Už za pár dní: Android 17 okopíruje iOS, přinese nový „skleněný“ design

Jakub Fišer 6. 5. 13:00
Android 17
  • Android 17 bude oficiálně představen už příští úterý
  • Spekuluje se o přechodu na poloprůhledný design à la iOS 26
  • Nepřímo to potvrdil i nový „kostým“ robůtka v promo videu

Google v úterý večer oznámil softwarovou konferenci pro vývojáře, na které dojde k představení nejnovějšího Androidu 17 a všech jeho funkcí. Díky uzavřeným testům je už nyní jasné, jak bude nová verze operačního systému vypadat. Částečnou inspiraci poloprůhlednými povrchy z iOS 26 Google potvrzuje mimo jiné i v oficiálních materiálech, kde se typicky zelený panáček Android mění v perleťového „jako ze skla“.

Android 17 dorazí už za pár dní

Nejprve k tomu, co teď víme s jistotou. Velká vývojářská konference Google I/O bude probíhat dva dny, a to od 19. do 20. května. Ještě předtím ale dojde na separátní akci The Android Show k představení hlavních novinek systému Android 17. Na tuto konferenci láká Google nyní, proběhne příští úterý 12. května od 19 hodin našeho času a bude trvat zhruba hodinku a půl. Podle Googlu půjde o „o jeden z nejlepších roků pro systém Android“.

V oficiálním spotu se objevuje panáček Android, který najednou změní barvu z typické zelené na poloprůhlednou, jakoby skleněnou. To není náhoda, protože Android v nejnovější verzi skutečně trochu poodstoupí od svého Material designu a přejde na poloprůhledné vrstvy. Tuto designovou změnu udělal před Googlem v létě 2025 i Apple se svým novým designovým jazykem Liquid Glass, přidalo se třeba i Vivo s nejnovější verzí OriginOS 6.



Nová nadstavba Vivo nápadně přípomíná Liquid Glass



Nakonec o tom, jak bude Android 17 vypadat, jsme informovali již v lednu letošního roku, protože první testovací verze se dostala do rukou vybraných zámořských médií. Z těchto snímků je patrné, že průsvitnost bude využívána ještě ve větší míře, což dokazují například obrázky posuvníků hlasitosti nebo obrazovky pro vypnutí a restartování telefonu. Odstín průsvitného „skla“ se má měnit na základě zvolené akcentní barvy, takže by měly být veškeré položky dobře viditelné a čitelné.

Pokud dojde k představení Androidu 17 skutečně už příští týden, oficiální betatestování by mělo být zahájeno na podzim, ostré vydání na první telefony Pixel, Samsung a další pak ještě do konce roku.

