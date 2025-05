Recenze hodinek Amazfit Bip 6: vše, co potřebujete, jen za dva tisíce!

Amazfit Bip 6 jsou nové hodinky s příznivou cenou 1 990 Kč, přesto toho umějí opravdu hodně

Novinka je schopná sledovat více než 140 sportovních aktivit, díky GPS nabízí i navigaci a offline mapy

Výrobce avizuje výdrž 14 dní na baterii, reálně ale zvládnete o něco méně

Amazfit na začátku roku uvedl nové sportovní hodinky Bip 6, které zaujmou nízkou cenou v kombinaci se zajímavými parametry. Čínskému výrobci se podařilo i hodinky s cenou 1 990 Kč osadit hliníkovým tělem, offline navigací a baterií zajišťující dvoutýdenní výdrž.

Vzhled a zpracování

Z hlediska designu není novinka od Amazfitu nijak revoluční. Výrobce zachovává zažitý form factor, který známe především z Apple Watch. Zaoblený čtvercový ciferník je tvořen kombinací plastu a hliníku, ačkoliv je relativně lehký, působí solidním dojmem. Tvarový minimalismus narušuje jen dvojice konfigurovatelných tlačítek na pravé straně.

Ciferník je doplněn o perforovaný sportovní řemínek ze silikonu. Někomu může vadit, že konec řemínku nelze zastrčit do poutka, ale je potřeba jej vtlačit pod řemínek. To mě osobně nevadí, ale je potřeba to zmínit. Pokud by vám řemínek nevyhovoval, nabízí se výměna pomocí systému quick release za jiný.

Rozměry hodinek 40,20 x 46,30 x 10,45 mm nejsou nijak nestandardní, hodí se ale spíše pro pánské zápěstí nebo větší dámské. Pro dámu se subtilní rukou bych hledal mezi menšími modely. Hmotnost dosahuje na 42,9 gramů. V nabídce jsou čtyři barevná provedení: Charcoal, Stone, Red a Black. Já testoval poslední černou variantu. Z hlediska obsahu balení není co řešit, Amazfit přibalil pouze malý puk pro nabíjení s USB-C konektorem a řemínek, žádné širší příslušenství nás v tomto případě nečeká.

Displej

Novinka od Amazfitu nabízí opět o něco větší displej s úhlopříčkou 1,97″ a rozlišením 390 × 450 pixelů, což představuje jemnost 302 ppi. AMOLED panel je chráněn 2,5D tvrzeným sklem s antireflexní úpravou a povrchovou úpravou proti ulpívání otisků prstů.

Díky dostatečné světelnosti je displej dobře čitelný i venku na slunci a samozřejmě nechybí funkce pro automatickou regulaci jasu nebo always-on pro nepřetržité zobrazování ciferníku, v případě použití této funkce je ale potřeba počítat se zhoršením výdrže na baterii. Taktéž již zmíněné rozlišení je zcela dostačující a v tomto segmentu levnějších hodinek displej rozhodně ostudu neudělá.

Výbava a funkce

Co se týče další výbavy, výrobce láká na více než 140 podporovaných sportovních aktivit nebo více než 400 ciferníků bez poplatku. Vodotěstnost do 5 ATM zajistí základní odolnost proti vodě a potěší hlavně výdrž na baterii sahající až ke dvěma týdnům používání. Vestavěný mikrofon umožní telefonní hovory. Díky GPS a možnosti stažení offline map zdarma se hodinky hodí i k navigaci.

Dále na poli snímačů nechybí akcelerometr, gyroskop, kompas, snímač tepové frekvence, pulzní oxymetr a světelný snímač pro úpravu jasu. Chybí tedy snad pouze barometr. Z hlediska konektivity je ve výbavě Bluetooth 5.2, marně však budeme hledat NFC.

Měření a operační systém

Bip 6 běží na systému Zepp OS a hned na úvod této kapitoly musím zmínit, že pohyb v systému je velmi plynulý a hbitý. Je zde možnost stahování aplikací, což se u hodinek v této cenové kategorii ne vždy vidí. Dále nechybí zobrazování notifikací (i možnost reagovat na ně) a systém je možné nastavit do češtiny (kromě widgetů). Umělá inteligence Zepp Flow pak funguje v angličtině, ale můžete ji diktovat příkazy v češtině, které si následně přeloží. Za zmínku pak stojí určitě i virtuální trenér Zepp Coach, který vám umožní vytvářet osobní tréninkové plány. Zepp Aura je zase služba zaměřena spíše na relaxaci a uvolnění, i to má však v rámci zdravého životního stylu své místo.

Oblíbil jsem si funkci One Tap Measuring (v češtině jako Měření jedním klepnutím), která za 45 sekund vyhodnotí hned několik parametrů: tepovku, stres, okysličení krve i frekvenci dýchání.

Sportovní měření

Jak již bylo zmíněno, nabídka sportovních aktivit je až extrémně široká, takže si vybere opravdu každý. GPS se chytá poměrně rychle a v průběhu sportovních aktivit si můžete nechat hlásit průběžné výsledky. Ačkoliv hodinky umí poměrně přehledně zobrazit velké množství dat o vykonané aktivitě, ještě přehlednější je souhrn v aplikaci, kde například u chůze vidíte trasu na mapě, celkovou vzdálenost, délku aktivity, průměrnou rychlost, průměrnou tepovku, spálené kalorie i kroky nebo celkovou zátěž aktivity.

K dispozici jsou pak i detailní grafy nebo zóny srdečního tepu. Co se týče přesnosti měření, ani u trasy ani u tepovky jsem nezaznamenal výraznější odchylky od očekávaných hodnot. Z dat mám tedy pocit, že hodinky i se svou lákavou cenovkou měří poměrně slušně.

Monitoring spánku

Hodinky kromě sportovních aktivit samozřejmě měří i další činnosti, jako je například spánek. Spánkové skóre se pak propisuje i do metriky „Připravenost“, která ukazuje vaši celkovou aktuální kondici. Z hlediska spánku je možné zobrazení dat na časové přímce, která ukazuje celkem 4 fáze: hluboký, lehký, REM a bdění. Dále nechybí údaje o celkové délce spánku, dýchání a tepové frekvenci. Pokud využíváte například Health Connect od Googlu, data z hodinek si můžete exportovat.

Výdrž baterie

Jak již bylo zmíněno, nabíjení probíhá pomocí malého puku s USB-C konektorem. Baterie má kapacitu 340 mAh, což dle výrobce dostačí až na 14 dní provozu. V realitě se ale bavíme o velmi střídmém použití. Pokud plánujete více sportovních aktivit i s využitím GPS nebo snad always-on displeje, několik dní musíte odečíst. Z mých zkušeností je při náročnějším použití reálná spíše týdenní výdrž. Nabití hodinek pak zabere zhruba 2 hodiny. Celkově ale výdrž hodnotím kladně, i ten týden je oproti některým konkurenčním modelům výborná hodnota.

Závěrečné hodnocení

Už v průběhu celého testu je zřejmé, že výtek na Amazfit Bip 6 opravdu není mnoho. Zároveň pokud bereme v potaz velmi konkurenční cenu 1 990 korun, jedná se o opravdu zajímavého pomocníka, který nahradí i některé násobně dražší přístroje. Samozřejmě hodinky mají své drobné nedostatky, ty je ale možné s přihlédnutím k ceně odpustit. Z hlediska designu novinka nevypadá vůbec špatně, měření a data jsou relativně přesná, funkcí je k dispozici hromada a ovládání je z mého pohledu bezproblémové.

Pokud bych mě doporučit schopné hodinky s velmi nízkou cenovkou, Bip 6 budou jasnou volbou pro mnoho uživatelů. Fanouškům kulatého ciferníku bych pak doporučil mrknout na model Active 2, který je jen o něco málo dražší a z hlediska „vnitřností“ se jedná o velmi podobný produkt.

Amazfit Bip 6 8.1 Design a zpracování 7.8/10

















Funkce a výbava 8.2/10

















Pohodlí nošení 7.4/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Mobilní aplikace 8.0/10

















Klady velmi nízká cena

jednoduchý design

GPS i offline mapy

stahování aplikací Zápory chybí NFC

reálná výdrž je spíše nižší

nehodí se pro malá zápěstí Koupit Amazfit Bip 6

Autor článku Adam Bělunek Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.