Recenze Huawei Mate 40 Pro: téměř dokonalý, ale přesto outsider

O sankcích na čínskou firmu Huawei toho bylo napsáno již dost, ale nikde nepadlo ani slovo o tom, že by se firma rozhodla vzdát. Gigant z Říše středu bojuje o své těžce vydobyté pozice na trhu se smartphony, seč mu síly stačí, a pomoci udržet se na předních příčkách mu mají i nové telefony z řady Mate.

Právě nejvyšší řada čínského výrobce jde přímo proti chytrým telefonům Note od Samsungu či iPhonům a především v minulosti platily telefony Mate za důstojné konkurenty pro ty nejlepší. S absencí služeb Googlu postihl Mate 40 Pro významný hendikep, který si ovšem nepřipouští. Má Huawei Mate 40 Pro šanci prosadit se na našem trhu i přes sebevědomou cenu?

Design a provedení

Řada Mate patřila vždy k designovým skvostům a nový přírůstek Mate 40 Pro není žádnou výjimkou. Kombinace skla a kovu patrně nikdy nevyjde z módy a telefon působí prémiovým dojmem. Sklo na zadní straně je mírně zaoblené, má matnou úpravu, je příjemné na dotek a v námi testované bílé perleťové variantě hází záda i hezké barevné odlesky.

Dominantním prvkem zad je kruhový modul fotoaparátů, který mírně vystupuje ze zad. Díky jeho umístění ve středu horní části nehrozí, že by se telefon při položení na stůl viklal. Boky telefonů obepíná kovový rám v několika místech přerušený anténami. Na horní a spodní straně je mřížka pro stereo reproduktory. Ovládací tlačítka na boku přístroje nejsou přesně na boční hraně, ale mírně vzadu.

Příčinou pro umístění tlačítek je displej. Ten je na můj vkus až moc zahnutý. Zatímco průkopník zahnutých displejů z Jižní Koreje od tohoto trendu pomalu ustupuje, Huawei jde přesně opačnou cestou. Naštěstí výrobce nezvolil zahnutí na všech stranách jako v případě modelů řady P40.

I přes výrazné zahnutí ovšem nečekejte, že telefon disponuje malými rámečky. Ty jsou stále na můj vkus tlusté, jen nejsou na první pohled patrné. Více bych ocenil, kdyby Huawei udělal méně zahnutý displej, ale s minimálními rámečky.

Zahnuté sklo naštěstí netrpí na nechtěné dotyky, spíše naopak – v některých případech budete mít potíž stisknout prvky, které se nachází při okrajích displeje. V zobrazovači najdeme výřez s jedním fotoaparátem + senzor pro odemykání obličeje pomocí 3D skenu.

Za zmínku stojí také obsah balení, který obsahuje vše podstatné. Kromě rychlého 66W adaptéru a toho správného kabelu je pro čerstvého uživatele připraveno také silikonové pouzdro, které nejenže zarovná modul fotoaparátu, ale také chrání náchylné hrany telefonu. Na displeji je ještě k tomu ochranná fólie hned z výroby, což rovněž oceňuji. Tohle by měl být standard.

Kromě námi testované bílé perleťové varianty je k dispozici také černá varianta a pro opravdové nadšence si Huawei přichystal také verzi s koženkovými zády z veganské kůže v oranžové barvě. Ta vypadá bezesporu zajímavě a Huawei má s tímto typem materiálu zkušenosti, nicméně tato varianta bude rovněž náchylnější na poškození.

Designová stránka je bezesporu povedená a provedení je příkladné. Ergonomie telefonu ale trochu hapruje, především kvůli jeho vyšší hmotnosti (212 gramů), která znemožňuje telefon efektivně ovládat jednou rukou. V horní části je telefon znatelně těžší. Kromě těchto drobností ale nelze telefonu nic vytknout.

Parametry a funkce

Tím nejdůležitějším na dnešních telefonech je displej. OLED panel má velikost 6,76″, poměr stran 18.5:9, rozlišení 1 344 x 2 772 pixelů s jemností 456 ppi, obnovovací frekvencí 90 Hz, reakcí na dotyk 240 Hz a podporou HDR10. K displeji by toho šlo říci spoustu, ale kdybych ho měl popsat jedním slovem, řekl bych – fenomenální. Jemnost, barevné podání a jas jsou na špičkové úrovni, které se mohou rovnat jen ti nejlepší konkurenti. Někdo by mohl namítnout, že telefonu chybí 120Hz obnovovací frekvence, nicméně za mě je 90 Hz rozumný kompromis a zcela dostačující hodnota.

Opomenout nesmím ani procesor HiSilicon Kirin 9000 vyrobený 5mn technologií s osmi jádry, konkrétně 1x Cortex A77 3,13 GHz + 3x Cortex A77 2,54 GHz + 4x Cortex A55 2,05 GHz. Přelomovému procesoru sekunduje 24 jádrová grafika ARM Mali-G78, 8 GB RAM LPDDR5 a 256 GB UFS Storage 3.1 s možností rozšíření o Nano Memory karty z dílny Huawei. Z AnTuTu si telefon odnesl jasné prvenství s 671 320 body a jedná se tak o nejvýkonnější telefon na trhu.

Hardwarové parametry Huawei Mate 40 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 162,9 x 75,5 x 9,1 mm , Hmotnost: 212 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 9000, octa-core 1x 3,13 GHz Cortex-A77, 3x 2,54 GHz Cortex-A77, 4x 2,05 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,76", Quad HD, 1344 × 2772 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, laserový AF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 5x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 20 Mpx, f/1.8, 18mm, PDAF, širokoúhlý , Přední kamera: 13 Mpx, f/2.4, 4K video, 3D senzor pro ovládání gesty, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4400 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí podpora pro sítě 5. generace, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny myslitelné polohové systémy, NFC, USB-C, VoLTE či infračervený port. Samozřejmostí je také odolnost proti vodě a prachu IP68. Čtečka otisků prstů je umístěna do displeje a na můj vkus je poměrně pomalá. U vlajkové lodi bych očekával instantní odemknutí, v případě Huawei Mate 40 Pro si malou chviličku počkáte.

To naštěstí neplatí o odemykání obličejem, které je bleskurychlé a funguje i v naprosté tmě. Jestli něco telefonu chybí, je to 3,5mm jack, ale to už je v dnešní době standard. Zamrzí také absence notifikační diody, kterou ale vynahradí robustní always-on režim.

Příjemným překvapením jsou stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos, které hrají výborně – výšky jsou autentické, středy nesplývají v jedno a basy jsou příjemně vyvážené. Telefonní hovory jsou čisté a jasné, a to jak na straně volajícího, tak na straně volaného.

Trochu zbytečnou funkcí, kterou Huawei odkoukal od korejského LG, je bezdotykové ovládání gesty. Po většinu času sice funguje dobře, jeho praktické využití je ale při nejmenším diskutabilní. Posouvat se nahoru a dolů například v prohlížeči není příliš komfortní a často se stane, že obrazovku přesunete příliš, nebo příliš málo. Mnohem jednodušší a rychlejší je prostě na displej sáhnout.

Nabíjení a výdrž baterie

Když se podíváte na kapacitu baterie, která je „pouhých“ 4 400 mAh, možná si řeknete, že Huawei Mate 40 Pro nic nevydrží. Opak je ale pravdou. Mate 40 Pro je na tom s výdrží na baterii příkladně, jeden pracovní den zvládne levou zadní a ještě mu zhruba 30 procent zbude do druhého dne. Pokud se uskromníte ve svém používání, nejsou dva dny výdrže nedosažitelná meta.

Za příkladnou výdrž může nejen OLED panel, ale především 5nm procesor, který i přes vysoký výkon šetří energii. Když je ale potřeba sáhnout po nabíječce, můžete využít rychlonabíjení s 66W nabíječkou, nebo bezdrátové nabíjení až 50 W. Každopádně nezapomeňte, že v obou případech musíte využít certifikovanou nabíječku, v případě drátového nabíjení dokonce i certifikovaný kabel. Jinak se s teoretickými rychlostmi nabíjení můžete rozloučit. Pro příslušenství můžete také využít 5W reverzní bezdrátové nabíjení.

Rychlost nabíjení je skutečně příkladná. Z 0 na 100 nabijete telefon za 45 minut, za půl hodinu nabíjení získáte 85 procent. Rychlost 50W bezdrátového nabíjení jsem bohužel neměl možnost ověřit na certifikované nabíječce. I přes impozantní rychlost ale doporučuji nabíjet pomalejšími nabíječkami, pokud situace nevyžaduje rychlý přísun energie. Věřte mi, že vám za to baterie poděkuje.

Operační systém

Operačním systémem je pochopitelně Android ve verzi 10, které sekunduje nadstavba EMUI ve verzi 11. Osobně nejsem příznivcem nadstavby z dílny Huawei, nemůžu jí však upřít rychlost a odladěnost. Vše je rychlé a plynulé, jen výjimečně se někde něco lehce zdrží či prakticky neznatelně kousne, ale to není nic, co by Huawei ještě nevylepšil.

Příjemné jsou různé možnosti, které Huawei uživatelům nenutí, ale někteří z nás je jistě ocení. Ačkoli chválím opuštění beztlačítkového řešení minulého modelu, po dvojitém poklepání na levou hranu můžete stále ovládat hlasitost. V nastavení si také můžete vynutit zobrazování aplikací mimo zahnuté rohy, což u některých aplikací výrazně doporučuji.

Zmiňovat absenci služeb Googlu je stále stejnou ohranou písničkou. Kromě chybějícího Obchodu Play, což je paradoxně nejmenší problém, je největší překážkou chybějící infrastruktura softwarového giganta. Aplikace si můžete stáhnout i z jiných zdrojů, případně je naklonovat ze stávajícího telefonu, na obtíže ale budete narážet dnes a denně.

Pokud aplikace využívá například Google Mapy, zapomeňte na ni (dívám se tvým směrem, Dáme Jídlo). Jestli se přihlašujete pomocí účtu Google, raději se koukejte přihlašovat jinak. Na pravidelné aktualizace zapomeňte, pokud aplikaci nestáhnete přímo z Huawei AppGallery (tam toho pořád moc není). Používáte správce hesel či mobilní bankovnictví? Tak to máte smůlu.

Chybějící Google služby jsou prostě největší překážkou. HMS se sice snaží, seč může, ale robustní infrastrukturu Googlu prostě nemůže nahradit přes noc či během několika let. Znepokojivé je také velké množství oprávnění, které aplikace od Huawei vyžadují. Možná jsem paranoidní, ale nevidím důvod, proč by prohlížeč měl mít přístup k mým hovorům.

Každopádně je ale sympatické, že se Huawei snaží svůj systém služeb vylepšovat. Nejnovější přírůstek Petal Maps jsou zatím v plenkách a moc se toho z nich nedozvíte, platit skrze NFC můžete, ale jen stravenkami Sodexo.

Jde to sice pomalu, ale posouvá se to kupředu. Otázka je, zda to přestane dříve bavit zákazníky, nebo Huawei. Historie je ostatně plná příkladů, kdy ani sebevětší snaha nedokázala zákazníky přesvědčit (Windows Phone).

Fotografie a záznam videa

Nyní se dostáváme ke královské disciplíně, kterou je focení. Zadní čtveřice fotoaparátů se pyšní puncem Leica a sestává se z hlavního 52Mpx senzoru Sony IMX700 o velikosti 1/1,28, světelností f/1,9 a velikosti pixelů 1,22 µm, širokoúhlého 20Mpx senzoru Sony IMX718 se světelností f/1,8, teleobjektivu o 12Mpx a světelnosti f/3,4 a ToF 3D senzoru s 2 Mpx.

Vše je doplněno duálním LED bleskem, optickou i digitální stabilizací, laserovým ostřením, PDAF i CDAF či propracovaným manuálním režimem. Periskopický teleobjektiv má 5x zoom, 10x hybridní zoom či 50x digitální zoom. Na přední straně pak najdeme 13Mpx fotoaparát se světelností f/2,4 a ToF senzor s 2 Mpx. V hodnocení DxOMark získal Huawei Mate 40 Pro hezkých 136 bodů, jak je na tom ale v praxi?

Hlavnímu fotoaparátu nelze za dobrých světelných podmínek prakticky nic vytknout. Snímky jsou ostré, plné detailů, barevně věrné a mají dobrý dynamický rozsah. Tohle je skutečně jeden z nejlepších fotoaparátů na trhu, který vás jen tak nenechá vyfotit špatný snímek, za který byste se museli stydět.

Širokáč je na tom podobně jako hlavní snímač, byť on už na nějaké ty neostrosti a rozmazání trpí, především při okrajích. Obzvláště při okrajích je fotoaparát línější, ale pořád si drží skvělé barevné podání, dobré prosvětlení snímku a také velké množství detailů. Zásadnější výtku mám jen k ohnisku 18 mm, které by mohlo být přeci jen o trochu větší.

Teleobjektiv je příjemným překvapením, neboť ten bývá často v pozadí. Pětinásobné přiblížení produkuje úctyhodné snímky, kterým rovněž nechybí detaily, skvělé barevné podání a netrpí ani na digitální šum. Příjemně mě překvapila ostrost snímků, čemuž pomáhá nejen laserové ostření, ale také optická stabilizace obrazu. Desetinásobné hybridní přiblížení je na tom o něco hůř, i tak je za dobrých podmínek použitelné.

Makro i portrétový režim zvládá telefon bez obtíží, snímky jsou příkladně ostré, bohaté na detaily, mají dobré barevné podání a potěší také přirozený bokeh efekt. Nejsou to ty nejlepší výsledky v mobilním světě, za výsledky se ale stydět nebudete.

Jakmile začne světla ubývat, je na čase sáhnout po nočním režimu. Vyfocení snímku může trvat až deset vteřin, což není zrovna málo. Výsledky hlavního fotoaparátu jsou sice nadprůměrné, nikoli však nejlepší. Občas si fotoaparát neporadí s protisvětlem, někdy je ve snímku velké množství digitálního šumu, jindy zase fotografie nemá dostatek detailů či má nereálné barevné podání. Příležitostně je dokonce při okrajích rozmazaná.

Širokáč na tom není o mnoho lépe a i přes lepší světelnost jsou snímky kvalitativně horší. Digitální šum je viditelný, protisvětlo je problém a barevné podání v některých částech snímku ustřelí mimo realitu. Občas musíte snímek prostě smazat, protože by vám jinak nikdo nevěřil, že tohle pořídila vaše vlajková loď.

Když dojde na teleobjektiv, tak budu upřímný – v noci zapomeňte, že nějaký vůbec máte. Na perfektně osvětlených objektech můžete dosáhnout jakž takž uspokojivých snímků na 5x zoom, ale to je spíše dílo náhody. Desetinásobný zoom je v noci zcela nepoužitelný.

Zmínit musím pochopitelně také natáčení videa, které Mate 40 Pro zvládá až ve 4K při 60 fps. Začnu ale nejprve samotnou videoaplikací, která by se obzvláště při natáčení videa měla zaměřit na zásadní změny, aby stačila konkurenci. Jednak zcela chybí Pro režim natáčení videa, dále nemůžete rychle měnit snímkování a rozlišení a v neposlední řadě přepínání mezi objektivy probíhá posuvníkem a nikoli rychlým přepínáním.

Tip: všechny snímky z iPhone 12 si můžete stáhnout/prohlédnout zde

Při natáčení výrazně doporučuji vybrat si objektiv, kterým chcete natáčet scénu, a toho se držet. Zoomování není ani za mák plynulé, při přepínání mezi objektivy dochází k výraznému cuknutí a třeba takový teleobjektiv se spouští až za hranicí 5x zoomu, na což je třeba myslet. Taktéž doporučuji nevyužívat maximální možnosti přiblížení – za 6x zoomem totiž jde kvalita rapidně dolů.

Huawei Mate 40 Pro Camera Sample (Full HD, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Hlavní objektiv dobře zvládá rychlou změnu scény, netrpí na chaotické přeostřování a ani nezmatkuje s vyvážením bílé. Při pohybu se stabilizace snaží, ale přeci jen by to mohlo být o chlup lepší. Příjemně mě překvapil zvuk, který je věrný a prostý šumu, jen by mohl brát trochu méně nežádoucích zvuků.

Huawei Mate 40 Pro: 4K camera test (40 fps)

Watch this video on YouTube

Natáčení v noci se nevyhýbají obvyklé problémy, jako je digitální šum, občasné problémy s ostřením či zmatky při nastavení teploty bílé barvy. Výsledek se poté rapidně zhorší v případě, kdy se rozhodnete při natáčení videa pohybovat. Pokud chcete docílit prezentovatelných záběrů, natáčejte v noci jen na hlavní objektiv a hýbejte se pokud možno co nejméně.

Extrémní telefon s extrémní cenou

Nemohu si pomoci, ale je mi sympatické, že Huawei ani přes obtíže nehází flintu do žita. Ačkoli se změnou v Bílém domě může většina problémů čínského giganta vymizet, je tohle zatím jen zbožným přáním výrobce (a zákazníků). I proto je nutné brát Huawei Mate 40 Pro v kontextu aktuální formy, nikoli slibovaných lepších zítřků.

Je naprosto bez debat, že především po hardwarové stránce se jedná o špičkový telefon. Designové kvality jsou nesporné, displej je prvotřídní, procesor je revoluční nejen výkonem, ale i výrobní technologií. Fotoaparát patří mezi naprostou špičku, a to i přes to, že noční snímky jsou jen lehce nadprůměrné. Rovněž potěší nasazení 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 či rychlého 66W nabíjení a 50W bezdrátového nabíjení.

Výraznou stopkou je nicméně nepřítomnost služeb Google. Je to sice ohraná písnička a pro některé zákazníky se nemusí jednat o překážku, to ale nic nemění na tom, že absence Googlu v operačním systému Android je citelná rána, kterou pocítí především běžní uživatelé, kteří jsou zvyklí na určitý standard a především komfort v používání. A zvláště u takto špičkového smartphonu určeného pro ty nejnáročnější uživatele.

Když si k tomu připočteme pomalejší čtečku otisků prstů, zbytečná bezdotyková gesta či použití proprietárního řešení rozšíření paměti, tak máme poměrně dost indicií, kde by mohl Huawei ještě trochu přidat. Také EMUI by potřebovalo značný posun kupředu, především co se týče vzhledu a funkčnosti, aby nepůsobilo zatuchlým dojmem.

Všechno z toho by se dalo skousnout, až na ten největší mínus – cenu. Huawei si za Mate 40 Pro řekne o částku 33 990 korun v aktuálních slevách, běžná maloobchodní cena se má vyšplhat na 38 990 korun. Vysokou cenu nezachrání ani sluchátka Huawei FreeBuds Pro, která Huawei přikládá k telefonu za korunu. Tahle cena je jednoduše příliš.

Konkurence přitom nespí. Na výběr máte například Samsung Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20 Ultra, iPhone 12 Pro (Max), Asus ROG Phone 3 či pro odvážnější Samsung Galaxy Fold 2 nebo Galaxy Z Flip. Protivníci oproti Huawei drží lepší karty, a i když se Číňané pokouší blafovat, seč jim síly stačí, obávám se, že hru nakonec prohrají.

Huawei Mate 40 Pro 9.5 Design a zpracování 9.4/10

















Výkon a optimalizace 9.9/10

















Hardwarová výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií a videa 9.5/10

















Výdrž baterie 9.1/10

















Klady (+) prvotřídní displej

špičkový procesor

dobrá výdrž na baterii a velmi rychlé nabíjení

kvalitní sestava fotoaparátů

odladěné prostředí

atraktivní design

66W nabíječka v balení Zápory (–) vysoká cena

tradičně bez Google služeb

pomalejší čtečka otisků prstů

zbytečná bezdotyková gesta