žiletka v podání Motoroly

Nyní už čínská značka Motorola těží ze své známé značky, která pamatuje ještě doby, kdy o chytrých telefonech nikdo neslyšel. Na svém kontě má Motorola nejedno prvenství a to si firma připsat také v odvětví ohebných smartphonů – na trh totiž uvedla vůbec první véčko, které duchovně i svým jménem odkazuje na legendární řadu Razr. Zatímco začátky byly trochu krušné, nyní už Motorola nabrala ten správný kurz, který jí má za cíl dostat mezi špičku (nejen) mezi skládačkami.

Motorola Razr 50 Ultra nabídne špičkové parametry v sympatickém balení. Jeden z hlavních taháků je velký vnější displej, vysoký výkon či odolnost proti vodě standardu IPX8, s pomocí kterých se snaží zaujmout co nejvíce zákazníků. Mírnou výhradu bychom mohli mít snad jen směrem k fotoaparátům, nicméně čisté prostředí operačního systému Android slibuje rychlejší aktualizace.

Hardwarové parametry Motorola Razr 50 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1×3 GHz Cortex-X4, 4×2,8 GHz Cortex-A720, 3×2 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 171,42 × 73,99 × 7,09 mm (otevřený), 88,09 × 73,99 × 15,32 mm (zavřený), hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,9", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2640 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.7, 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 0.64µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 0.7μm, Full HD video Cena: 23 990 Kč Kompletní specifikace

Žiletku od Motoroly můžete pořídit v netradičních barevných kombinacích, jako je tmavě modrá, zelená či oranžová a to v jedná paměťové variantě, kterou je 12 GB RAM a 512 GB interní paměti. Z běžné ceny 28 490 Kč je aktuálně zlevněn na přijatelnějších 23 990 Kč, přesto je potřeba pečlivě zvážit, po kterém véčku sáhnout.

Velký Samsung pro práci i zábavu

Když se řekne vlajková loď ohebných telefonů, většinu lidí patrně napadne Samsung Galaxy Z Fold 6. Skládačka ve stylu knížky si své příznivce našla nejen u náruživých pracantů, kteří pro své povolání potřebují pokud možno co největší pracovní plochu, jenž se zároveň vleze do kapsy, ale také u konzumentů audiovizuálního obsahu, kteří bezesporu ocení, že v případě potřeby mohou využít velký displej, například pro sledování filmů a seriálů na cestách.

Samsung Galaxy Z Fold 6 si ve své poslední iteraci vysloužil také trochu kritiky, především s ohledem na nedostatek inovací, které Samsung umí, jak ostatně dokázal u modelu Special Edition, jenž se nicméně na český trh oficiálně nepodívá. Na druhou stranu má ale ve své kategorii stále co nabídnout, obzvláště s ohledem na zkušenosti, kterými gigant ze Soulu disponuje. Špičková výbava a kvalitní dílenské zpracování je zkrátka zárukou úspěchu, se kterou si Samsung jde pro nejvyšší příčky.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 650, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 153,5 × 132,6 × 5,6 mm (rozevřený), 153,5 × 68,1 × 12,1 mm (zavřený), hmotnost: 239 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,3" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 968 × 2376 px, 2160 × 1856 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23 mm, AF, OIS, úhel záběru 85˚, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 12 mm, úhel záběru 123˚, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 66 mm, 3× optický zoom, PDAF, OIS, úhel záběru 36˚, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Cena: 44 490 Kč Kompletní specifikace

Galaxy Z Fold 6 je k dispozici ve třech barevných verzích, konkrétně v modré, růžové a stříbrné. Co se týče paměťových variant, mohou si zákazníci kromě 12 GB RAM vybrat z 256 či 512 GB interní paměti. Aktuálně Fold 6 pořídíte za 41 490 Kč v případě nižší paměťové varianty, respektive za 44 490 Kč pokud jde o vyšší paměťovou variantu.

Ultratenký Honor Magic V3

Do souboje o krále velkých skládaček se nedávno přihlásil také Honor, který vstoupil do tohoto segmentu se svým modelem jménem Magic V3. Ambiciózní čínská značka se snaží získat zpět ztracené pozice po osamostatnění se od Huawei a jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je právě skládačka ve stylu knížky. A nutno podotknout, že se jedná o pokus velmi sympatický, na který Honor může být právem hrdý.

Honor nabízí v rámci modelu Magic V3 barevné varianty zelenou a usedlejší černou, jenž uspokojí drtivou většinu zájemců, stejně jako jediná paměťová varianta 12 GB RAM a 512 GB interní paměti pro uživatelská data. Co se týče ceny, tu Honor stanovil na 41 490 Kč, což není sice málo, ale ve srovnání s konkurencí jde o adekvátní částku.

Hardwarové parametry Honor Magic V3 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 156,6 × 74 × 9,2 - 9,3 mm (složený), 156,6 × 145,3 × 4,35 - 4,4 mm (rozložený), hmotnost: podle varianty 226 nebo 230 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 7,92", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 2156 × 2344 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.0, 1/2.51", PDAF, OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 40 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 90˚, 4K video, HDR, gyro EIS Kompletní specifikace

Loňský model za příznivější cenu

Za zmínku stojí i loňský model Magic V2, který lze pořídit o zhruba 13 500 Kč levněji než letošní generaci. Honor Magic V2 disponuje starším čipsetem od Qualcommu, nicméně v praxi slabší výkon patrně ani nepostřehnete. Na první pohled o něco vlažnější výbavu oproti konkurenci ovšem vyvažuje argumentem, na který nejen řada Čechů zkrátka slyší nejvíce, a to je cena.

Na rozdíl od konkurence z Jižní Koreje je loňský skládací Honor výrazně levnější, díky čemuž se může stát ideálním vstupem do světa ohebných telefonů. Pokud za každou cenu nepotřebujete ty nejlepší parametry, ale naopak vám záleží na ceně, je Honor Magic V2 ideálním kandidátem na dárek pod stromeček, který udělá hodně radosti, ale zároveň nevytvoří díru v rozpočtu.

Hardwarové parametry Honor Magic V2 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 156,7 × 74,1 × 9,9 mm (složený), 160,4 × 145,4 × 4,7 mm (rozložený), hmotnost: 231 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 7,92", LTPO OLED, rozlišení: Quad HD+, 2156 × 2344 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 23mm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 20 Mpx, teleobjektiv, 2,5× přiblížení, f/2.4, 20mm, PDAF, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 13mm, 122˚, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR, panorama, gyro EIS Cena: 29 249 Kč Kompletní specifikace

Magic V2 je pro zájemce k dispozici v černé a také v netradiční fialové barvě. Pokud jde o paměťové varianty, mají zákazníci na výběr pouze z verze s 16 GB RAM a 512 GB interní paměti. Ohebný smartphone od Honoru aktuálně pořídíte za poměrně příjemnou cenu 27 990 Kč.