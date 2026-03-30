Stačí přiblížení a sdílíte: Android 17 zřejmě nabídne funkci, kterou majitelé iPhonů milují

- Android by mohl již brzy dostat novou a velmi praktickou funkci
- Měli bychom se dočkat dalšího vylepšení technologie Quick Share
- Ve hře je příchod sdílení souborů po vzoru AirDropu od Applu pouhým přiblížením telefonů k sobě
Funkce Quick Share se v poslední době těší z poměrně solidního obrození. Google se Samsungem jí nedávno umožnili komunikovat s technologií AirDrop od Applu, a to znamená, že je nově možné přenášet soubory mezi telefony těchto značek a iPhony. Nyní to vypadá, že se funkce dočká dalšího vylepšení a mohla by se ještě více posunout směrem právě k platformě AirDrop.
Po možnosti komunikace funkce Quick Share s technologií AirDrop od Applu by mohlo brzy dorazit její další modernizace. Indicie, které to naznačují, odhalil web Android Authority a stalo se tak při rozboru kódu systému One UI 9 od Samsungu. První zmínka o tomto vylepšení je ale starší a sahá do loňského roku, k předchozí verzi One UI 8.5.
V ní se totiž objevila jako experimentální funkce, jejíž animace naznačovala, že pro přenos souborů mezi telefony bude stačit přiblížit oba přístroje k sobě. Jednalo by se tedy o funkci sdílení souborů přes NFC a původně se zdálo, že to bude exkluzivní prvek vyhrazený jen uživatelům telefonů Samsung se systémem One UI. Nakonec tomu tak ale možná nebude.
Vylepšení pro Samsung, ale i ostatní
Je evidentní, že jihokorejský výrobce aktivně vyvíjí funkci sdílení souborů jedním klepnutím na bázi NFC a dobrou zprávou je, že si ji pravděpodobně nenechá jen pro sebe a své telefony. Tato praktická vychytávka by se mohla v rámci Androidu dočkat širší implementace, a to díky navázání na funkci Služeb Google Play týkající se sdílení kontaktů.
Ta se posune od sdílení kontaktů ke sdílení souborů a bude fungovat přes Quick Share a NFC. Rozšíření na systém Android jako takový naznačuje i nález v betě Androidu 17 a verzi Canary, kde byly nalezeny odkazy na funkci pojmenovanou TapToShare. Ta se nachází na systémové úrovni a zdá se, že je navázána na služby Google Play, takže omezení na jednu značku by se konat nemělo.
Ze všech informací se dá poskládat poměrně jasný obrázek odhalující, že Samsung s Googlem připravují rozšíření funkce Quick Share o možnost sdílení souborů mezi dvěma telefony klepnutím. Obě firmy na této novince pravděpodobně spolupracují, a proto byly náznaky nalezeny jak v Androidu 17, tak v systému One UI 9. Nová funkce by mohla dorazit právě spolu s novým Androidem, který bude představen 19. května 2026 na akci Google I/O.