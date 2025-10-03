Samsung bije na poplach. Neúspěch tenkého S25 Edge může do hry vrátit Plus variantu

- Samsung údajně narychlo zahájil vývoj Galaxy S26+
- Původně jej měl v příštím roce zastoupit tenký Galaxy S26 Edge, avšak mizerné prodeje současné žiletky přinutily Samsung přehodnotit strategii
- Dočkáme se obou variant nebo pouze jedné?
Letošní rok přinesl v oblasti smartphonů nový trend – ultra tenké smartphony. Odstartoval jej Samsung s modelem Galaxy S25 Edge, později se k němu přidaly smartphony Nubia Air a iPhone Air. Dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v příštím roce (svůj příspěvek do této kategorie chystá například Motorola), otázkou ovšem je, zda tato kategorie smartphonů najde dostatečné množství zákazníků.
Galaxy S26+ na cestě? Samsung údajně zahájil vývoj
Samsung plánoval v příštím roce proměnit své portfolio vlajkových smartphonů – z nabídky měla zmizet komerčně nejméně úspěšná varianta Plus, místo po ní měl zacelit právě super tenký Galaxy S26 Edge. Podle nejnovějších hlasů z Jižní Koreje ale Samsung možná tuto strategii přehodnotí – letošní Galaxy S25 Edge je údajně naprostým propadákem, což korejskou firmu přinutilo změnit plánování.
Nové smartphony se obvykle nejlépe prodávají tři měsíce po uvedení na trh, u Galaxy S25 Edge se ale prodeje propadly už v červnu, tedy pouhý měsíc po zahájení prodeje. Samsung se pokusil situaci zachránit razantním snížením prodejní ceny a expanzí na další trhy, avšak zřejmě ani to nepomohlo – Galaxy S25+ se údajně prodává mnohem lépe než korejská žiletka. Samsung tento jev propsal i do prognózy produkce jednotlivých modelů pro období září-prosinec, která má vypadat následovně:
- Galaxy S25 Edge – 0,3 milionu
- Galaxy S25+ – 0,5 milionu
- Galaxy S25 – 2,9 milionů
- Galaxy S25 Ultra – 3,4 milionů
Situace podle korejských zdrojů dokonce zašla tak daleko, že Samsung údajně narychlo zahájil vývoj Galaxy S26+, se kterým původně vůbec nepočítal. Podle informací z dodavatelských řetězců Samsung v první polovině letošního roku plánoval modely M1, M2 a M3 (základní model, Edge a Ultra), teprve před nedávnem k nim přibyl model M Plus.
Jeden z interních zdrojů pro server The Elec prozradil, že Samsung aktuálně pro řadu Galaxy S26 vyvíjí čtyři typy displejů, avšak na finální rozhodnutí, jak to bude s modely Edge a Plus, si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. V tuto chvíli tak nevíme, zda dorazí oba, nebo pouze jeden z nich.
