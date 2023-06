Recenze Asus ROG Ally: když se plní přání hráčů

Asus chce jít s touto novinkou po krku Steam Decku i Nintendu Switch

Předností je extrémní výkon a Windows 11, slabinou výdrž na baterii

ROG Ally se na českém trhu prodává za 19 490 Kč

Kapesní konzole, či jinak řečeno handheldy, jsou tady s námi už nějaký ten pátek. Prakticky výhradně se ale jednalo o jednoúčelová zařízení, která se velkým konzolím či nabušeným PC sestavám mohla rovnat jen stěží. I když některé společnosti, jako třeba Sony, měly tendenci posunout kapesní hraní na trochu vyšší úroveň, často je k zemi srazil nedostatek kvalitních titulů a poměrně vysoká cena.

Pravidla hry nicméně v roce 2017 změnilo Nintendo se svou konzolí Switch, kterou lze použít jak na cestách, tak i připojenou k televizi nebo monitoru. Původní skepse rychle opadla a ukázalo se, že lidé o podobná zařízení mají zájem, o čemž svědčí například více než 100 milionů prodaných kusů. Není proto divu, že se někteří výrobci snaží Nintendo napodobit, avšak jdou na to trochu jinou cestou.

Velký rozruch vzbudilo před pár lety Valve, když hráčské veřejnosti představilo svůj Steam Deck. Ten má sice celou řadu limitací, avšak hráči jej přijali poměrně pozitivně. Otázkou však zůstává, která firma všemožné překážky odstraní a přinese kapesní herní PC bez omezení – o to se nyní pokouší Asus se zařízením ROG Ally. Jedná se o vymodlený herní počítač do kapsy, nebo tchajwanský výrobce přecenil své možnosti?

Do ruky padne jako ulitý

Na první pohled se Asus ROG Ally nikterak zvlášť neliší od svých konkurentů. Stejně jako oni, i ROG Ally disponuje velkým displejem a ovládacími prvky na stranách, vše elegantně spojeného do jednoho celku. Zařízení dominují plasty, což je vzhledem k zachování nízké hmotnosti 608 gramů pochopitelné, avšak šasi je z hliníku. Na první dobrou překvapí také masivnost celé handheldu, který se pyšní rozměry 28 x 11,1 x 2,1 ~ 3,2 milimetrů. Přesto se nedá říci, že by špatně padl do ruky, právě naopak.

Rozložení ovládacích prvků si ROG Ally vypůjčil od ovladače Xboxu, což je z mého pohledu ideál. Vše máte po ruce a nemusíte složitě přehmatávat. Na rozdíl od Xbox ovladače ale na zadní straně najdete ještě dvojici pádel, kterou v rámci her můžete využít zcela libovolně. To ostatně platí i o všech ostatních tlačítkách a páčkách, ale o tom se více rozepíšu později. V ruce sedí Ally naprosto parádně, i když máte menší ruce jako já. Ani s většíma rukama ale není ergonomie žádný problém a handheld vám v delším hraní určitě bránit nebude.

Na přední straně najdete kromě dvojice joysticků, směrového kříže a známých tlačítek ABXY ještě čtveřici menších kontextových hned u displeje – levé horní funguje ve výchozím stavu pro screenshoty, pravé horní pro menu, levé dolní pro rychlé nastavení Ally a pravé dolní pro vyvolání softwaru Armoury Crate. Nechybí ani stereo reproduktory, které jsou dostatečně hlasité a poměrně kvalitní.

Horní hranu okupuje kromě dvojice bumperů a triggerů ještě kolébka hlasitosti a vypínací tlačítko, které funguje také jako rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů – osobně bych ještě ocenil hardwarový ovladač jasu. Opomenout nesmím ani dva výdechy ventilátorů. Na zadní straně jsou poté už jen dva triggery bez defaultní funkce.

Ocenit musím také střídmější designové provedení, které příliš nespoléhá na agresivní linie a barevné kombinace, jako to známe z jiných herních zařízení a periferií. RGB světýlka si sice Asus neodpustil, avšak omezil je jen na oblast okolo joysticků. Na zadní straně poté potěší holografický proužek, který zařízení oživuje bez nutnosti použití barevných LED. Trochu rozpačitý jsem z použité bílé barvy, díky které je ROG Ally sice výrazný a snadno rozpoznatelný, na druhou stranu bude magnetem na různé nečistoty. Můj bílý gamepad by mohl vyprávět.

Co rozhodně potěší, jsou odhalené šroubky a poměrně snadný přístup do nitra přístroje. Pokud se tedy stane, že vás bude například zlobit drobná nečistota v joysticku či bude potřeba promazat triggery, můžete si tyto drobné opravy provést sami v pohodlí domova. Tím ale Asus ROG Ally nekončí – snadno si můžete vyměnit i baterii či osadit jej rychlejším SSD, zkrátka jako klasické PC. Za tenhle přístup Asus rozhodně chválím.

Krátce zmíním ještě obsah balení, které je poměrně chudé – Asus se totiž rozhodl dodatečné příslušenství prodávat separátně. Kromě handheldu v něm najdete pouze 65W nabíječku s neoddělitelným kabelem a USB-C koncovkou a jednoduchý papírový stojánek. V případě ROG Ally bych více než kdy jindy ocenil i cestovní pouzdro v balení, které vzhledem k rozměrům přijde vhod dokoupit. Stejně tak nevidím důvod, proč by kabel a adaptér nemohly fungovat separátně.

Kdyby v balení byla ještě redukce z USB-C na HDMI a nabíjení, bylo by to dokonalé. Ale to už bych chtěl asi moc. Zmíněné věci můžete zakoupit zvlášť, stejně jako gamepad, dvojici bezdrátových sluchátek nebo dokonce, a teď se podržte, notebookovou verzi grafické karty Nvidia GeForce RTX 4090, kterou lze připojit skrze ROG XG Mobile Interface.

Výkonu má na rozdávání

Začněme nejprve displejem. Ten má velikost 7″, rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 pixelů) při poměru stran 16:9, je vyroben technologií IPS, pokrytí barevného prostoru sRGB má 100%, obnovovací frekvence je 120 Hz, odezva 7 ms, maximální jas 500 nitů, chrání jej Gorilla Glass Victus a nechybí ani technologie AMD FreeSync Premium. Asi i sami vidíte, že v některých ohledech by displej mohl být lepší, například nabídnout vyšší jas či rozlišení. V praxi ale na nic z toho nebudete myslet, neboť zvolený panel na hraní plně dostačuje – rastr není viditelný, barevné podání i pozorovací úhly jsou příkladné a s maximálním jasem jsem si vystačil i na přímém sluníčku, především díky technologii Corning DXC, která snižuje odrazivost.

Uvnitř tepe procesor AMD Ryzen Z1 Extreme postavený na architektuře Zen4 a vyrobený 4nm technologií. Pyšnit se může 8 jádry, 16 vlákny, 24 MB cache a boostem taktu až na 5,1 GHz. Grafika je AMD Radeon, konkrétně RDNA 3 s 12 jádry o taktu až 2,7 GHz a výkonu až 8,6 Teraflops. Energetická náročnost se pohybuje mezi 9–30 W. RAM typu LPDDR5 se zastavila na 16 GB (dvoukanálová 6400 MT/s), PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD poté dostalo kapacitu 512 GB, což je za mě trochu málo s ohledem na velikost moderních her.

Ocenit musím propracovaný systém chlazení, který využívá kupříkladu antigravitační tepelné trubice či fluidní dynamická ložiska. Tepelnou energii odvádějí dva chladiče, z nichž každý je lemován ultratenkým hliníkovým žebrováním tenkým pouhých 0,1 mm. Žebra s vyšší hustotou umožňují vyšší odvod tepla a nižší odpor vzduchu pro plynulejší proudění. K dispozici je až 102 žeber chladiče o celkové ploše 12 173 mm³. Na chlazení je to notně znát – během testování teplota oscilovala okolo 85°C, a to i v případech, kdy jsem dával ROG Ally opravdu zabrat.

Při nekompromisním hraní se můžete dostat i na vyšší teploty, avšak vzhledem k tomu, že vaše ruce nejsou poblíž ventilátorů či displeje, nejsou vyšší teploty až takový problém. S hlukem už to tak slavné není, avšak nejedná se o nic nesnesitelného. Na běžné zatížení se hlučnost pohybuje okolo 15-20 decibelů, při vyšším zatížení se ale může snadno vyšplhat i přes 50 decibelů.

Výsledky benchmarků jsou poměrně pozitivní. Geekbench 6 naměřil ROG Ally 2 312 bodů na jednom jádru a 9 867 bodů na více jádrech, PCMark 10 se zastavil na 6 685 bodech a výsledky CrystalDiskMarku najdete na screenshotu níže. Co se týče hrubého výkonu, je ROG Ally bezesporu nejvýkonnějším handheldem na trhu a nemůže se mu rovnat ani Steam Deck. Na hrubý výkon se ale nehraje, důležité je, jak na zařízení běhají samotné hry.

Z ostatní výbavy stojí za zmínku 3,5mm audio konektor, ROG XG Mobile Interface pro připojení externích periferií, USB-C 3.2 2. generace s podporu DisplayPort 1.4, čtečka microSD karet UHS-II, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, kvalitní vibrační motorky pro haptickou odezvu, šestiosý gyroskop, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, stereo reproduktory s certifikacemi Dolby Atmos a Hi-Res a zabudovaný mikrofon s potlačením hluku s pomocí umělé inteligence. Vypíchnout musím také dvojici LED kroužků okolo joysticků, jejichž podsvícení lze plně nastavit a podporují také synchronizaci s Philips Hue a Aura Sync.

Na plný výkon vydrží sotva hodinu

Po spoustě chvály se dostáváme do části recenze, kde přeci jen už tak moc optimistický nebudu. Li-ion baterie dostala sympatickou kapacitu 40 Wh a je rozdělená do 4 článků, přičemž i 65W nabíječka slibuje poměrně rychlé nabíjení. Hned na úvod této kapitoly ale musím prozradit, že na dlouhé herní seance bez nutnosti připojení k síti můžete rovnou zapomenout – výdrž je totiž velkým kamenem úrazu zařízení.

Ve výchozím nastavení máte k dispozici tři různé režimy – tichý, výkon a turbo. Zatímco tichý vás omezuje opravdu jen na kancelářskou práci a na hraní v něm rovnou zapomeňte, mezi výkonem a turbem jsem v praxi nenašel zásadní rozdíl, snad jen v nepatrně nižší energetické náročnosti a s tím souvisejícím nižším výkonem. Jestli se na to budete cítit, můžete si výkonnostní profil v nástroji Armory Crate vyladit podle vašich představ, ale pro hraní stejně budete v drtivé většině případů volit maximální možný výkon.

Pokud pro hraní zvolíte přednastavený režim Turbo a maximální jas, počítejte s hraním okolo jedné hodiny, než baterie vypoví službu. Jakmile jas trochu snížíte a spustíte méně náročnou hru, můžete se dostat na herní seanci o délce okolo hodiny a půl. Překonat tuto hranici se mi sice podařilo, nicméně bylo potřeba spustit opravdu nenáročnou hru z hluboké herní historie, nastavit jas na minimum a oželet nějaký ten výkon a snímky. To má do ideální situace hodně daleko.

Zmínit musím také nabíjení, které je překvapivě rychlé. Na polovinu kapacity se dostanete za méně než půl hodinu, což je poměrně solidní výsledek. Z 0 na 100 procent se Ally vyšplhá za přibližně hodinu a půl, tedy za podobnou dobu, za jakou jej stihnete vybít.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 20 % 50 % 80 % 100 % Čas 13 minut 30 minut 51 minut 85 minut

Vzhledem k tomu, že ROG Ally je v podstatě klasické PC/notebook, můžete na něm třeba i pouštět filmy a seriály, případně vykonávat kancelářskou práci. Ani při největší snaze jsem se nedostal na Asusem proklamovaných 8 hodin výdrže a průměrně mi ROG Ally vydržel u méně náročných činností okolo pěti hodin. Dělat s Ally ale jakékoli jiné činnosti než samotné hraní není příliš komfortní, na což se blíže podíváme v další kapitole.

Windows 11: spojenec, nebo nepřítel?

Nyní se dostáváme k největší výhodě ROG Ally, ale zároveň jeho největší slabině. Na zařízení totiž běží operační systém Windows 11 Home se všemi přednostmi i zápory. Než vyjmenuji všechny důvody, proč si myslím, že Windows v handheldu je špatný nápad, zaměřím se prvně na pozitiva, která jsou rozhodně nezanedbatelná.

V první řadě zopakuji to, co už jsem několikrát v recenzi nakousnul – v podstatě se jedná o klasické PC/notebook. Spustit tak na něm můžete jakýkoli program, od Photoshopu, přes VLC, až po různé herní klienty. I co se týče her, teoreticky jsou kompatibilní úplně všechny jako na vašem stolním počítači. Můžete s ním prohlížet internet, pouštět si filmy nebo třeba klidně stříhat video. Fantazii se meze nekladou a podobné množství možností konkurenční herní handheldy a konzole jednoduše nenabízí a nikdy nabízet nebudou.

Stejně je to i s podporou různých periferií, na což často padaly dotazy. Cokoli můžete připojit ke klasickému PC, můžete připojit i k ROG Ally. Ať už se jedná o různé gamepady, klávesnice, myši či dokonce i monitory nebo externí grafické karty. Se správnou redukcí nebo rozbočovačem můžete z Ally vytvořit plnohodnotný herní počítač, pakliže budete mít zájem. Také v tomto ohledu nemá zařízení od Asusu de facto konkurenci.

Nyní už ale k těm slabinám. Ač se Microsoft hned po prvním spuštění chvástá, že Windows 11 jsou přizpůsobeny pro dotyk, značně přehání. Rozpoznávání dotyku má totiž do podpory daleko, takže se nevyhnete miniaturním tlačítkům, drobnému textu či hrošímu multitaskingu a správě více oken. Nehledě na to, že Windows stále docela dost spoléhá na znalost a aplikovatelnost základních klávesových zkratek, bez kterých je používání systému příjemné asi jako odpolední procházka peklem.

S čím se chtě nechtě budete potýkat i zde, jsou všechny bolístky operačního systému Windows. Neustálé aktualizace každé blbiny v systému? Ano. Vynucené restarty po aktualizaci? Ano. Náhodné selhávání různých ovladačů? Ano. Nekompatibilita některých programů bez zjevných příčin? Ano. Padání programů v nejméně vhodnou chvíli? Také ano. Ochuzeni nebudete ani o situace, kdy si systém pro své fungování z neznámého důvodu vyhradí většinu paměti, kvůli čemuž vám budou padat úplně všechny hry a pomůže až restart.

Ano, Windows 11 umí i na ROG Ally přichystat krušné chvíle, jejichž řešení je ovšem ještě ztíženo primárně dotykovým ovládáním. Když vám totiž kompletně zamrzne displej, a že se mi to během testování nejednou stalo, nepomůže nic jiného než tvrdý restart.

Zklamáním je také samotný software Armoury Crate, který má fungovat jako jakýsi hub pro všechny vaše herní aktivity. Ten v sobě sdružuje nejen veškeré specifické nastavení, ať už výkonu, LED podsvícení či mapování kláves, ale také odkazy na všechny hry a herní klienty. Zatímco část s nastavením lze pochválit, v případě knihovny her jsou jasně vidět nedostatky. Po kliknutí na ikonu Game Passu či Epic Games Store se totiž otevře samostatná aplikace. Ostatně už při stažení vám externí obchody s hrami dají jasně najevo, že se s Armoury Crate nijak zvlášť nekamarádí.

Veškeré možnosti, které Windows 11 nabízí, jsou tvrdě vykoupeny jeho nepřipraveností na herní handheldy jak ze strany samotného Microsoftu, tak i z hlediska vývojářů softwaru. Co se týče použitelnosti a ergonomie čistě pro herní účely, nemůže se ROG Ally rovnat jak Nintendu Switch, tak ani Steam Decku s jeho upravenou verzí Linuxu jménem SteamOS. V tuto chvíli je ale používání handheldu od Asusu větší starost než radost a je otázkou, zda se to někdy vůbec změní.

Nejnovější hry běhají příkladně

Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotným hrám. Jen pro pořádek uvedu, že všechny hodnoty jsem primárně měřil na nejvyšší režim Turbo. Sem tam jsem se pokusil přepnout i do úspornějšího tichého režimu, avšak v té chvíli prakticky okamžitě klesl počet snímků libovolné hry někde k 15, tedy na nehratelnou úroveň.

Během testování jsem se snažil volit průřez různými tituly, jak těmi novějšími, tak jsem sáhnul i po hrách, které jsou dnes spíše pro pamětníky. Zmínit musím také dobrou připravenost většiny moderních titulů pro ovládání gamepadem, přičemž u většiny z nich jsem ani nemusel nic speciálně přenastavovat, což hodnotím kladně.

Co se týče zdrojů, odkud můžete hry brát, záleží to pouze na vás. Využít můžete jak celé řady prověřených obchodů typu Steam, Epic Games Store, GOG, Itch.io či Battle.net, tak i předinstalovanou aplikaci pro přístup k hrám v rámci Xbox Game Pass, který navíc ke koupi dostanete ve verzi Ultimate na 3 měsíce zdarma. Právě Game Pass jsem pro testování her používal nejvíce, neboť Microsoft má tradičně dobře zvládnutou podporu pro gamepady. Jak ale budete ke hrám přistupovat, záleží jen na vás.

Nedalo mi to a jako první jsem se vrhnul do God Of War z roku 2018, který i po letech vypadá opravdu dobře. Při nastavení grafiky na maximum se teplota během hraní držela okolo 80°C a snímky oscilovaly okolo 20 fps. Výchozí nastavení se na kvalitě grafiky na první pohled nijak zásadně nepodepsala, přesto teplota klesla na zhruba 77°C a počet snímků vzrostl na 35. Pokud chcete maximální možný počet snímků za sekundu, je potřeba vsadit na nejnižší grafické nastavení – i tak ale dostanete pouze 41 fps.

Jako druhý titul jsem vyzkoušel Control, kde jsem dosahoval podobných čísel. Tedy automatické nastavení grafiky mi vyneslo 30 fps, při maximálním klesly snímky na 20 a na nejnižší jsem se vyšplhal na 40 fps. O trochu lépe je na tom Death Stranding, který měl ve výchozím grafickém nastavení i na maximální detaily okolo 45 fps, na minimální setup jsem se dostal na 55 snímků. Hrátky s nastavením se více projevily až u závodů Dirt 5 – maximální nastavení mi vyneslo stále snesitelných 28 fps, nicméně jakmile jsem slevil se svých nároků, dostal jsem se až k hranici 100 fps.

Hry jako Cyberpunk 2077, Deux Ex: Mankind Divided či Shadow of the Tomb Raider se rovněž pohybovaly okolo hranice 60 snímků za sekundu, pokud jsem si lehce pohrál s nastavením, nicméně v základu drtivá většina her běží okolo 30 snímků, stejně jako kupříkladu Elden Ring. Jakmile jsem zatoužil po maximální plynulosti, musel jsem sáhnout po hrách jako je původní Doom či Quake – dosáhnout 120 snímků u 30 let starých her ale není žádný extra výkon.

Pokud oželíte Full HD rozlišení, můžete si v nastavení rychle změnit rozlišení obrazovky, k čemuž není potřeba restart, a rázem získáte větší porci fps. Pomůže také zapojení do sítě, které výkon ROG Ally o něco málo zvýší – u některých her je to poznat, jiné zase tento fakt ignorují.

Některé hry se na Asus ROG Ally nehrají zrovna příjemně, pokud je vůbec hrát lze. Strategické hry jsou až na výjimky, jako je Cities Skylines či Civilization 6, zapovězeny. Testoval jsem kupříkladu relativní novinku Humankind, která na Ally není připravena jak rozhraním, tak ani ovládáním. U starších strategií typu Total Annihilation rovněž narazila kosa na kámen. Překvapením pro mě bylo, když se mi opakovaně nepodařilo spustit původní první Mafii. Netuším, zda byla chyba na mé straně či na straně zařízení, ale vzhledem k tomu, že první Mafie vyšla i na konzolích, jsem byl na možnosti ovládání a nastavení zvědavý.

Trochu kostrbatější bylo nastavování u prvního Zaklínače, který nabízí jak izometrický mód, tak možnost hrát z pohledu třetí osoby. Na první dobrou to sice nebylo, ale nakonec jsem jej do hratelného stavu dostal. U karetní hry Heartstone jsem mohl s přehledem využít dotykové obrazovky, takže přizpůsobení ovládání nebylo zapotřebí.

Steam Deck, nebo Nintendo Switch?

Opomenout nemohu alespoň letmé srovnání s největšími konkurenty na trhu, kterými jsou Nintendo Switch a Steam Deck od Valve. Ačkoli se může zdát, že Switch je konkurentem jen z hlediska podoby zařízení, pro hráče mohou být důležité i jiné aspekty. Mezi hlavní výhody Switche totiž patří široká nabídka exkluzivních titulů, dobrá výdrž na baterii, unikátní možnosti skrze herní ovladače Joy-con nebo snadná možnost volby mezi tím, zda chcete hrát v handheld režimu, nebo na velké televizi. V těchto aspektech Ally konkurovat nemůže.

Na druhou stranu mnohonásobně vyšší výkon, více možností a hlavně podpora pro velké PC hry hraje do karet Ally, byť překonat přes 100 milionů prodaných kusů se mu pravděpodobně nepodaří.

Svou filosofií je Steam Deck mnohem bližší ROG Ally, přesto se rozhodl spoléhat na linuxovou distribuci a řadu titulů, u kterých Valve ověřilo kompatibilitu. V tomto Ally jednoznačně ztrácí, neboť Asus u her zaručit plnou kompatibilitu nemůže, stejně tak nenabídne pohodlné ovládání prostředí, protože Windows. Mezi těmito dvěma handheldy se jistě strhne lítý boj o srdce hráčů, kteří se musí sami rozhodnout, zda preferují spíše otevřenost, široké možnosti a vysoký výkon Ally, nebo si vystačí s nižším výkonem, ale lepší kompatibilitou her a delší výdrží.

Závěrečné hodnocení

Asus ROG Ally je zařízení, na které řada hráčů netrpělivě čekala. „Kapesní“ rozměry, nekompromisní výkon a Windows 11 – to vše mělo za úkol ukázat hardwarově slabému Nintendu Switch a uzavřenému Steam Decku, jak má vypadat plnohodnotné hraní na cestách. Jenže nekompromisní parametry a velká svoboda s sebou nesou i značná omezení, která nemusí být každému po chuti. Asus ROG Ally jednoduše chtěl nabídnout hráčům dokonalé zařízení, které má ovšem v praxi k dokonalosti hodně daleko – videoherní utopii bohužel musíte hledat jinde.

Mezi přednosti Asusu ROG Ally patří vysoký herní výkon, špičkové chlazení, povedený displej, skvělá ergonomie, možnost spustit téměř jakoukoli PC hru nebo přítomnost operačního systému Windows 11, který zajišťuje široké možnosti využití. Mezi nedostatky lze počítat tragická výdrž na baterii, chabá portová výbava, pouze 512GB SSD, vyšší cena nebo nepřipravenost systému na malé, dotykové handheldy.

S cenou 19 490 Kč si Asus opravdu hodně věří. Ne že by to, co ROG Ally nabízí za tuto cenu nestálo, nicméně s přihlédnutím i k jiným okolnostem se jedná o částku, kterou pravděpodobně jen tak bezmyšlenkovitě nevytáhnete z peněženky. Alternativ, jak utratit podobnou částku, je totiž poměrně dost, přičemž většina z nich dává mnohem větší smysl než v podstatě jednoúčelové zařízení, jakým ROG Ally je. Ano, můžete z něj vytvořit plnohodnotné PC, jenže to už jsme na úplně jiné ceně a hlavně tím přijde Ally o svou největší přednost.

Za podobné peníze si totiž můžete pořídit třeba konzoli Xbox Series X/PlayStation 5 a Nintendo Switch Lite k tomu, nejvýkonnější verzi Steam Decku, nebo rovnou vsadit na levnější herní notebook či PC sestavu. Pokud nad pořízením ROG Ally váháte, či jste naprosto přesvědčení, že toto je to správné zařízení pro vás, mohu vám jen doporučit, ať svou volbu pečlivě zvážíte. Může se totiž velmi snadno stát, že vaše očekávání výrazně předčí výsledný produkt.

příkladná ergonomie

WOW efekt

nejvyšší výkon ve svém segmentu

výkonné chlazení

kompatibilita s téměř jakoukoli hrou díky Windows 11

lze využít i na neherní činnosti

možnost připojení externí grafické karty

tragická výdrž na baterii

slabá portová výbava

pouze 512GB SSD

Windows 11 není připraven na handheldy

