Stačí přiblížení a sdílíte: Android 17 zřejmě nabídne funkci, kterou majitelé iPhonů milují

Tomáš Zenkl 30. 3. 20:00
Funkce Quick Share se v poslední době těší z poměrně solidního obrození. Google se Samsungem jí nedávno umožnili komunikovat s technologií AirDrop od Applu, a to znamená, že je nově možné přenášet soubory mezi telefony těchto značek a iPhony. Nyní to vypadá, že se funkce dočká dalšího vylepšení a mohla by se ještě více posunout směrem právě k platformě AirDrop.

Quick Share a jeho vylepšení

Po možnosti komunikace funkce Quick Share s technologií AirDrop od Applu by mohlo brzy dorazit její další modernizace. Indicie, které to naznačují, odhalil web Android Authority a stalo se tak při rozboru kódu systému One UI 9 od Samsungu. První zmínka o tomto vylepšení je ale starší a sahá do loňského roku, k předchozí verzi One UI 8.5.

V ní se totiž objevila jako experimentální funkce, jejíž animace naznačovala, že pro přenos souborů mezi telefony bude stačit přiblížit oba přístroje k sobě. Jednalo by se tedy o funkci sdílení souborů přes NFC a původně se zdálo, že to bude exkluzivní prvek vyhrazený jen uživatelům telefonů Samsung se systémem One UI. Nakonec tomu tak ale možná nebude.

Vylepšení pro Samsung, ale i ostatní

Je evidentní, že jihokorejský výrobce aktivně vyvíjí funkci sdílení souborů jedním klepnutím na bázi NFC a dobrou zprávou je, že si ji pravděpodobně nenechá jen pro sebe a své telefony. Tato praktická vychytávka by se mohla v rámci Androidu dočkat širší implementace, a to díky navázání na funkci Služeb Google Play týkající se sdílení kontaktů.

Ta se posune od sdílení kontaktů ke sdílení souborů a bude fungovat přes Quick Share a NFC. Rozšíření na systém Android jako takový naznačuje i nález v betě Androidu 17 a verzi Canary, kde byly nalezeny odkazy na funkci pojmenovanou TapToShare. Ta se nachází na systémové úrovni a zdá se, že je navázána na služby Google Play, takže omezení na jednu značku by se konat nemělo.



Sdílení klepnutím pro Quick Share

Ze všech informací se dá poskládat poměrně jasný obrázek odhalující, že Samsung s Googlem připravují rozšíření funkce Quick Share o možnost sdílení souborů mezi dvěma telefony klepnutím. Obě firmy na této novince pravděpodobně spolupracují, a proto byly náznaky nalezeny jak v Androidu 17, tak v systému One UI 9. Nová funkce by mohla dorazit právě spolu s novým Androidem, který bude představen 19. května 2026 na akci Google I/O.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

