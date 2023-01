Tohle se Applistům líbit nebude. iPhone 15 přinese displej po vzoru androidové konkurence

Za zhruba 9 měsíců Apple představí řadu iPhone 15 a již se čile spekuluje o tom, jak budou nové jablečné smartphony vypadat. Nejnověji se hovoří o částečné změně designu přední strany.

Obrazovka iPhonu 15 Pro a Pro Max by měla přijít s užšími okraji po stranách, nahoře bude displej nadále vyříznutý ve stylu Dynamic Island. Základní modely iPhone 15 a 15 Plus v šířce rámečků ani výřezu změny doznat nemají.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

– all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

– pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023