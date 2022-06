Těšíte se na nový iOS 16? Těchto 9 funkcí možná vůbec nedostanete

Krom jiného Apple tento týden slavnostně představil také aktualizaci iOS 16

iPhonům dopřeje celkem slušnou porci novinek

Některé jsou však vyhrazeny pouze pro novější modely

V pondělí Apple ohlásil očekávaná vylepšení svých operačních systémů včetně iOS 16. Jak má ale ve zvyku, už zapomněl dodat, že některé jeho funkce dorazí pouze na novější iPhony. Podle zjištění serveru 9to5Mac jsou tím myšleny ty s čipovou sadou A12 Bionic, tedy iPhone XS a vyšší (včetně iPhonu XR) a iPhone SE 2. a 3. generace. Kterých zajímavých novinek se to týká?

Vylepšené diktování

iOS 16 se zaměřuje na diktování. Nově můžete volně přecházet od diktování k psaní na softwarové klávesnici, případně text ještě během diktování upravovat. Celý proces se tím výrazně zjednodušil a hlavně zrychlil.

Propracované vyhledávání

Většina zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku má v systému interní vyhledávač Spotlight, který je zároveň propojen s prohlížečem. Aby Apple podpořil jeho používání, umožnil pohodlně vyhledávat obrázky v rámci odeslaných a přijatých zpráv, souborů a také poznámek, a to velmi propracovaně. Můžete třeba vyhledávat obrázky podle toho, jaké věci či osoby se na nich vyskytují či kde byly pořízeny.

Odstranění pozadí z obrázku

Apple tuto funkci ukazoval na příkladu fotky psa, když jediným kliknutím buldočka vyjmul a umístil jej bez pozadí například do zprávy. Úplně stejně by to mělo fungovat s poznámkami a dalšími podobnými aplikacemi.

Evidence medikamentů přes iPhone

Tuto funkci krom iPhonů dostanou i Apple Watch s novým watchOS 9. Léky, které užíváte, si budete moci z databáze vložit do aplikace Zdraví, zkontrolovat kontraindikace a nastavit si upozornění, případně na dálku zjistit, zda někdo ve vašem okolí na medikaci nezapomněl. Pokud vám v databázi Applu budou některé medikamenty chybět, můžete je přidat vyfocením krabičky.

Vylepšená Siri

Hlasové asistentce se Apple na tiskové konferenci moc nevěnoval, avšak i tak pro její fanoušky představil několik přínosných novinek. Kupříkladu lze vstoupit do aplikace a rovnou se Siri zeptat, co v ní lze dělat. Tedy nic revolučního. Vás by určitě zajímala spíše česká Siri, na kterou se však letos opět nedostalo.

A ještě jedná související funkce – když budete asistentce diktovat zprávu, můžete přidat emoji pouhým hlasovým pokynem. Ale pozor, tato funkce je pro změnu omezena jen na 7 světových jazyků.

Živý text se naučil ukrajinsky

Opravdový detail, ale zároveň i příjemné gesto. Funkce Živého textu, kdy umí iPhone z fotky vyčíst text a pracovat s ním jako v editoru (třeba jej zkopírovat do schránky), se naučila několik nových jazyků: japonštinu, korejštinu a ukrajinštinu. Čeština mimochodem stále chybí.

Živé titulky

Nejen pro neslyšící Apple přidal také funkci živých titulků, tedy transkripci mluveného slova do textu. Potřebujete však iPhone 11 a vyšší, iPad s A12 Bionic, případně Mac s procesorem M1 nebo M2. A ano, hádáte správně, funkce je dostupná pouze v angličtině.

Novinky pouze pro iPhone 13

Některé z představených funkcí Apple omezil jen pro nejnovější iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro a 13 Pro Max. Patří k nim zvýšená kvalita při natáčení videí ve filmovém režimu, ale také realističtější práce s bokeh efektem při pořizování portrétních snímků.