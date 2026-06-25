Srovnání přesnosti měření srdečního tepu: AirPods Pro 3 vs. chytré hodinky

⭐ Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz. Děkujeme za podporu.
- Apple představil svá vlajková sluchátka AirPods Pro 3 na podzim loňského roku
- Jedná se o první sluchátka značky, která v sobě mají senzor pro měření srdečního tepu
- Jak moc je ale v porovnání s chytrými hodinkami přesný nebo naopak nepřesný?
Sluchátka, která mají integrovaný senzor pro měření srdeční frekvence, jsou na trhu poměrně vzácná. Tuto funkci nabízí jen pár modelů, většinou ty specializované na sport (například Sennheiser Momentum Sport). AirPods Pro 3 se staly prvními sluchátky od Applu, která tuto vychytávku nabízí také. Je ale měření tepu přes sluchátka přesné?
Měření srdeční frekvence a přesnost
Velmi zajímavý test na toto téma udělal web CNET, který postavil sluchátka AirPods Pro 3 proti chytrým hodinkám Apple Watch Series 11, Garmin Venu 4, Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 a Amazfit Bip 6. S výjimkou modelu Bip 6 se jedná o prémiové hodinky s vyšší cenovkou, kde se očekává vysoká přesnost osazených senzorů.
Každé ze zařízení bylo porovnáváno s hrudním měřičem tepové frekvence Polar H10, který je v tomto segmentu považován za jakýsi zlatý standard. Tento měřič se dá pohodlně sehnat i v Česku, jeho cena se pohybuje kolem 2 000 Kč a díky tomuto zajímavému testu jsme se dozvěděli, jestli má cenu investovat do dedikovaného zařízení, nebo je možné spolehnout se na nositelnou elektroniku.
Jak test probíhal?
Porovnání výše zmíněných hodinek a sluchátek AirPods Pro 3 s výsledky měřiče Polar H10 probíhalo na atletické dráze, kde recenzentka Vanessa Orellana uběhla s každým zařízením jednu míli. V průběhu měnila intenzitu běhu, aby bylo možné zachytit hodnoty v různých zónách tepové frekvence. Výsledky byly velmi zajímavé.
Jako nejpřesnější se ukázaly být Apple Watch Series 11, které oproti pásu Polar vykázaly průměrnou chybu u tepové frekvence pouze 0,89 bpm, což odpovídá chybovosti 0,63 %. Rozdíl mezi těmito hodinkami a hrudním pásem tedy nebyl ani 1 %, a podobně dobře si vedla, trochu překvapivě, také sluchátka. Ta vykázala chybovost 2,02 bpm a 1,23 %.
AirPods Pro 3 se umístily na druhém místě a překonaly v přesnosti měření srdeční frekvence všechny ostatní hodinky. Za nimi se, s notným odstupem, umístil model Garmin Venu 4 s odchylkou 5,54 bpm a chybovostí 3,89 %. Apple je v oblasti měření zdravotních metrik obecně považován za leadera v rámci spotřební nositelné elektroniky a tento test to jen potvrzuje.
|Zařízení
|Průměrná odchylka (bpm)
|Průměrná odchylka (%)
|Apple Watch Series 11
|0,89
|0,63 %
|AirPods Pro 3
|2,02
|1,23 %
|Garmin Venu 4
|5,54
|3,89 %
|Google Pixel Watch 4
|8,68
|5,64 %
|Samsung Galaxy Watch 8
|10,51
|6,66 %
|Amazfit Bip 6
|10,63
|7,03 %
AirPods Pro 3 jsou zcela legitimní přístroj k měření tepu
Jak tedy můžete vidět, AirPods Pro 3 jsou v oblasti měření tepu až překvapivě přesné, a to pravděpodobně díky kombinaci kvalitních senzorů a umístění v uchu. Pokud vám tedy jde čistě o měření tepu, jsou výborné, ale zaplatíte za to mírným diskomfortem – musíte je mít samozřejmě spárovaná s iPhonem nebo Apple Watch, což vyžaduje mít u sebe při běhu další zařízení.
Je ale evidentní, že z uší lze získat velmi přesná data týkající se tepu a je možné, že se bude tato technologie u sluchátek objevovat častěji. Zároveň se otevírají dveře i další nositelné elektronice, která by mohly s měřením tepu přijít, například chytrým náušnicím.