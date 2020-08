Samsung Galaxy Note 20 (Ultra): manažer s mocným stylusem a maximální výbavou

Právě probíhající online prezentace nových produktů značky Samsung postupně odhalí všechny novinky pro druhou polovinu letošního roku. Korejský gigant vezme letošní předvánoční sezonu útokem na všech frontách, prakticky v každé kategorii má v rukách velmi silné zbraně. Na poli smartphonů se těmito zbraněmi stávají nové smartphony řady Galaxy Note 20, které jsme měli možnost s předstihem vyzkoušet.

Smartphony Galaxy Note 20 letos přicházejí ve dvou různých verzích, oproti loňskému roku však Samsung změnil celkové pojetí. Namísto modelu s přídomkem Plus letos doprovází základní variantu „premiovější“ Galaxy Note 20 Ultra. Mezi oběma telefony tak najdeme mnohem více rozdílů, což je poznat i na prodejní ceně. Ti, co si některou z čerstvých novinek objednají, dostanou navíc poměrně hodnotné příslušenství.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: maximální výbava

Nejprve se pojďme podívat na vybavenější telefon z představené dvojice. Na první pohled jej poznáte díky většímu displeji, který je navíc po stranách zaoblený. Zobrazovač typu Dynamic AMOLED se pyšní úhlopříčkou 6,9“, rozlišením WQHD+, poměrem stran 19,3:9 a adaptivní obnovovací frekvencí od 60 do 120 Hz. Zobrazovač oproti minulé generaci nabízí o 25 procent vyšší maximální jas a obsahuje integrovanou ultrazvukovou čtečku otisků prstů.

I když má telefon příjemně tenké rámečky okolo displeje, úhlopříčka zobrazovače je na celkové velikosti zařízení znát. Fyzické rozměry jsou 164,8 × 77,2 × 8,1 mm, hmotnost pak 208 gramů. Pochopitelně nechybí voděodolnost s certifikací IP68.

Selfie kamerka je stejně jako loni umístěna do otvoru uprostřed horní části displeje. V případě Galaxy Note 20 Ultra 5G má otvor diametr 3,5 mm a ukrývá se v něm 10Mpx kamerka se světelností f/2.2 a technologií Dual Pixel pro rychlé ostření.

Hlavní fotoaparát je situován do vystouplého obdélníkového fotomodulu v levém horním rohu zad. Nachází se v něm následující prvky:

Hlavní snímač s rozlišením 108 megapixelů, optickou stabilizací a čočkou s clonovým číslem f/1.8

Širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů a světelností objektivu f/2.2

„Zoomovací“ periskopická kamera s rozlišením 12 megapixelů, světelností objektivu f/3.0, optickou stabilizací a 5× optickým zoomem.

Ve fotomodulu navíc ještě najdeme LED blesk a laserové ostření, které jsme měli možnost otestovat a je extrémně rychlé. Telefon se nenechá zahanbit ani při natáčení videa. Maximem budou záznamy v rozlišení 8K, ovšem tento režim bude spíše pouze demonstrací čísel. Užitečněji se jeví volby v profesionálním módu, kde si budete moci vybrat nejen rozlišení, ale i snímkovací frekvenci či poměr stran; u Full HD videa bude např. možné zvolit až 120 snímků za vteřinu při poměru stran 16:9 nebo 21:9.

Aplikace také nabídne možnost plynulého zoomování, přičemž uživatel si bude moci vybrat rychlost přibližování. Telefon také bude umět využít sluchátek Galaxy Buds jako mikrofonu při natáčení vzdálených osob. Pro záznam vlastními silami budou na telefonu rozprostřeny celkem tři mikrofony.

Galaxy Note 20 Ultra 5G pohání kontroverzní čipset Exynos 990, který si v rodině smartphonů Galaxy S20 nevedl příliš dobře ve srovnání se Snapdragonem 865 od Qualcommu. Čipset je spárován s modemem S5123, který zajišťuje podporu sítí 5G. Bezdrátovou konektivitu dále doplňuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1, pochopitelně nebudeme ochuzeni ani o NFC. Telefon bude dostupný ve ve dvou paměťových variantách 8/256 a 12/512 GB, přičemž vnitřní paměť půjde rozšířit kartou formátu microSD.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Note 20 Ultra Systém: Android 10 Rozměry: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm , Hmotnost: 213 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,50 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,9", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 1/2.55", PDAF, Super Steady video, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/3.4, 103mm, 1/3.4", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optický zoom, 50x hybridní zoom, teleobjektiv , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, Dual Pixel PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Telefon si bude brát energii z akumulátoru o kapacitě 4 500 mAh, která jej má udržet při životě po jeden náročný pracovní den. Maximální výkon pro kabelové nabíjení je stanoven na 25 Wattů, pro bezdrátové 15 Wattů. Podporováno bude i reverzní nabíjení, to je však omezeno na 4,5 Wattu. Sluchátkový jack na těle telefonu pochopitelně nenajdeme, milovníky hudby alespoň potěší stereoreproduktory.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bude na našem trhu dostupný v barvách Mystic Bronze (matné provedení) a Mystic Black (lesklé provedení).

Samsung Galaxy Note 20: chudší příbuzný

Základní varianta Galaxy Note 20 má rovněž působivou výbavu, ovšem ve srovnání s modelem Ultra může místy působit jako chudší příbuzný. Je to znát už na použitém displeji – telefon dostal do vínku „pouze“ plochý Full HD panel s obnovovací frekvencí 60 Hz (rozlišení zcela dostačuje, ale obnovovací frekvenci mohl Samsung dát alespoň 90 Hz). Úhlopříčka displeje činí 6,7“, což znamená poměrně značný mezigenerační nárůst v rozměrech – 161,6 × 75,2 × 8,3 mm. Hmotnost telefonu je 192 gramů, voděodolnost s krytím IP68 nechybí, a to i přesto, že Samsung namísto kovových zad použil tvrzený polykarbonát.

Samsung do Dynamic AMOLED zobrazovače instaloval ultrazvukovou čtečku otisků prstů i selfie kamerku, ta má stejné parametry jako v případě varianty Ultra, avšak průměr otvoru narostl na 4,6 mm. Fotomodul na zádech se oproti modelu Ultra zmenšil, a s tím se změnila i celá konfigurace fotoaparátu. Tvoří jej následující tři prvky:

Základní 12Mpx snímač s objektivem o světelnosti f/1.8

Širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů a světelností objektivu f/2.2

Opticky stabilizovaná „zoomovací“ 64Mpx kamerka se světelností f/2.0 schopná 3× optického přiblížení

Rychlé laserové ostření u základního Galaxy Note 20 chybí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Note 20 Systém: Android 10 Rozměry: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm , Hmotnost: 198 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,50 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 64 Mpx, f/2.0, teleobjektiv, 3x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF. 4K video, auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Galaxy Note 20 dostal do vínku stejný čipset Exynos 990, na českém trhu bude dostupná pouze verze bez 5G modemu. Telefon bude dostupný v konfiguraci 8/256 GB, rozšíření úložiště paměťovou kartou není možné. Bezdrátová konektivita zůstává stejná jako v případě varianty Ultra, stejné jsou i dobíjecí rychlosti akumulátoru.

Ten má ovšem kvůli menšímu tělu i nižší kapacitu 4 300 mAh. I Galaxy Note 20 se pyšní přítomností stereoreproduktorů a 3 mikrofonů, sluchátkový jack ovšem chybí. Galaxy Note 20 bude na našem trhu dostupný v barvách Mystic Bronze, Mystic Green s matnou povrchovou úpravou a Mystic Grey s lesklým povrchem.

S Pen vládne všem

Namísto 3,5mm zdířky na sluchátka najdeme vespod obou modelů tradiční prostor pro ovládací pero Samsung S Pen. Stejně jako v minulých letech pro něj Samsung připravil několik nových funkcí. Jednou z nich jsou vzdušná gesta, kterými lze v kterékoliv aplikaci vyvolat pohyb zpět, návrat na domovskou obrazovku, otevření multitaskingu, vyvolání chytrého výběru nebo režim psaní na obrazovku.

V praxi vzdušná gesta, která „vyhodnocuje“ gyroskop v S Penu fungují velice dobře. Další režimy tvorby pro ovládací pero zůstávají stejné jako u předchozích generací. Právě tohle ovládací pero řadu Note od samého počátku definuje a k dnešnímu dni s ní Samsung dokázal urazit pořádný kus cesty.

Přečtěte si také – Samsung Galaxy Note je i po devíti letech zcela unikátní řadou. Projděte si s námi její kompletní historii

Novinky v prostředí, bezdrátový DeX

Samsung také vylepšil několik položek v prostředí OneUI. Inovovaná je například aplikace Poznámky, do které lze například importovat soubory PDF a provádět v nich úpravy. Aplikace se také naučila narovnávat ručně psaný text, natáčet audiopoznámky, pracovat v nové složkové struktuře či automaticky provádět synchronizaci. Z poznámek lze také rovnou provádět export do powerpointové prezentace. Obsah z Poznámek od Samsungu lze také synchronizovat s OneNote od Microsoftu.

Když už je řeč o Microsoftu, Samsung se v souvislosti s řadou Note 20 chlubí funkcí Link To Windows, díky které telefony korejského výrobce velmi dobře spolupracují s počítači s Windows 10 – umí zobrazovat obsah mobilního displeje na obrazovce počítače, rychle přenášet soubory či zobrazovat notifikace. Je škoda, že něco takového Samsung nenabízí i majitelům počítačů s macOS, ale vzhledem k partnerství s redmondským gigantem je to pochopitelné.

V počítač budete ale moci proměnit i samotný Galaxy Note 20, a to díky funkci DeX, která bude podporována v bezdrátové formě, nicméně tahle novinka bude zpřístupněna až během listopadu (od září poběží beta test). Nutností je rovněž vlastnit chytrý televizor Samsung z roku 2019 a novější.

Videopohled od WRTECH

Ceny a dostupnost: chcete herní nebo hudební balíček?

Smartphony Samsung Galaxy Note 20 a 20 Ultra půjdou do prodeje 21. srpna, přičemž mezi 5. a 20. srpnem budou běžet jejich předobjednávky. V nich bude možné získat hodnotné dárky, které alespoň částečně vykompenzují poměrně vysoké ceny obou telefonů:

Základní Galaxy Note 20 přijde na 25 999 korun

Galaxy Note 20 Ultra v konfiguraci 8/256 GB bude stát 35 999 korun

Vrcholový Galaxy Note 20 Ultra v konfiguraci 12/512 GB přijde na odvážných 38 999 koru

Smartphony Galaxy Note 20 (Ultra) si můžete předobjednat u našeho partnera – Mobil Pohotovost

V předobjednávkách si budete moci vybrat k oběma telefonům buď herní či hudební balíček. Herní balíček obsahuje:

Herní ovladač MOGA XP5-X v hodnotě 1 999 korun

U základního modelu bezdrátovou nabíječku N5105 v hodnotě 1 299 korun, u modelu Ultra bezdrátovou nabíječku N5200 v hodnotě 1 499 korun

3měsíční předplatné služby Xbox Game Pass v hodnotě 339 korun za měsíc

Hudební balíček pak obsahuje bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+ v hodnotě 4 690 korun (u Galaxy Note 20), nebo čerstvě představená sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 5 490 korun (u Galaxy Note 20 Ultra).

Přečtěte si také – Galaxy Watch 3 odhaleny: vaše zápěstí může být mocnější, než si myslíte

Očekávalo se rovněž, že Samsung dnes na Unpacked eventu představí druhou generaci smartphonu Galaxy Z Fold 2 s ohebným displejem. Ten se sice na krátkou dobu v prezentaci objevil, avšak jihokorejský gigant pro něj chystá samostatnou online premiéru, která proběhne později (přesný termín zatím specifikován nebyl). Důvodů může být několik – od zpoždění dodávek/výroby, po potřebu představit novinku se vší parádou odděleně, aby „nezapadla“ mezi dnešní smrští oznámených produktů.