Tenká Nubia Air se začíná prodávat v Česku. Tělo má pouze 6,7 mm a stojí necelých 6 tisíc

Jiří Hrma
Jiří Hrma 1. 10. 15:30
2
Nubia Air naživo
  • Značka Nubia dnes na český trh uvedla cenově dostupný smartphone s tenkým tělem
  • Model Air stojí 5 990 Kč, nabídne ale kvalitní displej, odolnost vůči vniknutí vody a integraci Gemini AI
  • Novinku začínáme testovat, na tiskové konferenci ji zástupci značky dokonce vykoupali v pivě

Smartphony již dosáhly svého vrcholu a jejich výrobci hledají nové argumenty, jak přinutit zákazníky utrácet peníze za nové modely. Na o fous lepší displej, výkonnější čipset nebo vyladěnější fotoaparáty už dnes slyší málokdo, a tak se do popředí dostávají jiné položky – dnes je to zejména podpora umělá inteligence nebo tenčí tělo. Za tyto položky si uživatelé mnohdy připlácí nemalé peníze, avšak čerstvě představený smartphone Nubia Air dokazuje, že tenký telefon s umělou inteligencí může být docela levný.

Od dnešního dne je Nubia Air dostupná na českém trhu v černé a zlaté barvě za 5 990 Kč.

Nubia Air: tenká, lehká, odolná

Nubia Air není zástupcem těm úplně nejtenčích smartphonů, nicméně s tloušťkou 6,7 mm bude rozhodně patřit k těm hubenějším. Výrobce si navíc dal záležet na konstrukci, která má být díky zesílenému kovovému rámu odolná vůči deformaci, což jsme otestovali v praxi a telefonu se při silnějším zatlačení na záda vůbec nic nestalo. A navíc splňuje krytí IP68 a IP69, tudíž jí neublíží prach ani tlaková či horká voda. Jak můžete vidět na přiložených fotografií, vodní koupel (ilustrační obrázek) koupel v pivu) telefon přežil bez úhony.

Nubia Air ve zlaté variantě
Nubia Air ve zlaté variantě

Podle interních testů konstrukce telefonu přežila 6 000 pádů, 600 opakovaných pádů v rolovacím testu a 5 volných pádů (bohužel nevíme, z jaké výšky). Důležité ale je, že je tělo telefonu odolnější a snese tedy i hrubší zacházení.

Zepředu Nubii Air reprezentuje 6,78″ displej s rozlišením 1 224 × 2 720 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 500 nitů. Součástí obrazovky je čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka v kruhovém otvoru nahoře uprostřed. Fotoaparáty na zádech jsou netradičně seřazeny horizontálně, použitelný ale bude pouze hlavní s rozlišením 50 megapixelů. Jen škoda, že nedisponuje optickou stabilizací obrazu. Podle prvních fotografií, které jsme s telefonem pořídili, focení nebude patřit mezi silné stránky. Zbytek výbavy tvoří 2Mpx hloubková kamerka a 0,08Mpx AI kamera, jejichž přínos bude spíše diskutabilní.

Umělá inteligence na každém kroku

Umělá inteligence v telefonu umí zasahovat do focení, hraní, streamování a k ladění zvuku i výkonu. Na pozadí toho všeho je samozřejmě nám všem dobře známý nástroj Gemini od Googlu.

K dispozici je například nástroj AI Magic Photos pro úpravu fotografií, AI Performance Engine a AI Scheduling pro optimalizování procesorového výkonu, AI Conversation Translate k simultánním překladům, chybět nemůže ani generátor textu a obrázků. Samozřejmostí je také AI asistent Gemini a obrázkové vyhledávání Circle to Search.

Exotický procesor

O pohon Nubie Air se stará 6nm čipset Unisoc T8300 s osmi procesorovými jádry o taktu 2,2 GHz. Tento čip má být o 28 procent efektivnější než jeho předchůdce a má si plynule poradit s multitaskingem, streamováním, hraním apod. Procesoru je k ruce 8 GB RAM, kapacitu lze virtuálně navýšit až na 20 GB. Úložiště bude k dispozici pouze v jedné 256GB variantě.

Kapacita akumulátoru činí 5 000 mAh, vydržet by údajně měla víc než 1 000 nabíjecích cyklů. Maximálním nabíjecím výkonem se ale výrobce nepochlubil. Bezdrátová konektivita je příkladná, nechybí podpora sítí 5G ani NFC.

Nubia Air ze všech stran

Cena a dostupnost

Jak již bylo zmíněno v úvodu, novinka se na českém trhu prodává od dnešního dne za poměrně sympatických 5 990 Kč. Zákazníci mají možnost vybírat z černé a zlaté barevné varianty. Příjemným benefitem je tříletá záruka. Novinku v redakci začínáme testovat a brzy vám nabídneme její podrobnou recenzi.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

