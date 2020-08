Samsung Galaxy Note je i po devíti letech zcela unikátní řadou. Projděte si s námi její kompletní historii

Před devíti lety spatřil světlo světa Samsung Galaxy Note. Zakladatel dnes úspěšné řady byl ze strany Samsungu tak trochu experimentem, což ostatně platí i o některých jeho následovnících. Řada Galaxy Note totiž mnohdy přišla s nějakým netradičním řešením, které mohlo působit tak trochu jako úlet. Historie ale ukázala, že se Samsungu většinou povedlo trefit do vkusu zákazníků. Byť nemá cenu si nalhávat, že se vše obešlo bez občasné odbočky do slepé uličky.

Do představení letošního modelu Galaxy Note 20 zbývá jen několik dní. Pojďme si proto připomenout, co všechno už tato řada zažila.

Originální Galaxy Note (2011)

Vše začalo v roce 2011, kdy jihokorejský výrobce uvedl na trh svůj první telefon nazvaný Galaxy Note. Šlo trochu o zjevení – přístroj disponoval na svou dobu obrovským displejem s úhlopříčkou 5,3″. V době čtyřpalcových telefonů to bylo opravdu hodně a mnohá média nenechala na Notu niť suchou – vždyť kdo by takového obra chtěl nosit v kapse. To sice dnes v době téměř sedmipalcových úhlopříček zní komicky, ale taková byla doba. Ve světě techniky je normálnost velmi relativním pojmem.

Velký AMOLED displej, který dosud platí za jedno z největších lákadel řady, však nebyl jedinou zvláštností. Galaxy Note byl vybaven stylusem zasouvaným do těla. Ne že by šlo o něco revolučního – stylus znal každý věrně z dob prvních chytrých telefonů bez kapacitních displejů. Jenže v roce 2011 už šlo spíše o historický relikt a jeho spojení s topmodelem tak bylo trochu riskem. Jak se však později ukázalo, S Pen si své uživatele našel a možná více než cokoliv jiného pomohl vytvořit auru „pracovního“ smartphonu.

Původní Galaxy Note běžící na Androidu 2.3.5 Gingerbread i přes své zvláštnosti znamenal komerční úspěch. Jen během prvních dvou měsíců se prodalo milion kusů. Úspěch lze přičítat i výkonným „vnitřnostem“, které představoval dvoujádrový procesor Exynos 4210 a 1GB RAM. Velmi slušná byla i výdrž, kterou zajišťovala 2 500mAh baterie. Zatímco dnes bychom nad těmito parametry ohrnuli nos, tehdy šlo o špičku.

Galaxy Note II (2012)

Druhá generace Galaxy Note II byla především evolucí konceptu, který se možná trochu překvapivě ukázal jako úspěšný. AMOLED displej s rozlišením 720 × 1080 px tak ještě o něco narostl na úhlopříčku 5,5″. Větší byla i baterie, jejíž kapacita 3 100 mAh ve své době znamenala v podstatě dvojnásobek běžných hodnot. Pro srovnání tehdejší iPhone 5 nabízel pouze 1 440 mAh baterii, byť je nutné také zohlednit jeho výrazně menší displej.

Telefon designově vycházel z půl roku starého menšího bratříčka Galaxy S III a běžel na Androidu 4.1.1 Jelly Bean. Tomu asistovala nadstavba TouchWiz, která byla na jednu stranu neblaze známá svou náročností a nepřehledností, ale na druhou stranu nabízela některé užitečné funkce. Mezi ně lze zařadit například tzv. Multidisplay, což byla schopnost současně na displeji zobrazit dvě aplikace najednou. Dnes běžná součást Androidu byla tehdy zajímavou konkurenční výhodou a dokázala dobře využít předností velkého displeje. Navíc šlo o další aspekt, který telefonu dodával charakter přístroje pro náročné uživatele.

Výrazně lepší pak byla hardwarová výbava. Operační paměť s kapacitou 2 GB byla oproti původnímu Notu dvojnásobná, a dvakrát se znásobil i počet jader procesoru – Exynos 4412 již byl čtyřjádrový. Vylepšeno bylo i pero S Pen, které se naučilo rychle vytvářet poznámky, dělat výřezy obrazovky, nebo pomocí gest spouštět specifické aplikace.

Galaxy Note 3 (2013)

Větší změnu přinesla třetí generace, nazvaná jak jinak než Galaxy Note 3, tentokrát už však arabskou číslicí. Posun byl patrný na první pohled – záda telefonu totiž tvořila netradiční imitace kůže. Jakkoliv šlo o zajímavou designovou volbu, jde o jedno z řešení, které se z dlouhodobějšího hlediska neprosadilo. Odolnost tohoto materiálu nebyla nejlepší.

Jako u téměř každé nové generace, i u „trojky“ opět povyrostl displej. Tentokrát na 5,7″, ovšem s tehdy špičkovým rozlišením Full HD. Poprvé také došlo k přesunu reproduktoru ze zad do spodního rámečku, což je řešení přetrvávající u drtivé většiny telefonů dodnes.

Co naopak (naštěstí) nepřetrvalo, je konektor micro USB 3.0, který byl zvláštní složeninou klasického micro USB (pro zpětnou kompatibilitu) a rozšiřujícího pětipinového konektoru. Telefon díky tomu mohl rychle přenášet data, avšak rozměrný a netypický konektor nikdy nezískal širokou popularitu a většina smartphonů si do nástupu USB-C vystačila s klasickým micro USB.

Co se týče hardwarové výbavy, procesor Snapdragon 800 zůstal u čtyř jader. Operační paměť se rozrostla na 3 GB a o něco vyšší byla i kapacita baterie. Telefon se díky tomu naučil natáčet videa ve 4K, resp. Full HD při 60 FPS. To tehdy vůbec nebyl standard a vzhledem k tehdy ještě málo rozšířeným 4K monitorům a televizím šlo tak trochu o výstřelek.

Většího upgradu se dočkalo také pero S Pen, které nově umělo zobrazovat nabídku „Bezdotykový příkaz“ shromažďující nejrůznější nástroje. Lepší byla také odezva a práce se stylusem tak působila plynuleji. Firemní zákazníci ocenili také premiérovou bezpečnostní platformu KNOX. Celkově šlo zkrátka o velmi povedený telefon, který dodnes patří k jedněm z nejlépe prodávaných modelů této řady.

Za zmínku stojí také o půl roku později představená ořezaná verze s přízviskem Neo. Ta měla pouze HD rozlišení, 2GB RAM a horší procesor Exynos 5260. Zůstalo ale pero S Pen a většina funkcí, přičemž cenovka poklesla oproti původní verzi asi o čtyři tisíce Kč.

Galaxy Note 4 (2014)

Čtvrtá generace Galaxy Note 4 z roku 2014 byla významná pro českého zákazníka hlavně proto, že šlo na několik let o poslední oficiálně dostupný model z této řady.

Telefon byl designově podobný svému předchůdci, umělou kůži však doplnil kovový rámeček. Zlepšení se samozřejmě nemohlo tradičně vyhnout displeji, který nyní při úhlopříčce 5,7″ nabízel už QHD rozlišení. Zásadním upgradem prošel také digitizér, který se naučil rozpoznat až 2048 úrovní tlaku pera S Pen. To opět znamenalo rozšíření schopností nyní již neodmyslitelného stylusu.

Obdivovaný byl 16Mpx fotoaparát, který měl poprvé optickou stabilizaci. Kousek od něj byl navíc umístěn snímač srdečního tepu. To sice byla zajímavá vychytávka, ale směle jí můžeme zařadit do kategorie funkcí, které se neprosadily. Co se naopak prosadilo, byla čtečka otisků prstů, která byla v této generaci integrována do domovského tlačítka.

Výkon u této generace zajišťoval Snapdragon 805 s 3GB RAM. Operačním systémem byl povedený Android 4.4.4 KitKat s nadstavbou TouchWiz.

Zajímavostí pak byla možnost dokoupit si kryt s bezdrátovým nabíjením. V základu ale měl telefon rychlé nabíjení Quick Charge 2.0 dosahující výkonu 15 W.

Galaxy Note Edge (2014)

Zároveň s klasickou „čtyřkou“ byl představen i Galaxy Note Edge. Telefony měly téměř stejné parametry, výjimkou však byl displej. Ten byl poprvé zahnutý, ovšem jen na pravé straně, a to ještě z dnešního pohledu nezvykle ostrým způsobem.

Zakřivená část byla široká 160 px a obsahovala tzv. Panely Edge, tedy speciální miniaplikace pro rychlé přepínání. Hrana displeje také uměla zobrazovat notifikace nebo hodiny. Telefon byl vskutku netradiční, nicméně dal vzniknout dosud používaným zakřiveným displejům, které se plně představily (už na obou stranách) u řady Galaxy S6.

Galaxy Note 5 (2015)

Jak již bylo řečeno výše, čeští zákazníci byli několik let bez oficiálního zástupce řady Note. Model Galaxy Note 5 totiž Samsung vcelku neočekávaně prodával jen v Asii, zatímco pro Evropu byl zamýšlen „eskový“ Galaxy S6 Edge+. Ten však neměl stylus a pro mnoho uživatelů tak nešlo o plnohodnotnou náhradu.

Asijští zákazníci si každopádně u pětky mohli užívat skleněných zad zasazených do kovového rámu, což bylo pro mnohé vítanou změnou od umělé kůže. Telefon byl jinak kromě displeje s rozlišením 2 560 × 1 440 px a 5,7″ úhlopříčkou velmi podobný Galaxy S6 Edge+. Objevil se však nový způsob vysouvání stylusu S Pen, který se poprvé dal „vycvaknout“ a design telefonu tak napříště nemusel narušovat výřez pro uchopení pera.

Problémový Galaxy Note 7 (2016)

Galaxy Note 7 asi netřeba příliš představovat. Šlo až na jeden detail o povedený telefon, který přeskočením šestky srovnal číselné označení s řadou Galaxy S. U Note 7 se také poprvé představil skener oční duhovky, jakožto inovativní způsob biometrického ověření.

Jenže oním detailem byly baterie, které se občas vzněcovaly a působily požáry v okolí, kvůli čemuž tento telefon kupříkladu nesměl na paluby mnohých letadel. Problémy s akumulátory se objevovaly od začátku a Samsung nejprve všechny telefony svolal k výměně baterie. Ani ta však nepomohla a poté, co jihokorejský výrobce přiznal chybu v designu baterie, rozhodl o úplném stažení z trhu. Vzhledem k tomu, že šlo o jednu z největších PR katastrof, spekulovalo se i o tom, že Samsung tuto řadu zcela ukončí.

To se nejen nestalo, ale Samsung dokonce po pár měsících představil Galaxy Note 7 Fan Edition s o 300 mAh menší, zato však „nehořlavou“ baterií. Výbava byla jinak stejná jako u původního telefonu, tedy osmijádrový Exynos 8890 a 4GB RAM. Cílem bylo alespoň částečně sanovat obrovské ztráty způsobené stažením všech vyrobených telefonů a následnou likvidací většiny z nich. Tento telefon se však v ČR neprodával a ani v roce 2016 tak tuzemští zákazníci nakonec náhradu za čtvrtou generaci nezískali.

Galaxy Note 8 (2017)

Sedmá generace phabletu z řady Note byla už opět dostupná v ČR, pozornost na ni však upíral celý svět. Musela napravit hrozivou pověst svého nezdařeného předchůdce, což se ale povedlo. Telefon vycházející z Galaxy S8 opět nabídl nepostradatelné pero S Pen s další porcí softwarových vylepšení.

Větší změnou však byla u Samsungu vůbec poprvé použitá duální kamera, v níž druhá čočka hrála roli dvojnásobného optického zoomu. Telefon byl také i na zadní straně opatřen sklem Gorilla Glass 5, což mu spolu s odolností IP 68 a kovovým rámečkem dodávalo o poznání solidnější charakter.

Displej opět narostl na 6,3″ a díky zmenšení rámečků nabídl rozlišení 2 960 × 1440 px. Po vzoru „eskové“ řady šlo také o zakřivený Infinity displej, byť efekt nebyl tak výrazný jako u Galaxy S.

Z dalších zajímavých funkcí můžeme zmínit duální biometrické zabezpečení dávající na výběr mezi čtečkou otisků prstů a snímačem duhovky, podporu Dual SIM a především pak Samsung DeX, který z Notu umožnil udělat stolní počítač. Novinkou byl také hlasový asistent Bixby, který si však v ČR příliš oblibu nezískal.

Galaxy Note 9 (2018)

Galaxy Note 9 zaznamenal standardní update displeje, který narostl na 6,4″ a baterie, která získala kapacitu 4 000 mAh. Překvapivý nebyl ani nárůst RAM na 6 GB.

Co ale standardní nebylo, byl jistý odklon řady od důrazu na pracovní stroj směrem k multimédiím a hraní. Z tohoto důvody byl osmijádrový čipset Exynos 9810 vybaven kapalinovým chlazením s využitím heatpipe z uhlíkových vláken. Možná i z důvodu tohoto odklonu se telefon dočkal také odvážnějších barevných kreací, kdy v ČR kromě standardní černé byla k dispozici také modrá varianta se žlutým stylusem.

Velký důraz byl u osmé generace kladen také na fotoaparát. Ten byl opět duální, přičemž pozornost budil hlavně hlavní širokoúhlý snímač s inovativní variabilní clonou. Samozřejmostí už pak byla optická stabilizace a sekundární čočka s optickým zoomem.

Novinkou bylo také doplnění pera S Pen o superkondenzátor, díky němuž pero mohlo přes Bluetooth přenést signál z až 400 zmáčknutí tlačítka. To šlo použít například jako dálkovou spoušť při focení ze stativu.

Galaxy Note 10 (2019)

Aktuální (i když už ne na dlouho) generace přišla s rozdvojením na dva modely. Základní Galaxy Note 10 nabízí 6,3″ Full HD displej, zatímco větší Note 10+ má dokonce 6,8″ obrazovku s rozlišením QHD+. V obou případech pod displejem najdeme ultrazvukovou čtečku otisků prstů, která už u této generace plně nahradila čtečku duhovky.

Telefony se dočkaly i větších designových změn. Tlačítka se přesunula na levý bok, zmizel sluchátkový jack a Note 10 dokonce nemá ani slot na micro SD karty. O to lepší je však pero S Pen, které nově umí gesta Air Gestures, s nimiž lze telefon ovládat specificky podle spuštěné aplikace.

Trojitý fotoaparát je u těchto telefonů vypůjčen z řady Galaxy S 10, nicméně u dražšího Galaxy Note 10+ je doplněn ještě o ToF snímač pro lepší práci s hloubkou ostrosti.

Výkon pak zajišťuje u obou telefonů Exynos 9825 a 8 až 12GB operační pamětí. V nabídce jsou opět i zajímavé barevné varianty, což je dalším potvrzením postupného přesunu od pracovní řady spíše k multimediálnímu přístroji.

Galaxy Note 10 Lite (2020)

Aby nebylo podobně se jmenujících telefonů v nabídce málo, Samsung letos ještě představil Galaxy Note 10 Lite vycházející hardwarově z předchozí řady Note 9. Jde v zásadě o jistou vzpomínku na Galaxy Note 3 Neo, tedy ořezanou levnější verzi.

Telefon tak má AMOLED displej bez zahnutých rohů, pohání ho Exynos 9810, stále má audio jack, ale na druhou stranu je vybaven trojitou kamerou, S Penem se superkondenzátorem, 25W rychlonabíjením a velkou 4 500mAh baterii.

Obdobně jako zmiňovaný Galaxy Note 3 Neo tak nabízí klíčové funkce řady Note s jistými kompromisy, zato však za méně peněz.

Galaxy Note 20 (2020)

O blížící se řadě Galaxy Note 20 jsme toho napsali již mnoho v samostatných článcích. Již 5. srpna však bude vše odtajněno a představeno oficiálně. O novinkách budeme samozřejmě podrobně referovat, tak nás nezapomeňte sledovat.