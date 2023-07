Tajemný Project Q na prvním videu: Sony použilo plastové materiály a čistý Android

Handheld Sony Project Q odhalil konstrukci a software na prvním videu

Ačkoli se jedná o předprodukční verzi, velký dojem nezanechal

Jeho primární určení bude streamovat hry z vaší konzole

Japonská společnost Sony má prsty v celé řadě aktivit, avšak jednou z nejvýraznějších a nejúspěšnějších je bezesporu jejich herní divize. V rámci speciální akce PlayStation Showcase, která se odehrála dva měsíce nazpět, představili inženýři ze Sony také tajemný handheld s názvem Project Q. Z krátkého videa šlo vypozorovat, že se bude jednat o malý tablet, přičemž z obou stran k němu budou připojeny ovládací prvky, které můžete znát z ovladače PlayStationu 5.

Project Q vsadil na plasty a čistý Android

Nejeden pamětník handheldu PlayStation Vita a předchůdců PSP se zatetelil blahem, že konečně bude mít k dispozici své oblíbené značky i na cestách a v mnohem vyšší kvalitě, než jakou nabízí Nintendo Switch. Studená sprcha ovšem přišla velmi rychle – Project Q bude totiž určen pouze pro streamování vlastněných her z vaší konzole skrze Remote Play, tudíž na cestách vám chystaný handheld bude k ničemu. Pro jeho využití totiž bude potřeba být na stejné Wi-Fi síti, jako vaše konzole.

Nyní se první prototyp dostal do rukou uživateli Zuby_Tech ze sociální sítě Twitter, kde se pochlubil videem ukazující prostředí chystané kapesní konzole a také jeho designem. Ačkoli se jedná teprve o předprodukční verzi a je potřeba brát informace z tohoto videa se značnou rezervou, nelze se ubránit smíšeným pocitům, které vyvolává nejen použití lacině vypadajících materiálů, ale také nasazení základní verze Androidu bez sofistikovanější nadstavby.

Vzhledem ke svému zaměření pravděpodobně nebude Project Q konkurovat plnohodnotným PC handheldům, jako je Steam Deck či Asus ROG Ally, ale nejspíše neohrozí ani pozici Nintenda Switch. Spekuluje se, že Sony chystá vlastní cloudové streamování her, k čemuž by právě Project Q teoreticky mohl sloužit. Vzhledem k tomu, že Sony chce svůj handheld vypustit mezi zákazníky už v listopadu, je jen málo pravděpodobné, že by se z cloudového hraní stala hlavní motivace ke koupi.