TOPlist

Android výrobci začínají kopírovat Apple. Do svých nadstaveb integrují Liquid Glass

Matyáš Hřebík
Matyáš Hřebík 13. 10. 7:00
0
Nová nadstavba Vivo nápadně přípomíná Liquid Glass
  • Nový OriginOS 6 od Vivo až podezřele věrně připomíná iOS 26 
  • Design sází na průhlednost, jemné animace a zaoblené prvky
  • Apple tak znovu určil směr, kterým se konkurence vydává

Když Apple letos představil iOS 26 s novým designem Liquid Glass, bylo jasné, že se jeho vizuální styl stane inspirací pro ostatní. Jen málokdo ale čekal, že se to stane tak rychle – jen pár měsíců po WWDC, kde nám Cook a spol. „tekuté sklo“ představili.

Když se Android zhlédne v iPhonu

Jako první se jím inspirovalo čínské Vivo, ačkoliv inspirace je možná trochu slabé slovo. Jeho nová nadstavba pro Android – OriginOS 6 – působí na první pohled jako iOS, který běží na telefonech s Androidem. Nechybí průhledná okna, plynulé přechody ani rozmazané pozadí, které známe z nových systémových panelů Applu.

Prakticky samozřejmostí je pro Číňany tradičně i téměř totožný panel nabídek a centrum notifikací. Ve videu lze spatřit i Dynamic Island. Pro běžného uživatele by tak mohl být docela oříšek dva systémy na první pohled rozeznat.

Bude se Apple soudit?

Zatímco Vivo mluví o „moderním vizuálním stylu“, který má zjednodušit používání a zpříjemnit pohyb v systému. Přesto, jak už bylo řečeno, je podobnost s iOS tak výrazná, že se o náhodě příliš mluvit nedá. Leckoho tak možná napadne, zda se Cupertinští budou chtít soudit. Přeci jen, když vymyslíte něco, co funguje, a ostatní se na vašem úspěchu svezou, není to nic, z čeho by měl člověk radost.

Nová nadstavba Vivo ve velkém využívá průhledné Liquid Glass prvky, které Apple představil s iOS 26
Nová nadstavba Vivo ve velkém využívá průhledné Liquid Glass prvky, které Apple představil s iOS 26

Apple však zatím žádnou reakci nevydal a nelze říci, zda se do soudních tahanic bude pouštět. Historie ale ukazuje, že když se kopíruje příliš okatě, dřív nebo později si toho v Cupertinu někdo všimne. Připomeňme si jen spory se Samsungem, které se táhly celé roky.

Ironií ovšem je, že Apple se sám v posledních letech začíná přibližovat Androidu – například volnějšími možnostmi personalizace nebo propracovanějšími widgety. Obě platformy se tak k sobě vizuálně i funkčně přibližují, až se hranice mezi nimi začíná ztrácet.



iOS 26 a baterie



Nepřehlédněte

Liquid Glass v iOS 26 rozděluje uživatele, Apple je pod palbou negativních reakcí

Pro uživatele je to možná výhra – systém, který vypadá hezky, ať už má jakékoliv logo. Pro značky samotné to ale představuje riziko. Pokud budou všechny telefony působit stejně, rozhodovat bude jen značka a ekosystém. Kdo bude chtít iPhone, protože to je symbol sociálního statutu, koupí si iPhone. A kdo bude chtít podobný systém, ale za méně peněz, sáhne po čínské alternativě.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Matyáš Hřebík
Matyáš Hřebík
Nadšenec do mobilních telefonů, chytré domácnosti a umělé inteligence. Ve volném čase rád plavu, jezdím na kole, lyžuji nebo se věnuji tvorbě webových stránek.

Další dnešní články

control game remedy
Další herní pecka pro Apple! Mysteriózní střílečka Control už brzy vyjde pro iOS i Mac
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:30
0
Logo aplikace Sora (ilustrační obrázek)
Sora generuje neskutečná videa, ale jen vyvoleným. Poradíme, jak získat přístup (návod)
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma včera 19:30
1
Čínský vědec s prototypem baterie (ilustrační obrázek)
Čína vyvinula baterii pro auta i mobily. Sama se opravuje a má až trojnásobnou výdrž
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
7
Steve Jobs Headshot 2010
Pamatujete na obří kauzu Antennagate u iPhone 4? Katastrofu tehdy odvrátil tajný update softwaru
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 12:00
5

Kapitoly článku