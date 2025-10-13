Android výrobci začínají kopírovat Apple. Do svých nadstaveb integrují Liquid Glass

- Nový OriginOS 6 od Vivo až podezřele věrně připomíná iOS 26
- Design sází na průhlednost, jemné animace a zaoblené prvky
- Apple tak znovu určil směr, kterým se konkurence vydává
Když Apple letos představil iOS 26 s novým designem Liquid Glass, bylo jasné, že se jeho vizuální styl stane inspirací pro ostatní. Jen málokdo ale čekal, že se to stane tak rychle – jen pár měsíců po WWDC, kde nám Cook a spol. „tekuté sklo“ představili.
Když se Android zhlédne v iPhonu
Jako první se jím inspirovalo čínské Vivo, ačkoliv inspirace je možná trochu slabé slovo. Jeho nová nadstavba pro Android – OriginOS 6 – působí na první pohled jako iOS, který běží na telefonech s Androidem. Nechybí průhledná okna, plynulé přechody ani rozmazané pozadí, které známe z nových systémových panelů Applu.
Prakticky samozřejmostí je pro Číňany tradičně i téměř totožný panel nabídek a centrum notifikací. Ve videu lze spatřit i Dynamic Island. Pro běžného uživatele by tak mohl být docela oříšek dva systémy na první pohled rozeznat.
Bude se Apple soudit?
Zatímco Vivo mluví o „moderním vizuálním stylu“, který má zjednodušit používání a zpříjemnit pohyb v systému. Přesto, jak už bylo řečeno, je podobnost s iOS tak výrazná, že se o náhodě příliš mluvit nedá. Leckoho tak možná napadne, zda se Cupertinští budou chtít soudit. Přeci jen, když vymyslíte něco, co funguje, a ostatní se na vašem úspěchu svezou, není to nic, z čeho by měl člověk radost.
Apple však zatím žádnou reakci nevydal a nelze říci, zda se do soudních tahanic bude pouštět. Historie ale ukazuje, že když se kopíruje příliš okatě, dřív nebo později si toho v Cupertinu někdo všimne. Připomeňme si jen spory se Samsungem, které se táhly celé roky.
Stejná filozofie, jiné logo
Ironií ovšem je, že Apple se sám v posledních letech začíná přibližovat Androidu – například volnějšími možnostmi personalizace nebo propracovanějšími widgety. Obě platformy se tak k sobě vizuálně i funkčně přibližují, až se hranice mezi nimi začíná ztrácet.
Pro uživatele je to možná výhra – systém, který vypadá hezky, ať už má jakékoliv logo. Pro značky samotné to ale představuje riziko. Pokud budou všechny telefony působit stejně, rozhodovat bude jen značka a ekosystém. Kdo bude chtít iPhone, protože to je symbol sociálního statutu, koupí si iPhone. A kdo bude chtít podobný systém, ale za méně peněz, sáhne po čínské alternativě.