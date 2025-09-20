Vyzkoušeli jsme iPhone Air! Kompromisů je méně, než byste čekali

- iPhone Air přichází jako úplná novinka, která sází na styl a design
- Nabízí i prémiovou výbavu, nicméně vzhledem k ultratenké konstrukci je potřeba počítat s omezeními
- V českých obchodech se prodává za sebevědomých 29 990 Kč
Letošní novinky společnosti Apple přinesly něco, po čem už dlouho zákazníci volali – něco nového, neokoukaného. Tím je iPhone Air, zbrusu nová varianta iPhonu, která sází na design, tenkou, leč odolnou (!) konstrukci a až na jednu výjimku vlastně prémiovou výbavu. Jaký je nový iPhone Air po pár dnech používání?
V hlavní roli design
Mám velmi živou vzpomínku, když Apple přišel s iPadem Air. Tablet s konstrukcí tenkou jen 7,5 milimetru, který se z určitého úhlu schová za obyčejnou tužku. Někde tam nejspíš započala obsese Tima Cooka a jeho lidí tenkostí svých produktů. Vyústění můžeme pozorovat u iPhonu Air, který má v pase pouze 5,64 milimetru a čistě tabulkově jde o pátý nejtenčí smartphone v historii. Primát drží Vivo X5 Max z roku 2014, který nabízel konstrukci tenkou jen 4,75 milimetru.
Bez debat je ale nejtenčím telefonem současnosti. Toto „ocenění“ je vhodné ale leda do marketingových materiálů, jak je na tom iPhone Air v praxi? Konstrukce samotného těla je extrémně hubená, v ruce působí velmi lehce (vždyť váží jen 165 gramů), příjemně se s ním manipuluje a minimálně během prvních týdnů po nákupu budete mít velkou radost, že ho můžete držet v ruce a hmatem prozkoumávat všechny jeho záhyby. Je to něco nového, neokoukaného, pěkného.
Na druhou stranu, úchop logicky není tak jistý jako u větších, tlustších telefonů, které vám lépe vyplní prostor mezi prsty. Kvůli tenkému form faktoru si budete zvykat na to, že přetáčení iPhonu v ruce – například když chcete fotit na šířku, ale mobil z kapsy taháte na výšku – je nyní trochu méně komfortní, protože jej, hezky česky řečeno, není za co chytit. Částečně to vyřešíte obalem, který objem rozšíří, ale to je u tohoto modelu hřích víc než u běžných iPhonů.
Apple dokázal zaručit i odolnost celé titanové konstrukce, což je opět při pohledu na tenké boky skutečně pozoruhodné. I při silném zatlačení iPhone nepovolí, podle interního testování byste museli vyvinout sílu kolem 60–90 kilogramů, aby se iPhone zlomil. Dospělý člověk přitom dokáže při ohnutí telefonu oběma rukama vynaložit sílu maximálně 20–30 kilogramu. K tomu iPhonu nechybí certifikace IP68, tedy ochrana vůči prachu a vodě až do 6 metrů na 30 minut.
Malou kontroverzi možná způsobil design zad. Horní protáhlý fotomodul s jedním objektivem, mikrofonem a LED přisvícením ale naživo působí mnohem lépe než na obrázcích. Pokud máte pochybnosti, vyvracet vám je nebudu, spíš se zkuste jít podívat do obchodu a telefon si sami ohmatejte. Lepší způsob, jak si udělat vlastní, stejně neexistuje.
Výbava: slušná, leč přiškrcená
Apple se rád chlubí tím, že iPhone Air přináší prémiovou výbavu na úrovni iPhonu 17 Pro, lež v hubenějším a obecně stylovějším pojetí. Minimálně co do displeje je to pravda: máme tu 6,5″ Super Retina XDR OLED panel s LTPO technologií, takže nechybí dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz. Svítivost kolem 1 600 nitů je naprosto v pořádku, při zobrazování HDR na bod umí i 3 000 nitů. To je prvek vlajkových lodí, bez debat.
Displej je po všech stránkách parádní, má krásné barvy, špičkové pozorovací úhly a potěší i antireflexní úprava. I když ta není ani zdaleka tak schopná, jako řešení od Samsungu, nebo externí sklíčko výrobců třetích stran. Malý posun patrný je, ale nic extra. Tomuto prvku se navíc budeme věnovat v samostatném článku.
Uvnitř tepe nejmodernější a nejvýkonnější čipset Applu, a sice A19 Pro, který najdeme i v mírně dražších modelech iPhone 17 Pro a Pro Max. Respektive jde o skoro stejnou sadu, jen s malým omezením v podobě 5jádrového GPU, zatímco Pro modely mají 6jádrovou grafiku. To samo o sobě nedělá velký rozdíl, nicméně přesto musíme upozornit na to, že iPhone Air nemá výkon srovnatelný s modely Pro.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Na vině je interní konstrukce komponent a absence pokročilého chlazení. Pro srovnání: iPhone Air se při maximálním výkonu zahřívá těsně pod hranici 50 °C, zatímco iPhone 17 Pro se drží kolem 42 °C. Vysoké zahřívání v horní části zad, kde je uložena většina komponent (kromě baterie, která je rozprostřena po celých zádech) pak neumožní telefonu vynaložit víc hrubého výkonu.
Výsledky přesného měření si necháme do recenze, ale zatím to vypadá, že při zátěži je iPhone Air výkonný zhruba stejně jako loňská generace iPhone 16 Pro, zatímco všechny letošní modely, včetně základního iPhonu 17, jsou výkonnostně nad ním.
Výdrž lepší, než byste čekali
Když se objevily spekulace o tom, že Apple chystá tenký telefon, okamžitě se začalo diskutovat o výdrži. Skepsi fanoušků podpořily i úniky, které hovořily o tom, že iPhone Air má mít kapacitu akumulátoru jen necelé 3 000 mAh. Podle nejnovějších informací má 3 149 mAh, což samo o sobě nezní nijak dobře.
Faktem ale je, že Applu se povedl husarský kousek i v tomto případě. Výdrž určitě nelze srovnávat s konvenčně konstruovanými iPhony, ale žádné fiasko v tomto případě se nekoná. iPhone Air zvládne běžně náročný pracovní den, který je plný schůzek, hovorů, poslouchání hudby na cestách a občasné prokrastinace. V průběhu velmi akčního pátku i soboty jsem měl kolem oběda vždy 65–70 % baterie, s čímž si do večera vystačíte.
Jednooký fotoaparát
Přestože se výrobce hodně snaží přesvědčit veřejnost, že uvnitř jedné zadní kamery se ukrývají vlastně dva snímače, není tomu tak. iPhone Air má jednu 48,7Mpx kamerku na zádech, kterou doplňuje 17,9Mpx selfie kamerka s širokým zorným polem. Hlavní kamerka umí 2× „výřezový“ zoom s optickou kvalitou a maximálně 10× digitální zoom. Kvalitu snímače můžete posoudit v galerii.
Je to vlastně stejná kamera, jakou Apple vsadil do iPhonu 17, pouze jí chybí širokoúhlý snímač do tandemu; a to může být největším kompromisem tohoto modelu. Zajímavější inovace přinesl foťák pro selfie. Ta podporuje funkci Center Stage, kterou známe z MacBooků a iPadů. Jde o kamerku s širokým úhlem záběru, takže vás může při videohovorech vyhledávat po prostoru a vycentrovat váš obličej doprostřed.
Kromě toho ale umožňuje pořizovat snímky v režimu na šířku při držení telefonu na výšku. Ano, na fotkách je změna perspektivy patrná, jsou trochu protáhlejší a už z prvotních dojmů s klidem prohlásím, že se nehodí pro focení klasických self-portrétů, nýbrž spíše pro skupinová selfíčka. Více se tomuto fenoménu pověnujeme v recenzi, kterou pro vás už chystáme.
Cena a dostupnost
Prodej nového iPhonu Air odstartoval v pátek 19. září. K mání jsou tři paměťové varianty a čtyři barevná provedení: bílá, černá, světle modrá a zlatá. Cena startuje na sebevědomých 29 990 Kč. Apple
|Model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
iPhone Air si můžete objednat nebo pronajmout u Mobil Pohotovosti už od 659 Kč měsíčně. Další podrobnosti naleznete zde.