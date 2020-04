Samsung Galaxy Fold 2: stejná konstrukce, ale s vylepšenými displeji

Tradiční letní premiéra smartphonů řady Samsung Galaxy Note bude letos s největší pravděpodobností doplněna i o druhou generaci ohebného „tabletofonu“ Galaxy Fold. Každým týdnem se o tomto telefonu objevují nové a nové informace, které dávají najevo, že se Samsung použil z chyb první generace a hodlá vyrobit skládací tablet zcela bez kompromisů. Zatímco form-factor zůstane prakticky totožný, dílčí součásti projdou velkou proměnou.

Galaxy Fold 2: oba displeje vyrostou

U první generace byl například velmi kritizovaný malý vnější displej, ten však má s letošním modelem narůst do úhlopříčky 6,23“. Okolní rámečky mají být natolik malé, že se do nich nevejde ani selfie kamera; tu údajně najdeme v otvoru displeje. Zobrazovač samotný má mít velmi netradiční rozlišení 819 x 2 267 pixelů (poměr stran téměř 25:9) a obnovovací frekvenci 60 Hz.

Galaxy Fold 2 leak – Front Display

•Size: 6.23”

•Resolution: 2267 x 819

•Refresh Rate: 60Hz

•Backplane Technology – LTPS

•Notch/Hole/UPC – Hole#Samsung #GalaxyFold #foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Zvětšit se má i displej uvnitř. Ten prý bude mít v diagonále 7,59“, rozlišení 1 689 x 2 213 pixelů (jemnost 372 ppi) a obnovovací frekvenci 120 Hz. Očekávat můžeme i přítomnost ohebného skla, byť stejně jako u Galaxy Z Flip bude svrchní vrstvu krýt měkká plastová folie.

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59”

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Na základě těchto informací vyhotovil designér Benjamin Geskin první náčrt toho, jak by mohl Galaxy Fold 2 vypadat.

Zajímavou informací je, že Galaxy Fold 2 by měl údajně disponovat podporou stylusu S Pen, aby zapadl do řady Galaxy Note. Tato funkce by mohla být stěžejní novinkou, avšak ani „insideři“ se neshodnou, zda přítomna bude či nikoliv. Prozatím tak zkusíme původci nejnovějšího úniku věřit a těšit se na jeho další tweety – příští týden prý přinese informace o fotoaparátu, cenách a termínu odhalení.