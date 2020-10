Velký test: Huawei bez Google služeb, aneb jak na chybějící aplikace?

Situace kolem Huawei se neustále vyostřuje a nedávno se na internet dostaly informace, že od této čínské společnosti dávají ruce pryč i další dodavatelé – LG a Samsung. Světová trojka z Číny tak po ztrátě softwarové podpory přichází i tu hardwarovou. Huawei se ale nevzdává a bojuje.

Během příštího roku by ale měly světlo světa spatřit první modely s operačním systémem Harmony, který by měl v telefonech Huawei nahradit Android. Do té doby tu s námi budou smartphony, které mají špičkové zpracování, fotoaparáty a funkce, ale chybí jim operační systém s Google službami, na které jsme zvyklí.

Huawei se to snaží řešit svojí vlastní cestou a i přes různé restrikce a sankce jsou na trhu k dostání telefony tohoto výrobce. Oproti dřívějšímu tempu, kdy docházelo k představení nových modelů téměř každý měsíc, máte na výběr z opravdu omezeného množství.

V redakci se nám sešly dva vlajkové modely – Huawei Mate Xs a Huawei P40 Pro. První jmenovaný je jakýmsi pozdravem z budoucnosti a druhý je velmi povedená vlajková loď, avšak bez služeb od Googlu. Přesto to nemusí být konečná – v tomto velkém testu vám ukážeme, zda a jak se dá fungovat bez Google služeb a jaké jsou cesty k alternativním zdrojům aplikací.

Huawei Mate Xs je stále skvostem

Na zhruba tři týdny jsem měl možnost hrát si s ohebným modelem Huawei Mate Xs. Stále se jedná o naprosto atypické zařízení, kterým upoutáte pozornost všech kolem. Jednou jsem Mate vzal s sebou do práce a všichni kolegové různých věkových kategorií byli ohromeni, kam až se dostaly technologie u mobilních telefonů. Nemá cenu podrobně popisovat parametry, všechny jsou níže v tabulce a i po roce jsou stále více než dostačující. Výkonem ani funkcemi sice aktuální špičku nepřekonají, ale na naprostou většinu úkonů to bude stačit.

Hardwarové parametry Huawei Mate Xs Systém: Android 10 Rozměry: 161,3 x 146,2 x 5,4 mm , Hmotnost: 295 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 990 5G, octa-core 2x 2,86 GHz Cortex-A76, 2x 2,36 GHz Cortex-A76, 4x 1,95 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 8″, 1148 × 2480 px, 2200 × 2480 px Hlavní fotoaparát: 40 Mpx, f/1.8, 27 mm, 1/1.7", PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, 52 mm, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 16 Mpx, f/2.2, 17 mm, širokoůhlý , Přední kamera: Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Po hardwarové stránce se jedná o špičkový telefon, který by byl za jiných okolností přímou konkurencí ohebným modelům od Samsungu. Vlajkové modely od jihokorejského výrobce mají odlišný typ konstrukce, se kterým přímo souvisí místo a způsob ohybu. Osobně se mi přístup Huawei líbí mnohem víc než ten od Samsungu, ale technologie materiálů ještě nedospěly do fáze, kdy bude ohebný displej odolný vůči škrábancům. Naopak v oblasti fotoaparátů, které jsou nedílnou součástí každého telefonu, vede Samsung.

Převod aplikací z původního telefonu na Huawei bez Googlu

Začneme tím, jak z vašeho starého telefonu převést aplikace na smatphone Huawei. Řešením je v tomto případě nástroj Phone Clone. Ten vám v případě pořízení Huawei telefonu bez Google služeb ušetří spoustu času, nervů a energie. Ihned při prvním spuštění vám dá telefon na výběr, zda chcete nastavit nové zařízení nebo importovat aplikace a soubory z původního telefonu.

Podobný systém funguje i u zbytku smartphonů a většina uživatelů tuto funkci využívá. U Huawei je však jedna velká výhoda. Díky tomuto nástroji můžete přetáhnout i aplikace, které jste si na původním telefonu nainstalovali skrze Google Play Store, ale nejsou v App Gallery.

Již dříve se mi podařilo všechny aplikace přetáhnout bez problémů a i samotný přesun přes WiFi je dost rychlý. Jediné omezení je v případě aplikací, které jsou přímo od Google nebo ke svému používání potřebují Google služby.

První zmíněné se nepřetáhnou vůbec, druhá část se sice převede, ale nebude fungovat stoprocentně a hlavně přijdete o možnost aktualizací, což je největší slabina jinak zajímavého nástroje. To ostatně platí i u aplikací, které nejsou v App Gallery. Phone Clone tedy výrazně pomůže, ale musíte být připraveni, že není všemocný a určitý zásah do pohodlí se dříve nebo později dostaví.

Osobní i firemní použití

Huawei aktuálně nemá na výběr a musí si poradit bez Google služeb. Mate Xs sice běží na Androidu, ale Google Play Store zde nenajdete. To může, ale také nemusí, zkomplikovat používání. Já chtěl Huawei Mate Xs používat i přes vysokou cenu jako své primární zařízení.

S tím se pojí napojení spousty aplikací, účtů a cloudů do vybraného zařízení. V mém zaměstnání jsou však extrémně vysoké nároky na bezpečnost a s telefonem bez GMS (Google Mobile Services) jsem nepochodil. Šifrovací aplikace nejsou v App Gallery od Huawei k dostání a Mate se tedy nestal mým pracovním nástrojem. Je to škoda, měl jsem s ohebnou konstrukcí velké plány.

Huawei Mate Xs tedy přes pracovní den zůstával doma, ale vždy jsem se k němu při příjezdu vrátil a testoval jej. S pomocí všech dostupných způsobů jsem nainstaloval pro mne důležité aplikace a používal jsem jej na vše, co dělám většinu volného času.

Jsou to zejména sociální sítě, sledování YouTube, poslech přes Spotify a surfování po internetu. K tomu všemu mi vůbec nevadilo, že nemám plnohodnotný Android. Nese to s sebou jistá omezení, ale pokud věříte Huawei, že se z této situace dostane a chcete být „early adopter“, je právě teď vhodná příležitost.

Operační systém Harmony OS je možnou budoucností Huawei. Do prvních smartphonů by se tento operační systém měla dostat během příštího roku. Čínská společnost se navíc nedávno nechala slyšet, že všechny telefony od Huawei, které aktuálně běží na Androidu bez Google služeb, bude v budoucnu možné aktualizovat právě na zmíněnou verzi operačního systému.

Buď můžeme být u zrodu třetího technologického obra, který bude mít vlastní operační systém, nebo budeme postupně sledovat pád jednoho z nejdůležitějších výrobců mobilních telefonů.

Nabídka v App Gallery se zvětšuje každým dnem

Pár měsíců zpátky jsem byl účastníkem tiskové konference Huawei, kde byly zmíněny plány pro App Gallery. Bylo slíbeno velké množství aplikací českých tvůrců a české zastoupení čínské společnosti tento slib dodrželo. Je poznat, že nabídka aplikací se zvětšila a nyní bych už v omezeném režimu dokázal s Huawei fungovat.

Schválně mluvím o omezeném režimu, protože se to zatím neobejde bez nedostatků. Hlavní problém vidím v bankovních aplikacích, které zde zastupuje snad jen Komerční banka a aplikace Richee. Ta dovolí spravovat účty několika bank, ale osobně bych se snažil využívat aplikaci přímo od banky, u které mám účet.

Slibované aplikace lokálních tvůrců si do App Gallery našly svoji cestu a najdete zde aplikace od Seznamu (včetně Televize Seznam), MALL.TV, nákupní aplikace Alza nebo třeba CZC.CZ. Veškeré pořady z internetových aplikací byly rychle dohledatelné a nijak se neliší od Android verze.

K prohlížení akčních letáků pomůže Kupi a zde musím uznat, že se jedná o velmi povedenou verzi aplikace, která je shodná s tím, co najdete na Androidu. Veškeré funkce včetně skenování čárových kódů funguje bezproblémově a aplikace se nezalekne ani roztáhnutí ohebného displeje. Zkrátka se roztáhne podle něj a pokračuje dál, jako by se nic nedělo.

Bankovní aplikace

Naprostá většina bank včetně mé (Fio) zatím nemá v App Gallery svoji aplikaci (naštěstí zrovna Fio banka má i použitelnou mobilní verzi). Už nějakou dobu se mluví o tom, že do obchodu aplikací pro Huawei brzy přijde Raiffeisen bank a Česká spořitelna.

To se zatím nestalo a sice se k bankovnictví do telefonu můžete dostat jinou cestou, ale opravdu doporučuji počkat na oficiální způsob. S bankami tak bude u Huawei ještě nějaký čas problém, ale věřím, že postupně se situace bude měnit k lepšímu.

České aplikace postupně přibývají

Pro sázkaře je nachystán Tipsport CZ, sportovní fanoušci ocení FlashScore a téměř každý bude vděčný za předpověď počasí skrze českou aplikaci Windy.com. V App Gallery najdete i AccuWeather. V rámci věrnostních programů máte (zatím) k dispozici pouze Tesco Clubcard. Naprosto skvělá je aplikace Mapy.cz, která dokonce podporuje odesílání dat a polohy v rámci boji proti koronaviru.

Milým překvapením je přítomnost aplikace Můj T-Mobile, která navíc funguje naprosto skvěle a spolehlivě. Mezi další operátory, kteří mají na App Gallery svého zástupce, se řadí Kaktus a Mobil.cz. Studentům pak přijde vhod aplikace Bakaláři.

Seznam není kdovíjak dlouhý a tuzemské zastoupení dále jedná s českými společnostmi a vývojáři, aby vytvořili variantu své aplikace i pro App Gallery. Údajně se tak dočkáme aplikací Dáme jídlo, O2, Česká pošta nebo třeba Avast. Je dost možné, že vývoj těchto aplikací se pozastavil nebo úplně zrušil kvůli nejisté epidemiologické situaci a firmy chtějí šetřit své finanční prostředky. Čeští vývojáři jsou i tak poměrně aktivní a podle údajů Huawei patříme mezi ty národy, které významně přispívají do App Gallery.

Mimo české aplikace jsou zde samozřejmě i ty ze zahraničních, které znáte z ostatních platforem. Zmíním například Snapchat nebo TikTok. Obě dvě fungují bez větších problémů.

Drobné komplikace se občas objeví

Aplikace Můj vlak od Českých drah v App Gallery již figuruje, ale nejde ji stáhnout. To může být způsobeno tím, že není připravena finální verze nebo Mate Xs není podporované zařízení. V obou případech je to přinejmenším zvláštní přístup a buď aplikace nemá být vůbec vidět, nebo má být ke stažení všem modelům.

Velmi podobná a stejně nelogická situace panuje v případě Instagramu. Tato sociální síť je na mém seznamu aplikací, které používám každý den a byla jednou z prvních, které jsem si chtěl v App Gallery stáhnout. Aplikace se mi sice ukázala v obchodě aplikací, ale po kliknutí se mi objevila hláška, že není k dispozici pro aktuální oblast. V tomto případě mi pomohla třetí strana, které bude patřit jedna z následujících kapitol.

Z App Gallery nejsem nijak zklamaný, čekal jsem totiž, že budu muset snášet různá omezení. Jenže je to celé takové nedodělané a některé věci nejsou zcela promyšlené. Naštěstí je tu ale jedna funkce, která může (ale také nemusí) výrazně pomoci.

Petal Search: řešení pro chybějící aplikace

Získat během relativně krátkého časového období všechny potřebné aplikace není ani pro takového velikána jako je Huawei žádný lehký úkol. Ničemu nepomáhá ani fakt, že má tato čínská společnost pošramocenou pověst kvůli bezpečnosti a ne každý je teď ochotný s ní spolupracovat.

Od posledního testování v první polovině tohoto roku přibyla jedna funkce, která výrazně kompenzuje chybějící aplikace v App Gallery. Petal Search je něco jako obchod aplikací, který uživateli najde aplikace z různých zdrojů. Upřednostňuje App Gallery, ale nabídne i webové prostředí známých aplikací a dokáže vyhledat apk soubory přes server APKpure.com.

Rozhodně se nejedná o ideální řešení, které by rázem spasilo Huawei. Petal Search jako takový funguje velmi spolehlivě, rychle a není moc aplikací, které by nějakým způsobem nedokázal najít. Největší procento výsledků je skrze platformu APKPure.com, kde jsou ke stažení apk soubory aplikací z Google Play.

Takto můžete nainstalovat velkou část aplikací, které normálně používáte. Zajímavou výjimkou je Facebook. Ten nabízí ke stažení apk soubor a odkaz na něj najdete přímo v Petal Search. Pokud je to možné, aplikace nabídne webové rozhraní aplikace. To se mi stalo zejména u YouTube, u kterého je odkaz jedinou možností, jak si pustit oblíbená videa.

K takovému postupu však nepotřebujete Petal Search. Vlastně i APKPure.com můžete využívat bez ohledu na Petal Search. Je to ale právě tato aplikace, která vám všechny výsledky sjednotí na jeden seznam. Navíc ihned vidíte, jaký je zdroj aplikace – web, APKPure.com, App Gallery nebo třeba ostatní weby s apk zdroji. Do karet tak Petal Search hraje především pohodlí, protože nemusíte hledat, kde stáhnout jakou aplikaci. Opět to sice není nic ideálního, ale i já bych s tím dokázal žít.

APKPure.com: zde najdete prakticky cokoliv

Jednou z nejvýznamnějších způsobů, jak se dostat k velkému množství aplikací, je APKPure.com. Tato webová stránka nemá s Huawei jako takovým nic společného, ale skrze Petal Search jsou výsledky prolinkované přímo do aplikace. Osobně jsem zde našel téměř vše, co běžně používám. Spotify funguje naprosto skvěle. Stačilo se přihlásit a ihned jsem měl k dispozici svoji oblíbenou hudbu. S LinkedInem jsem také neměl žádný problém a aplikace byla spolehlivá.

Jak jsem zmínil dříve, Instagram není možné nainstalovat skrze App Gallery, ale naštěstí to Huawei kompenzuje postupem přes APKPure.com. Po stažení musíte povolit několik bezpečnostních oprávnění, udělíte souhlas k oprávněním aplikace a je to. Zanedlouho se vše stáhne a například Instagram vypadá naprosto stejně jako verze pro ostatní operační systémy.

Počítal jsem s tím, že všechny aplikace budou v angličtině nebo jiném cizím jazyku. Mýlil jsem se. Na Instagramu, Spotify, LinkedInu a dalších najdete jen češtinu a náznak špatného překladu jsem nenašel ani v zapomenutém menu. Dobrá práce, Huawei. Nebo spíš APKPure?

Při poměrně krátkodobém používání se však neobjeví veškeré chyby a nedostatky, které mohou nastat po několika týdnech či měsících. Po dobu mého testování jsem neměl potřebu nijak aktualizovat ani jednu aplikaci. Předpokládám, že by to neproběhlo automaticky a musel bych reinstalovat apk soubor aplikace.

Pro geeka nebo alespoň průměrně technicky zaměřeného člověka to nebude žádný problém. Ostatní členové rodiny si s tím však nejspíš sami neporadí. Je to tedy APKPure.com skvělým prostředkem pro získání aplikací? Jako doplněk pro přechodné období určitě ano. Dlouhodobě se na to však spolehnout nejde a navíc se tu může ukrývat bezpečnostní riziko.

Ach, ta bezpečnost

Na APKPure.com může apk soubory nahrávat úplně každý a já jsem se k tomuto kroku dostal po asi půl minutě hledání na Googlu. APKPure sice na svých stránkách slibuje, že všechny nahrané apk soubory manuálně testuje a vyhodnocuje. Neříkám, že je tento „obchod“ s aplikacemi plný podvodných počinů, ale byl bych v tomto případě velmi obezřetný. Drobná hra nebo aplikace asi nenadělá žádné problémy.

Bankovní (!) a brokerské aplikace však mají přístup k reálným penězům a například mapy nebo třeba Bolt mají přístup k osobním údajům a poloze. Možná APKPure křivdím, ale nejsem zcela přesvědčen o bezpečnosti této platformy.

Sice minoritní fakt, který ale stojí za zmínku, je přítomnost reklam. Já jsem s tím na Huawei Mate Xs neměl žádný problém a v rámci APKPure se mi zobrazilo jen velmi střídmé množství reklam. Jirka Hrma však zkoušel to samé na Huawei P40 Pro a prostředí APKPure bylo reklamami zaplaveno. Naše testy dělil jen asi týden a neumím si vysvětlit, co to mohlo způsobit. Reklama k typu podnikání APKPure patří, ale trochu umírněný přístup by (minimálně v případě P40 Pro) ničemu neuškodil.

Jak na Google aplikace?

Už poměrně dlouhou dobu používám telefon se systémem Android a nedávno jsem k tomu přidal pracovní zařízení s iOS. Mám tedy přístup k oběma platformám, ale zatím využívám primárně služby od Googlu. Jedná se především o Chrome, Gmail, Google Drive, Fotky, Google Pay, Google Maps, Dokumenty, Google Home a další. Na iOS je většina vyjmenovaných aplikací dostupná bez problému. Na smartphonu od Huawei jsem ale narazil.

Google sice přímo na APKPure přidává snad všechny své aplikace, ale bez přístupu ke GMS jsou vám k ničemu a jen zabírají místo v telefonu. Podařilo se mi stáhnout pouze Chrome a Google Mapy. Ani do jedné aplikace se mi nepodařilo přihlásit. A prohlížeč Chrome bez možnosti synchronizace dat považuji spíše za polovičatou záležitost.

Mapy od Google mě překvapily svými schopnostmi a funkcemi. Aktuální doprava, velmi rychlá lokalizace, propojení se Spotify nebo hlášení o nehodách a problémech na komunikaci. Vše fungovalo překvapivě spolehlivě. Opět máme s kolegou odlišnou zkušenost. Mě Google Mapy vyzvaly k používání Google Play Services jen jednou, náš šéfredaktor Jirka Hrma hlášku viděl podstatně častěji.

Je navíc spousta aplikací, které Google služby využívají ke svému správnému fungování. Například Uber v Google Mapách zobrazuje své řidiče, české O2 má do nich navedeno O2 Výhody, WhatsApp má přes Google Drive řešeno zálohování dat a podobným způsobem bychom mohli pokračovat dál.

Buďte tedy připraveni na to, že i když nejste součástí ekosystému od Google, možná služby tohoto technologického giganta nevědomky používáte a na Huawei tak přijdete i o tyto možnosti.

Spíš než problém v používání vás to bude obtěžovat a uživatelský zážitek tak není na vysoké úrovni. Připočtěme k tomu fakt, že ne všechny aplikace od Googlu se zde dají stáhnout a je jasné, že ani APKPure není záchranou pro Huawei v této nelehké době.

Čínská společnost údajně plánuje přijít s vlastní verzí placení telefonem, ale domluvení kontraktů s různými provozovateli karet a bankovních transakcí není krátkodobou záležitostí. Pokud k tomu vůbec někdy dojde, nebude to u nás v ČR dostupné dříve než za dva roky.

Většina aplikací funguje na jedničku

Ať už nainstalujete aplikaci z App Gallery nebo skrze apk soubor ze stránek APKPure.com, výsledek vás možná příjemně překvapí. Například Instagram funguje na Huawei Mate Xs lépe než na naprosté většině Android telefonů. Nemyslím tím sekání nebo různé funkce.

Zaměřil jsem se na focení a natáčení přímo v aplikaci Instagram. Pokud máte Android telefon, schválně zkuste zoomovat obraz v rámci aplikace Instagram a poté v nativní aplikaci fotoaparátu. Téměř bez výjimky se mi stalo, že dosah digitálního přiblížení byl na sociální síti mnohem menší než v realitě.

Na Huawei se nic takového neděje a Mate Xs využíval všechny své objektivy (kromě širokáče) společně s AI a výsledky z Instagramu a nativní aplikace jsou téměř totožné. Berte, prosím, v potaz to, že jsem fotil při velmi nízké úrovni osvětlení. Při plynulém zoomování šlo dokonce rozeznat, kdy telefon přepnul jednotlivé objektivy. I díky tomuto mám malou víru v to, že Huawei může z této krize vyjít jako silnější jedinec, který dokáže spojit hardware a software tak dobře, jak to umí Apple se svými iPhony.

To jsou silná slova a chápu, že někdo to nemusí vidět tak růžově. Myslím si však, že pokud Huawei představí svůj Harmony OS a vhodnými kroky bude motivovat vývojáře, může to být přínosem pro celé odvětví mobilních telefonů. Na trhu by pak byla větší nabídka a výrobci pak měli větší konkurenci. Z toho bychom pak měli největší prospěch my. Držme Huawei palce, ať ho aktuální krize nepohltí.

Bez Googlu se žít dá, ale je to o kompromisech

Jak jsem již pár odstavců zpátky zmiňoval, jsem z velké části napojen na služby od Google. Pro někoho je synchronizace fotek nedůležitým tématem, ale já už si nedokážu bez Google Photos představit jediný den. Přepínám mezi dvěma smartphony a dvěma notebooky. Pocit, že mám vždy a všude přístup ke všem svým fotkám, je k nezaplacení.

Bohužel z Huawei bych musel fotky stáhnout přes kabel. Asi to není žádná velká překážka, ale proč to dělat složitě, když to jde jednoduše. Google Drive bych dokázal převést na OneDrive, který jsem dříve používal. Gmail dokážu spárovat s řešením od Huawei přes různé protokoly nebo mi pomocnou ruku nabízí i Microsoft.

Není to tak, že bych nemohl přejít na veškeré služby od Microsoftu nebo ustoupil a řešil přenos dat mezi telefonem a PC drátem. Téměř každý to může překonat. Jenže v životech jsme si zvykli na pohodlí, které moderní technologie nabízí a já musím přiznat, že jsem jeden z těchto lidí. Pohodlí zde však chybí a dokud nebude používání smartphonu od Huawei hračkou jako u jiných výrobců, nebude to u většiny populace fungovat.

Zcela jistě se najde pár jedinců, kteří za cenu skvělého hardwaru podstoupí používání poněkud nepřívětivého systému a budou se svým rozhodnutím spokojení. Myslím si ale, že naprostá většina volí telefon na základě dojmů z používání a je jim jedno, jaký hardware je uvnitř.

Ostatně to je důvod, proč jsou tak oblíbené iPhony. Vyvolávají totiž pozitivní emoce a jako celek dávají uživatelům smysl. Huawei měl v poslední době skvělý hardware a nyní se bude muset soustředit, jak a s čím to propojit. Harmony OS se jeví jako jediná volba. Nechejme se překvapit.

Kam s daty z Google účtu? Přeneste je k Microsoftu

Spojené státy zakázaly americkým společnostem obchodovat s čínskými firmami. Z nějakého důvodu však kooperace Microsoftu a Huawei nevadí. Do všech telefonů tohoto čínského výrobce se můžete přihlásit skrze svůj Microsoft účet. U společnosti z Redmondu mám pracovní profil, ale jak jsem zmiňoval na začátku článku, bezpečnost je na prvním místě a do jiného telefonu než je můj pracovní, se nemůžu přihlásit.

Naštěstí data z Google účtu je možné migrovat k Microsoftu a tato operace vám zabere pár minut. Navíc to můžete bez problému připravit na počítači a pak se jen přihlásit na telefonu. Pokud se vše povede bez problémů, budete mít na Huawei své kontakty, emaily i kalendář z Google účtu.

Počítejte ale s tím, že ne vždy jde všechno bez problémů. Sice se mi převedly všechny kontakty, ale kalendář se mi z neznámého důvodu nepovedlo převést. Je to opět možnost, jak obejít restrikce USA vůči Číně (potažmo Huawei). Stejně jako dříve, ani toto řešení není perfektní a nejedná se tedy o záchranu.

Nevím, jaké je pozadí spolupráce mezi Huawei a Microsoftem, ale pokud se z aktuální situace čínský gigant dostane, bude mít obr z Redmondu jistou výhodu. Jako jeden z mála nabídl Huawei pomocnou ruku a myslím si, že spolupráce se může v budoucnu vyvíjet i v jiných odvětvích.

Pro koho je vlastně smartphone s Androidem bez Googlu?

Po celou dobu testování se mi honil hlavou jeden paradox. Vlajkové modely od Huawei jsou cenově na stejné úrovni jako „běžné“ vlajky. Ohebný Mate Xs je cenou navíc téměř srovnatelný s modelem Galaxy Z Fold 2 od Samsungu. Za své peníze sice dostanete skvělý hardware, ale komplikovaný a méně uživatelsky přívětivý software.

Koupí si Mate Xs nebo model z řady P40 manažer? Ne, protože k práci potřebuje plnohodnotný software. Pro koho tak jsou modely Huawei bez Googlu? Osobně si myslím, že je zde velmi malá a poměrně specifická skupina, pro kterou koupě smysl dává.

Ve svém okolí pozoruji skupinu lidí, kteří telefon nutně nepotřebují ke své práci a vystačí si se základními funkcemi. Jsou to většinou rodiče a prarodiče dnešní generace mileniálů. Tito lidé si z nějakého důvodu nezvykli na „běžné“ telefony. Pokud nejsou zvyklí na ekosystém Applu nebo Googlu, nebude jim zde nic chybět. Střední třída u Huawei aktuálně téměř neexistuje, ale nejnižší řady by mohly být pro čínského giganta novým začátkem a restartem svého snažení na trzích, kde aktuálně strádá.

Prostor pro třetí mobilní systém tu je a Huawei má šanci jej zaplnit

Pokud nebudu počítat chybějící aplikace v App Gallery nebo komplikace při snaze používat smartphone od Huawei jako své hlavní zařízení, cítil jsem zde jako doma. Android je open-source platforma a Huawei nadále tento systém využívá. Vše má své místo, prostředí je plynulé a má vychytávky jako například Dual Space. Do této imaginární sekundární plochy můžete dát aplikace, které z nějakého důvodu nechcete mít v hlavním menu, nebo vytvořit druhou verzi aplikace – například pracovní účet.

Takové věci se občas hodí a Huawei má velkou zkušenost s tím, jak odladit software. Chci zmínit také dost velkou výdrž baterie, na kterou jsem se dostal s Mate Xs. I přes obří displej jsem při mírné zátěži bez problému přežil tři dny a ještě více mě dostal standby režim. Procenta nemizí přes noc ani přes den a je jedno, jestli máte zapnuta bezdrátová připojení. Mate Xs navíc disponuje 40W nabíjením, takže procenta baterie jdou rychle nahoru a poměrně pomalu dolů.

Osobně jsem nadstavbě EMUI od Huawei nikdy moc nepřišel na chuť, ale ve svém okolí znám nespočet lidí, kteří jsou na toto prostředí zvyklí. Je tak škoda, že není možné jej využívat jako dříve. Nemyslím si, že by Huawei používal nadále Android bez Google služeb.

Spíše se jedná o přechodné období předtím, než na scénu přijde Harmony OS. Asi nebudu první ve frontě na nové modely, ale budu bedlivě sledovat, kam Huawei směřuje a jak se vyvíjí. Každá konkurence je dobrá konkurence a já věřím tomu, že s velkou dávkou trpělivosti a finančních prostředků může být tato čínská společnost se svým vlastním operačním systémem úspěšná.

Pokud to bude naopak, právě se díváme na pád velikána. Podobný osud postihl také třeba Nokii, která šla ze světové jedničky na jednotky procent podílu mobilního trhu. Finská společnost si za to mohla z velké části sama kvůli své slepotě vůči konkurenci. Huawei je aktuálně spíše obětí obchodní války, ve které může (ale také nemusí) být zcela nevinně. Bylo by škoda, kdybychom přišli o společnost s tolika inovacemi, patenty a zajímavými modely ve svých řadách.

Huawei bez Googlu

A jak telefony od Huawei (bez Google služeb) hodnotím pod několika týdnech intenzivního používání? Na jednu stranu jsem rád, že se čínský gigant nezastavil a pokračuje dál. Na druhou stranu mi Google v některých chvílích opravdu chyběl. Velká část aplikací se sice dá stáhnout přes App Gallery nebo APKPure.com, ale i tak zřejmě budete omezeni chybějícími Google službami. Osobně si dovedu představit, že Huawei používám. Vybral bych spíše model P40 Pro, který má standardní konstrukci a nemusel bych se o něj tolik bát.

Jenže mi v tom brání několik zásadních věcí. Je to provázanost s Google světem, digitální bezpečnost v zaměstnání a snížené pohodlí při používání. Už jsem přešel fázi, kdy bych si chtěl do telefonu stahovat apk soubory a jako geek si hrát s nastavením nebo možnostmi systému. Chci si stáhnout aplikaci, v klidu a bez starostí ji používat, zaplatit v kavárně telefonem a hlasovým asistentem ovládat svoji domácnost.

To jsou věci, které už se staly součástí mého běžného života a zcela jistě bych je teoreticky mohl vypustit. Jenže nechci. Je to díky nim totiž až příliš pohodlné a snadné. Věřím tomu, že se najdou výjimky – zejména běžní uživatelé tohle až tak řešit nebudou, ale většina těch technicky náročnějších zřejmě zaujme podobné stanovisko jako já.

V momentě, kdy bude Huawei mít svůj vlastní Harmony OS, kam půjdou nainstalovat všechny potřebné aplikace a který bude pohodlné a snadné používat, bude jeho hvězda růst nahoru. Moc tomu chci věřit, ale cesta rozhodně nebude lehká. Rozhodně bude zajímavé sledovat, kam se příští rok posune vývoj Harmony OS.