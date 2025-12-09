Tipy na dárky pod stromeček: vybrali jsme pět gadgetů, které udělají radost

TOPlist

Klávesnice Logitech Signature Slim Solar se solárním dobíjením
  • Vybíráme pro vás ty nejlepší gadgety, které můžete někomu darovat na Vánoce
  • Ve výběru najdete třeba praktické osvětlení, nabíječku nebo čističku vzduchu
  • Dárky nezruinují váš rozpočet, ale zároveň vám neudělají ostudu

Nechceme vás strašit, ale Vánoce se pomalu blíží a pokud ještě nemáte dárky pro své nejbližší, možná byste měli pomalu začít vybírat, co by jim udělalo radost. Ty nejlepší dárky nemusí být nutně ty nejdražší, ale občas i nějaká ta drobnost pořádně potěší. V našem výběru vám doporučíme 5 zajímavých gadgetů, které nestojí majlant a zároveň pod stromečkem udělají velkou parádu.

Satechi OntheGo 3v1

Nabíječku potřebuje každý z nás, majitelé chytrých zařízení od Applu nevyjímaje. Výrobce Satechi má ve svém portfoliu zajímavou nabíječku s názvem OntheGo 3v1, která jak již název napovídá, plně uspokojí potřeby náročných Apple uživatelů. Bezdrátová nabíječka ve skladném těle podporuje Qi2 15 W pro telefon, 5 W pro Apple Watch a 5 W pro AirPods, díky čemuž nabijete hned tři zařízení současně. Zkrátka se jedná o ideální gadget (nejen) na cesty.

Bezdrátová nabíječka Satechi Onthego 3v1
Bezdrátová nabíječka Satechi Onthego 3v1

Satechi OntheGo 3v1 je k dispozici ve třech barvách, konkrétně růžové, béžové a černé a to za cenu 2 699 korun. Jedná se o skvělý dárek pro každého majitele vícero zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku.

Logitech Signature Slim Solar+

Pracovat bez klávesnice je pro mnoho profesí poměrně obtížné, přičemž ani notebookové klávesnice nejsou v mnoha případech velkou záchranou. Externí klávesnice Logitech Signature Slim Solar+ ale patří mezi to nejlepší od této švýcarské firmy, co můžete pod stromeček pořídit. Kromě špičkového dílenského zpracování, příznivého zdvihu kláves a pohodlného psaní i po delší době se můžete spolehnout také na praktické dobíjení skrze solární článek.

Signature Slim Solar+ je k dispozici bohužel jen v jedné barvě, za to v univerzální grafitové. Cena se zastavila na 2 699 korunách, což je z dlouhodobého hlediska poměrně nízká částka.

Govee Floor Lamp 2

Osvětlení je to, co vytváří v domácnosti atmosféru ve chvíli, kdy se setmí. Govee Floor Lamp 2 je podlahová lampa od Govee, která vsází na minimalismus a je navržená tak, aby dobře zapadla do jakéhokoliv interiéru. Nenápadnost se ale vytratí ve chvíli, kdy ji zapnete, neboť se svými 1725 lumeny a nastavitelným RGBICWW diodám v až 16 milionech barev ji zkrátka nepřehlédnete. Samozřejmostí je kompatibilita s chytrou domácností, abyste nemuseli kvůli každému vypnutí a zapnutí vstávat z pohovky.

Govee Floor Lamp 2 může vám, nebo komukoli z vašich blízkých dělat radost už za příznivou cenu 4 490 korun. Nejen v obýváku udělá tato lampa pořádnou parádu.

Govee Smart RGBIC Gaming Pro

U Govee a jejich osvětlení ještě zůstaneme. Govee Smart RGBIC Gaming Pro je přímo zacílená na hráče, kteří mají RGB podsvícení ve velké oblibě. Světelné panely ale vypadají velmi dobře nejen v zapnutém stavu, kdy můžete využít jakoukoli barvu z 16milionové palety, ale také ve vypnutém, což rozhodně nejeden majitel ocení také, především díky kyberpunkovému designu. Světla jsou kompatibilní s technologií Matter a podporují ovládání hlasem prostřednictvím oblíbených chytrých asistentů Google Home a Amazon Home, a také jsou kompatibilní i s gamerskými ekosystémy jako Razer Chroma nebo Corsair iCUE.

Na to, co světelné panely Govee Smart RGBIC Gaming Pro všechno umí, jsou překvapivě cenově dostupné – pořídíte je už za částku 2 990 korun.

Levoit Vital 100S Pro Smart

Kdo říká, že praktické dárky jsou nudné a k ničemu? Pravděpodobně ten, kdo nikdy nedostal čističku vzduchu, jako je třeba Levoit Vital 100S Pro Smart. Nejen na Ostravsku totiž oceníte čistý vzduch v interiéru. Právě zimní měsíce jsou náchylnější ke vzniku inverze a tím pádem i horší kvality vzduchu, která má zásadní vliv na naše zdraví. Díky kvalitní 3 vrstvé filtraci s filtrem HEPA H13 a omývatelným předfiltrem odstraní až 99,97% škodlivých látek a nečistot, které by jste jinak dýchali. Čistička Levoit Vital 100S je certifikována pro alergiky a disponuje výkonem 243 m3/h CAD při 32W a samozřejmostí je i podpora chytré domácnosti.

Levoit Vital 100S Pro Smart je patrně nejužitečnější gadget v našem výběru a pod stromečkem může udělat někomu radost (a do domácnosti přinést čistý vzduch) za částku 4 190 korun.

