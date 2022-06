WatchOS 9 se soustředí na zdraví a sport. Pohlídá vám prášky a pomůže s běháním

Apple dnes v rámci své konference WWDC představil novou verzi systému pro chytré hodinky jménem watchOS 9. Aktualizace klade důraz na fitness a zdraví, dočkali jsme se však i lehce přepracovaných notifikací a samozřejmě i nových ciferníků pro Apple Watch.

Lepší běhání s Apple Watch

Hlavní novinkou je ještě propracovanější monitoring běhu. Díky gyroskopu a dalším senzorům uvnitř mohou Apple Watch při této aktivitě snímat držení těla či pohyb kostí a svalů. Pokud se chcete v běhání zlepšovat, dobře vám poslouží tepové zóny pro intervalový trénink. Je jich pět a pomohou vás udržet v tempu podle naměřeného tepu, případně haptikou doporučí zvolnit.

Další příjemnou novinkou je speciální sportovní režim pro triatlon, v rámci kterého můžete jednoduše přepínat mezi sledováním běhu, plavání a jízdy na kole.

Podobná vylepšení Apple přinesli pro iPhony, které se podle pohybových senzorů naučí měřit ušlou vzdálenost, nachozené kroky a spálené kalorie. Konečně tak budou moci i uživatelé bez Apple Watch plnit své denní cíle v podobě barevných kroužků.

Spánek a srdce

V rámci watchOS 9 se pořádně vylepší i monitoring spánku. Zařízení na zápěstí bude kromě obligátního počtu prospaných hodin sledovat také jednotlivé spánkové fáze: bdělost (před usnutím a po probuzení), hlavní část spánku, REM a tvrdý spánek. To Apple změří pomocí srdeční aktivity a odposlechu dýchání.

Ve watchOS 9 se Apple věnoval i těm s diagnostikovanou fibrilací siní. V roce 2016 tímto typem srdeční arytmie trpělo 7,6 milionu Evropanů starších 65 let a pokud není včasně diagnostikován, dochází k úmrtí.

Apple umožní pacientům aktivovat speciální náročnější monitoring, který bude uživatelům sdělovat, jak dlouho strávilo jejich srdce v arytmii. Následně bude možné tyto záznamy rovnou sdílet s lékaři ve formátu PDF. Zároveň potěší, že všechny zdravotní informace a posbíraná data zůstávají šifrovaná na samotném zařízení.

Upozornění na léky

Velká novinka jak pro Apple Watch, tak pro aplikaci Zdraví v iPhonu. Lidé budou mít možnost uložit si do databáze své léky, vitaminy či doplňky stravy a nastavit si u nich připomenutí, když je zrovna potřeba si příslušné léčivo vzít. Zároveň Apple Watch upozorní na to, jestli není nevhodné medikamenty kombinovat mezi sebou nebo kupříkladu s alkoholem. A pokud náhodou váš potřebný lék nebude v databázi, můžete jej do ní přidat naskenováním prodejního balení.

Další novinky

6 nových jazyků pro klávesnici u Apple Watch Series 7: francouzština, němčina, italština, japonština, brazilská portugalština, španělština

Vylepšené notifikace – jakmile vám přijde zpráva, nepřekryje vám obsah na displeji, ale objeví se jen jako banner v horní polovině

4 nové ciferníky: astronomický s pohybující se planetou Zemí, nový lunární s různými fázemi Měsíce, animovaný Playtime s baculatými tancujícími čísly a nakonec Metropolitan dostupný hned v několika barevných provedeních

Přepracovaná aplikace Kalendář

Kdy dorazí a na jaké hodinky?

Nový watchOS 9 bude dostupný jakožto veřejná beta již v červenci, finální verze potom na podzim společně s novými hodinkami. Zároveň Apple oznámil, že s watchOS 9 končí podpora pro Apple Watch Series 3. Nová aktualizace tedy bude dostupná pro tyto modely: