Udělá to Samsung znovu? Vlajkový Galaxy S26 má mít v Evropě nepopulární čipset

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 11. 10. 12:00
Smartphone Samsung Galaxy S25
  • Evropští zákazníci zřejmě z tohoto rozhodnutí Samsungu radost mít nebudou
  • Budoucí vlajkové modely údajně v Evropě dostanou jiný čipset, než v USA
  • Naváže tak na kritizovanou praxi z minulých let

Chytré telefony od Samsungu, především ty z vlajkové řady Galaxy S, jsou sice na první pohled všechny stejné, nicméně u některých z nich hodně záleží na tom, ve které části světa je koupíte. Zatímco v některých oblastech se v prémiových smartphonech od giganta ze Soulu nachází čipsety od Qualcommu, jinde se musejí spokojit s Exynosy přímo od Samsungu. Tato praktika je mnohým trnem v oku, neboť obecně platí, že čipsety Samsungu oproti Snapdragonům v některých oblastech zaostávají.

Velkolepý návrat Exynosu?

S příchodem řady Galaxy S25 to vypadalo, že se Samsung konečně rozhodl od této praktiky upustit, nicméně jak se zdá, čipsety Exynos ještě neřekly poslední slovo. Podle posledních spekulací to vypadá, že firma by mohla přejít na 2nm čipset Exynos 2600 pro řadu Galaxy S26, alespoň to tvrdí důvěryhodný server SamMobile. Ten údajně odhalil důkazy, které potvrzují, že základní model s lehce upraveným označením Galaxy S26 Pro bude osazen čipsetem Exynos 2600.

Vzhledem k tomu, že na evropské trhy Samsung tradičně dodával právě variantu s vlastním procesorem, je pravděpodobné, že se tak stane i tentokrát. V jiných částech světa, například v Číně či Spojených státech, by Galaxy S26 Pro měl spoléhat na Snapdragon 8 Elite Gen 5, který byl představen minulý měsíc. Stejný případ by se měl týkat také prostředního modelu, tedy Galaxy S26 Plus, jež by měl zažít comeback po neúspěšném experimentu v podobě Galaxy S26 Edge.



Samsung bije na poplach. Neúspěch tenkého S25 Edge může do hry vrátit Plus variantu

Rozhodnutí Samsungu používat čipové sady Exynos ve svých vlajkových telefonech Galaxy byla do značné míry způsobena problémy souvisejícími s výrobními kapacitami. Nedávná informace, kterou přinesl korejský server The Bell však tvrdí, že Samsung tyto překážky překonal. Očekává se, že Galaxy S26 Ultra nebude touto změnou ovlivněn, protože vlajková loď bude na všech trzích vybavena procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5. I když to vypadá, že naděje je malá tak doufáme, že nakonec Samsung přeci jen nasadí Snapdragon na všech trzích.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Kapitoly článku