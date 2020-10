Recenze Huawei FreeBuds Pro: svěží vítr mezi bezdrátovými sluchátky

Bezdrátová sluchátka v podání Huawei nejsou žádnou novinkou – na trhu mají své neodmyslitelné místo. Jestli ale čínskému výrobci v portfoliu něco chybělo, byla to sluchátka s pořádným aktivním potlačením hluku. Model FreeBuds Pro má ambici stát se sluchátky s nejlepším ANC, které zvládne konkurovat jak Sony, tak Applu. Jestli se to Huawei podařilo, se dozvíte v naší recenzi.

Design a provedení

Nabíjecí pouzdro sluchátek Huawei FreeBuds Pro má podobu sympatického oblázku, což jen podtrhuje šedá barva Silver Frost. Ani černá Carbon Black a bílá Ceramic White nevypadají špatně, ale právě stříbrná varianta mě oslovila nejvíce. Pouzdro je vzhledem k menším rozměrům těžší, než byste čekali, ale není to žádná tragédie. Pant pro otevírání má příjemnou vůli, sám se znovu nezavře a otevřete jej jednou rukou.

Sluchátka nicméně z pouzdra zase tak snadno nevytáhnete, ale jedná se o věc, na kterou si lze zvyknout. Samotná sluchátka jsou překvapivě lehká a vyrobena z plastu. Ten působí luxusním dojmem na pohled, nikoli však na omak – v ruce působí velmi laciným dojmem, čemuž napomáhá lesklý povrch, který dle mého názoru bude velmi náchylný na opotřebení.

V uchu ale sedí sluchátka dobře, pakliže si zvolíte správnou velikost špuntů. Po chvíli díky nízké hmotnosti zapomenete, že máte sluchátka v uších, což je něco, co zkrátka musím pochválit. Mírná inspirace sluchátky od Applu tady byla, ale jedná se spíše o vzdáleného bratrance ze třetího kolena než přímého příbuzného.

Parametry a funkce

Sluchátka disponují 11mm měniči a k telefonu se připojují skrze Bluetooth 5.2, který podporuje například připojení ke dvěma zařízením najednou. Tojice mikrofonů slouží nejen pro lepší detekci hovorů, ale také pro aktivní potlačení hluku. K lepším hovorům napomáhá také senzor lícní kosti, který snímá vibrace při mluvení. Sluchátkům nechybí ani proximity senzor, který detekuje vytažení sluchátek z ucha.

Pouzdro mě potěšilo nejen přítomností USB-C pro nabíjení, ale také bezdrátovým standardem Qi. Škoda, že chybí NFC pro rychlejší párování. O správné fungování ANC se stará procesor Kirin A1, který Huawei použil už v předchozích modelech. Právě o aktivním potlačení hluku a dotykovém ovládání se rozepíšu níže. Odolnost proti vodě zajišťuje standard IPX5, což není moc, ale pořád lepší než dostat drátem do oka.

Nejprve tedy ANC. Bez jakýchkoli rozpaků mohu potlačení hluku u Huawei FreeBuds Pro označit za nadprůměrné, byť kvalit rivalů Sony a Apple bohužel nedosahují. Během používání sice dokázaly okolí odhlučnit v 98 procentech případů na výbornou, nicméně občas jsem si všímal různého praskání a lupání, které by tam rozhodně být nemělo. Výjimečně se do sluchátek také vloudil zvuk, který by určitě měl být odhlučněn.

V doprovodné aplikaci si potlačení hluku můžete přizpůsobit a nastavit si jeden ze tří přednastavených režimů, Huawei ale propaguje své automatické rozpoznání okolí, na jehož základě nastaví správnou míru odhlučnění. Tady musím být nekompromisní – automatika jednoduše nefunguje, jak má.

Například při jízdě v autobuse mi automatika zběsile měnila profil co 20 sekund, což bylo nepříjemné. Telefonní hovor, který jsem vedl, jsem musel přepnout na mobilní telefon, protože v jednu chvíli bylo okolí naprosto odhlučněno a vzápětí sluchátka naopak zvýraznila všechny zvuky v okolí módem Awareness. Pokud můžete, přepínejte si profily raději manuálně.

Tím se dostávám k dotykovému ovládání. To funguje na bázi krátkého zmáčknutí nožičky, dlouhého zmáčknutí nožičky a hlazení nožičky nahoru a dolů. Krátká zmáčknutí slouží pro přijímaní/pokládání hovorů a přepínání/zastavování/spouštění skladeb, dlouhé zmáčknutí mění režimy ANC a hlazení ovlivňuje hlasitost přehrávání.

Za celou dobu používání jsem si na dotykové ovládání nezvykl. Ovládání se spouštělo i v případech, kdy jsem si jen upravoval sluchátko v uchu, často mylně rozpoznalo krátký dotyk za dlouhý a někdy pro změnu nefungovalo vůbec. Je možné, že časem ovládání přejde do krve, to ale nic nemění na faktu, že by šlo vyřešit lépe.

Nabíjení a výdrž baterie

Nejprve začnu kapacitou baterie, která je v případě sluchátek 55 mAh. V pouzdře poté naleznete baterii s kapacitou 580 mAh. Papírově by sluchátka měla přehrávat hudbu 4 hodiny s ANC a 7 hodin bez ANC. Když započteme i pouzdro, tak je teoretická výdrž až 30 hodin. Nabíjení taktéž vypadá dle specifikací dobře – 6W drátové nabíjení dobije pouzdro za cca hodinu, 2W bezdrátové nabíjení za zhruba 2 hodiny.

Praxe je nicméně trochu jiná, byť ne zase o tolik. S aktivním potlačením hluku mi sluchátka zvládla přehrávat hudbu zhruba 3 a půl hodiny, bez ANC jsem se dostal na 6 hodin. Kabelem jsem zcela mrtvá sluchátka a pouzdro nabil za zhruba hodinu a čtvrt, bezdrátové nabíjení naopak trvalo skoro dvě a půl hodiny. I tak se ale jedná o velmi solidní výdrž i nabíjecí časy.

Doprovodná aplikace

Pro plné využití Huawei FreeBuds Pro je potřeba stáhnout si do telefonu aplikaci AI Life. I tak vám ale některé funkce, jako je třeba rychlé párování, zůstanou zapovězeny, pokud nemáte telefon značky Huawei. V případě, že máte iPhone, rovnou zapomeňte i na doprovodnou aplikaci. V AI Life se například dozvíte stav nabití sluchátek a pouzdra nebo můžete sluchátka aktualizovat.

To ale není vše. V aplikaci můžete sluchátka otestovat a také je nechat rozpoznat, zda vám v uších sedí dobře. Nastavit si můžete také vlastní dotykové zkratky, pokud už vám přednastavené ovládání nestačí.

Přehrávání hudby a telefonování

To důležité je nicméně přehrávání hudby. Kvalitu zvuku jsem porovnával jak na svém tradičním výběru Queen/Django/Grieg, tak i na volném mixu žánrů ze svého nejširšího playlistu. A světe div se – nemohl jsem najít žádnou skladbu či žánr, který by Huawei FreeBuds Pro potrápil natolik, abych mohl prohlásit, že si na tom vylámaly zuby.

Ze sluchátek se line příjemný a vyvážený zvuk, který v duchu moderní doby sice vychází vstříc basům, ale to neznamená, že zapomíná na výšky a středy. Basy jsou hutné a plné, každý úder do bicích doslova pohladí na duši. Výšky naopak nestojí někde v pozadí, ale tvoří důležitou součást hudebního zážitku. Ani v těch nejvyšších polohách nezní upištěně, což je jednoznačné plus.

Středy a vokály jsou až příkladně čisté a pokud si libujete v sebevědomých hlasových projevech zpěváků, přijdete si na své. Nenechte se ale ódami na zvukový projev zmást – opravdový high-endový zážitek to stále není. Nároční audiofilové tu a tam naleznou nesoulad mezi tím, jak FreeBuds Pro zprostředkovávají skladby a jak mají ve skutečnosti znít, ale 99 % posluchačů bude nadmíru spokojeno.

Telefonní hovory by měly být takřka dokonalé, z mého testování ale vyšel spíše průměr. Volaného slyšíte téměř ve všech případech na výbornou, pokud máte správně nastavený režim potlačení hluku. Protistrana výraznější problémy v tichém prostředí nehlásila, nicméně jakmile jsem nasedl do autobusu či se pohyboval na rušné ulici, už se do hovoru dostávalo až příliš okolních zvuků. Zároveň protistrana občas zmiňovala, že můj hlas nezní vždy úplně čistě.

Závěrečné hodnocení

Huawei FreeBuds Pro jsou konečně pořádná skutečně bezdrátová sluchátka z dílny čínského výrobce. Číňané se konečně rozhodli na materiálech a zvuku nešetřit, což je jedině dobře. Předností sluchátek je prvotřídní zvuk, kvalitní ANC, dobrá výdrž na baterii včetně bezdrátového nabíjení a povedený design.

Co se trochu nepovedlo, je zmatečné dotykové ovládání, některé funkce dostupné pouze pro telefony Huawei, občas zmatkující automatická detekce okolí pro ANC, odolnost pouze IPX5 a horší kvalita hovorů v rušném prostředí. Za cenu 4 990 korun se ale jedná o zajímavou koupi. Na konkurenci v podobě Apple AirPods Pro či Sony WF-1000XM3 ještě stále nemají, ale Huawei je každopádně na dobré cestě.