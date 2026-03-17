Speediance Gym Monster 2 recenze: chytrá domácí posilovna za sto tisíc

- Gym Monster 2 je unikátní domácí posilovna, která do cvičení zapojuje technologie a umělou inteligenci
- Sportovat můžete, kdykoliv máte zrovna čas a chuť, přístroj vám navíc doma nezabere mnoho místa
- Chcete zhubnout nebo nabrat svalovou hmotu? K dispozici máte stovky cviků a tréninkových programů
- Odradit může vysoká pořizovací cena a neúplná česká lokalizace, za kterou z velké míry stojí jen strojový překlad
Když jsem v roce 2021 poprvé zaznamenal kampaň značky Speediance na Kickstarteru, okamžitě si získala mou pozornost. První generace produktu v sobě kombinovala dva mně velmi blízké prvky – technologii a sport, nicméně prodej se tehdy soustředil především na americký a asijský trh a možnost vyzkoušet jej v Evropě byla téměř nemožná.
To se ale po letech změnilo. Ze Speediance už není startupová firma, ale respektovaný výrobce sportovního vybavení, jehož vlajkovým modelem je Gym Monster 2, respektive 2S. Ten se mimochodem v loňském roce stal na Amazonu vůbec nejprodávanější chytrou domácí posilovnou nejen v USA, ale i v Evropě. Výrobce aktuálně působí na více než 80 trzích, kde prodal přes 100 tisíc kusů. Když mi na konci loňského roku v e-mailu přistála nabídka s možností si tuhle mašinu vyzkoušet, neváhal jsem ani minutu.
Pokud stejně jako já pracujete z domu, případně to máte do fitka zbytečně daleko a raději než s vlastní vahou cvičíte s nějakou zátěží a železem, může být pro vás Gym Monster 2 skvělým pomocníkem, který vás dokáže udržet v kondici. A ještě vás to bude bavit.
Gym Monster 2 oceníte, pokud:
- chcete cvičit z pohodlí domova
- cesta do fitka vám zabere spoustu času
- nechcete si platit trenéra
- chcete cvičit, jen když máte zrovna čas
- máte rádi kardio, silový trénink i běžné cvičení
- chcete trénovat a hledáte motivaci
- potřebujete rehabilitovat po úrazu
- nemáte doma místo na klasické vybavení
- baví vás technologie
Obrovskou výhodou je kompaktnost celého řešení a díky vestavěným kolečkům i možnost kdykoliv je přemístit do jiné místnosti. Já jsem měl stroj například před Vánocemi v obýváku, ale pak musel ustoupit vánočnímu stromečku. Kompletní přesun do jiné místnosti (včetně zapojení) mi pak zabral necelých 5 minut, do kterých je započítané i přenesení polohovací lavice a veslovacího trenažéru.
Gym Monster 2 má na výšku 185 cm, šířka je 70 cm a hloubka ve složeném stavu pouze 40 cm, přičemž po rozložení se zvýší na 125 cm. Reálně vám na cvičení postačí zhruba 2 (minimum) až 4 metry (komfortnější) čtvereční. Po složení tak zabere méně než půl metru čtverečního podlahové plochy. Bez problémů se tak vejde i do menšího bytu.
A jelikož už Gym Monster 2 testuji téměř tři měsíce, v této recenzi se s vámi podělím o všechny své postřehy a poznatky. A také vám odpovím na otázku, zda se tahle stotisícová investice skutečně vyplatí?
Speediance Gym Monster 2 se na českém trhu prodává v celkem čtyřech variantách. Základ – tedy samotné zařízení s rámem, elektromotory a displejem – je vždy stejný. Připlácíte si pouze za dodatečné příslušenství. Zde je přehled jednotlivých verzí:
- Gym Monster 2 Basic – 92 990 Kč, pouze samotné zařízení a příslušenství pro cvičení
- Gym Monster 2 Work – 96 990 Kč, navíc se základní cvičební lavicí
- Gym Monster 2 Work Plus – 99 990 Kč, navíc s polohovací cvičební lavicí
- Gym Monster 2 Family Plus – 109 990 Kč, navíc s veslovacím trenažérem
Už kvůli množství cviků dává z mého pohledu největší smysl koupě varianty Work Plus. Pokud ale rádi veslujete, stojí za to si připlatit 10 tisíc korun za nejvyšší set, který jsem měl k dispozici i pro přípravu této recenze.
V březnu se na českém trhu začala prodávat ještě mírně vylepšená verze Gym Monster 2S Family Plus (129 990 Kč) a Gym Monster 2S Work Plus (116 990 Kč). Ta se od klasické „dvojky“ liší o něco vyšší maximální hodnotou zátěže, která se zvýšila ze 100 na 120 kg. Naopak se snížila celková hmotnost (z 85 na 82 kg) a výška (ze 185 cm na 183 cm).
Varianta 2S navíc přichází s pomalým (automatickým) vyklápěním cvičící platformy po stisku tlačítka, zatímco u mnou testované verze 2 je potřeba platformu vyklopit ručně. Kompletní přehled rozdílů najdete na oficiálních stránkách výrobce.
V testování produktu budu pokračovat i po publikaci této recenze – mám v plánu ji průběžně doplňovat o další nové funkce, které vývojáři ze Speediance v budoucnu přidají.
Nutno dodat, že výrobce je v tomto směru poměrně dost aktivní. Novinku jsem po většinu času testoval se softwarem ve verzi 2.13, nicméně na konci února dorazil dlouho očekávaný update na verzi 3.0, který vylepšuje řadu věcí – přidal přímé propojení s vaším smartphonem skrze Bluetooth a výrazně vylepšil grafické rozhraní. Lidé ze Speediance jsou docela „pružní“ i co se týče uživatelského feedbacku v oficiální skupině na Facebooku. Ty nejpřínosnější náměty od uživatelů postupně zapracovávají do nových softwarových updatů, což je za mě naprosto super. V březnu vyšla verze 3.1, která kromě oprav chyb přidává i cvičení Pilates.
Jak to celé funguje?
Pokud se podíváte na fotografie či produktové obrázky, určitě vás napadne, kde je schované to „železo“, díky kterému budete budovat svaly? Řešení je v tomto případě mnohem chytřejší. Ve spodní části platformy se nacházejí dva elektromotory, které dokáží vyvinout potřebnou sílu odporu – konkrétně v rozsahu 3,5 až 100 kilogramů, což jsou hodnoty zcela dostačující pro 99 % populace. Výrobce udává, že životnost každého z motorů je 10 000 hodin. I při tak extrémní situaci, že byste cvičili úplně každý den po dobu 2 hodin, by vám vydržely po dobu 13 let.
Samotné ovládání probíhá přes prostorný 21,5palcový dotykový displej s jemným rozlišením, který lze navíc naklonit, abyste na něj viděli i třeba při cvičení bench pressu. Jedná se vlastně o prostorný tablet se systémem Android 13, na kterém běží speciální aplikace od Speediance. Kapacita operační paměti je 4 GB, interní úložiště má 64 GB. Kromě podpory Bluetooth 5.0 nechybí ani dvoupásmová Wi-Fi (2,4 a 5 GHz).
Pod displejem má své místo dvojice poměrně hlasitých a kvalitních stereo reproduktorů (2 × 10 wattů), ze kterých slyšíte nejen pokyny trenéra, ale i hudbu. Pokud byste si chtěli připojit vlastní audio systém, lze to provést skrze vývojářskou nabídku. Gym Monster 2 díky tomu lze spárovat nejen s vaším telefonem (coby zdroj hudby), ale i externím reproduktorem (coby zvukový výstup).
V systému v rámci databáze Speediance Music najdete velké množství skladeb rozdělených podle hudebních žánrů. Nechybí ani propojení s Apple Music, nicméně integraci Spotify byste hledali marně. V rámci aktualizace softwaru na verzi 3.0 přibyla možnost systém propojit s vaším smartphonem, který poslouží jako zdroj zvuku. Spotify pak snadno pustíte přímo z něj.
Vybalení a instalace
Přepravní společnost vám krabici doručí na velké paletě. Instalaci zvládnete sami, ale na vybalení je vhodné, abyste byli dva, zejména pokud stroj budete potřebovat vynést do schodů. Prodejní balení Gym Monster 2 totiž váží 85 kilogramů. V případě, že se na vybalení necítíte a chtěli byste se ještě nechat proškolit, můžete si tuto službu za příplatek dokoupit, stejně jako doručení a sestavení klidně i o víkendu.
Nejvíce času zabere vybalení jednotlivých dílů a případně smontování veslovací lavice (pokud jste si ji objednali). Mně samotnému celý proces od vybalení po sešroubování veslovací lavice a uchození zabral zhruba 30 minut. Pak už jen Gym Monster 2 stačí zapojit do elektřiny, vytvořit si svůj uživatelský profil a můžete se pustit do cvičení. Takhle jednoduché to v praxi je…
V případě, že vás se Speediance bude cvičit více, vytvoří si každý uživatel svůj vlastní profil, který si ještě může spárovat s mobilní aplikaci.
Při každém cvičení je vždy nutné spustit na zem spodní panel na cvičení, který zaaretujete pomocí dvou klapek na krajích. Ze začátku se mi občas stávalo, že jsem na to zapomínal. Při zvedání vyšší zátěže to pak vedlo k tomu, že se ocelový rám začal mírně klepat. Pokud se vám to také stane, je to jasný signál, že jste na klapky zapomněli.
Po skončení cvičení spodní desku opět přiklopíte k základně, aby Gym Monster zabíral co nejméně místa.
Nekonečné možnosti cvičení
Nabídka cviků Gym Monster 2 spolehlivě uspokojí i ty nejnáročnější. V době psaní recenze databáze obsahovala přes 90 cvičebních plánů a více než tisícovku různých cviků. A další postupně přibývají…
Ať už je vaším cílem shodit nějaké to kilo, nabrat svalovou hmotu, nebo se jen udržovat ve formě, Speediance vám nabídne ucelenou škálu programů a cviků, které ani po několika týdnech neomrzí. Nechybí ani speciální programy, které oceníte při rehabilitaci.
V tomto směru má Gym Monster 2 jednu poměrně unikátní vlastnost – systém umí během cviku poznat, že je nastavená zátěž zbytečně vysoká, a dokáže vám automaticky „ubrat“ odpor, abyste daný sval zbytečně nepřetěžovali. To se skvěle hodí právě při nejrůznějších formách rehabilitace, ale třeba i pro maminky na mateřské, které nechtějí úplně vypadnout z formy.
Během vaší aktivity navíc na displeji vidíte, zda daný cvik provádíte správně. U cviků jako Aerobic skiing (aerobní lyžování – ukázka) či Vita Lunge (výpady) tak třeba poznáte, kterou rukou zabíráte více. Výrobce se v propagačních materiálech chlubí i tím, že na stroji mohou najednou cvičit i dvě osoby (každá má své „lanko“ s odporem). Ano, skutečně to u některých typů cviků možné je, dokonce jsme to s manželkou i zkoušeli, ale nepřišlo nám to úplně komfortní.
Veškeré ovládání probíhá skrze již zmíněný 21,5″ LCD displej. V horní části obrazovky se zobrazuje váš přehled aktivity za poslední týden. Pod ním je prostorný box s aktuálně nastaveným cílem (v mém případě šlo o redukci váhy) a přehled plánovaných tréninků.
Skrze mobilní aplikaci či přímo na displeji si samozřejmě můžete sestavit vlastní tréninkové plány. A pokud se rozhodnete pro předplatné v podobě balíčku Welness+, získáte cvičební programy na míru vytvořené pomocí AI. Jednoduše si nastavíte, že byste chtěli zhubnout například tři kilogramy za měsíc, denně chcete cvičení věnovat 30 minut a primárně se chcete zaměřit na břicho a nohy. AI vám následně vybere ty nejvhodnější cviky a sestaví optimální tréninkový plán.
Základní vs. placené členství Wellness+
Nemusíte se bát, že byste pro plnohodnotné využívání Gym Monster byli nuceni investovat do předplatného. I bez něj můžete využívat všech dostupných tréninkových programů a cviků. Výrobce navíc téměř každý týden přidává dva až tři nové cvičební programy, což je velmi sympatické. Co všechno tedy s nákupem od Speediance získáte?
- přístup k více než 400 obecným tréninkům a stovkám cviků (každý týden přibývají nové programy)
- tréninkové funkce: klasický trénink, šablony a volné zvedání
- digitální tréninkové režimy: standardní, řetězový, excentrický a konstantní
- chytrá doporučení pro posilování (na základě VBT)
- možnost cvičení s partnerem (každý má k dispozici jedno lanko)
- bezpečnostní funkce včetně detekce nevyváženosti zátěže a režimu spottera, který automaticky sníží odpor v případě, že už nemůžete, což se hodí například při cvičení během rehabilitace
- odznaky, sledování aktivity a tréninkové záznamy
Za poplatek 24,9 USD/měsíc (cca 520 Kč), případně 249 USD/rok (cca 5 200 Kč) získáte přístup k balíčku Wellness+, který přidává několik zajímavých funkcí včetně integrace umělé inteligence. Jde například o praktické počítání kalorií z fotek vašich jídel, o kterém se ještě podrobněji rozepíšu v kapitole věnované mobilní aplikaci, či pokročilou AI analýzu nejrůznějších metrik, se kterými software dále pracuje. A nejde jen o AI analýzu aktivity či cvičení, ale doptat se můžete třeba i na kvalitu vašeho spánku či tipy, jak jej zlepšit. To může pomoci zefektivnit trénink i životosprávu zejména začínajícím uživatelům.
AI vám rovněž dokáže sestavit tréninkový program na míru a nutno dodat, že opravdu dobře. Stačí jen vybrat, zda chcete redukovat váhu, udržovat se ve formě, nebo nabrat svalovou hmotu. Dále zadáte, kolikrát týdně máte chuť cvičit a kolik času chcete věnovat jednomu tréninku. O zbytek se už postará AI, která vám na základě vložených dat vše připraví.
A nejde jen o nějaký letmý výběr běžných cviků. Já sám si nastavil program pro redukci hmotnosti a překvapilo mě, jak pestré cviky mi aplikace Speediance na následující týdny vybrala. Žádné cvičení nebylo stejné a i pestrost cviků byla poměrně různorodá. Dokonce jsem se občas přistihl, jak se na další trénink těším, a byl jsem zvědavý, co nového mě čeká.
Oproti klasickým cvičebním programům (v neplacené verzi) vám AI navíc po dobu trvání programu automaticky upravuje cviky, délku i intenzitu právě podle vašich předchozích výsledků a zároveň poskytuje další doporučení ve vztahu k vaší aktuální kondici. Stejně tak průběžně sleduje připravenost vašeho kardiovaskulárního systému a svalů.
Vaše údaje průběžné (a zcela anonymně) porovnává s databází obsahující více než 100 000 měření získaných v rámci výzkumných studií v laboratoři Speediance Intelligence Lab, které se zaměřují právě na únavu a její vliv na výsledky cvičení. Wellness+ tak upravuje tréninky průběžně podle toho, v jaké jste kondici. Pokud například na několik dní vypadnete, třeba kvůli nemoci, systém vám pro další cvičení automaticky sníží zátěž a sleduje, jak se vám vede.
Je ale velká škoda, že výrobce svým zákazníkům nenabízí alespoň půlroční či roční přístup do Wellness+ zdarma v rámci koupě přístroje. Přece jen Gym Monster 2 není nijak levnou záležitostí a z mého pohledu by dočasný bezplatný přístup do Wellness+ programu rozhodně potěšil.
Mobilní aplikace Speediance
Upřímně, popis mobilní aplikace by klidně mohl být vydaný jako další samostatná recenze, protože se jedná o velmi komplexní nástroj plný nejrůznějších funkcí, které navíc neustále přibývají.
Aplikace Speediance neslouží jen pro plánování tréninků a zobrazení odcvičené aktivity. Klidně může sloužit i jako váš komplexní zdravotní hub s přehledem nejrůznějších metrik, které získává z dalších aplikací. Abyste v ní tato data viděli, je nutné na iPhonu povolit přístup k Apple Health (Zdraví), případně ke Google Fit na Androidu.
Kromě svalů se ale Speediance stará i o zbytek vašeho těla a zdatně fušuje do řemesla aplikacím na sledování zdraví. Hlídá kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu (HRV) a funguje i jako upřímný rádce – na rovinu vám řekne, jestli si máte dneska dát do těla, nebo raději jen lehce protahovat.
Umělá inteligence
Prostředí aplikace je rozdělené do třech hlavních obrazovek, mezi kterými se přepínáte skrze spodní lištu. Samostatné tlačítko zde má i AI osobní trenér, který je ale přístupný pouze pro předplatitele Wellness+. Toho můžete využívat nejen k analýze jídla, o které se ještě podrobněji rozepíšu, ale i k již zmíněnému rozboru spánku a dalších metrik či sestavení cvičebního plánu a jídelníčku na míru. Vzhledem k tomu, že na pozadí běží ChatGPT zkombinovaný s nástroji od Speediance, můžete s ní naprosto bez problémů komunikovat v češtině.
Někdo může namítnout, že na tyto věci může používat přímo ChatGPT nebo Gemini v bezplatné verzi, nicméně Speediance přidává jeden celkem důležitý přesah. Při sestavování cvičebních plánů, jídelníčků či analýze dat využívá data, ke kterým má přístup mobilní aplikace, která je dále napojena na již zmíněný Apple Health či Google Fit. Díky tomu AI při sestavování zná vaše tělesné proporce, výkon, historii tréninků ,a pokud si vedete jídelní deníček, tak i stravovací návyky.
Schválně se podívejte na přiložené screenshoty, kdy jsem AI požádal o sestavení individuálního cvičebního plánu pro redukci hmotnosti. Systém se na základě mého požadavku dále doptal, kdy chci cvičit, následně do plánu zahrnul údaje, které o mě ví, a sestavil mi trénink na míru včetně upozornění na možná rizika.
Pak už jen stačí kliknout na tlačítko Vytvořit cíl a přidat do plánu a vše se odešle přímo do vašeho stroje Gym Monster 2, kde se rovnou můžete pustit do tréninku. Mimochodem, Speediance vám dokáže sestavit plán i na aktuální fitness fenomén v podobě HYROXu.
Troufám si tvrdit, že zejména pro začínající uživatele tohle může být naprosto zásadní pomocník, který jim pomůže na cestě k vytoužené postavě.
Wellness věk
Když kliknete na první tlačítko (Home) s ikonkou domečku, dostanete se na hlavní obrazovku, která slouží jako váš zdravotní hub a přehled. V horní části vidíte skóre několika sledovaných hodnot (připravenost k tréninku, stav tréninku, spánek a wellness věk). Zejména wellness věk působí jako dobrý motivační prvek, protože čím více sportujete a zlepšujete své hodnoty, tím více vám tato metrika klesá. A rozhodně je příjemné, když podle naměřených hodnot vidíte, že je váš wellness věk třeba o osm let nižší než ten skutečný.
Nechybí zde ani údaje o plánovaných trénincích či vaší denní aktivitě (potřebný kalorický příjem, kroky, vzdálenost, srdeční tep, okysličení krve, asymetrie kroku, úroveň stresu, tělesný tuk, BMI, doba tréninku, frekvence dýchání a spousta dalších…). Pokud rádi zkoumáte svá zdravotní data, budete se zde cítit jako v pohádce. Jen škoda, že aplikace umí údaje o energii zobrazovat jen v kcal. Já jsem zvyklý vše počítat v kJ, které používám i v jiných zdravotních aplikacích, a ocenil bych, kdyby v nastavení existoval nějaký přepínač. Psal jsem to i na technickou podporu Speediance, tak uvidíme, zda se v dohledné době dočkáme i implementace.
Dále zde vidíte vaše denní úkoly, spálené kalorie a připnout si můžete i další metriky, které chcete mít na očích (kardiovaskulární zátěž, srdeční tep, kroky, okysličení krve a spousty dalších). Po rozkliknutí je možné zobrazit i průměr zdravotních ukazatelů za posledních 7, 30 a 365 dní. Jestliže patříte mezi ty uživatele, kteří rádi analyzují svá data, budete se zde cítit doslova jako v sedmém nebi.
Druhou záložkou je Cvičení. Zde můžete procházet stovky různých tréninků, lekcí a plánů. Je jedno, zda chcete hubnout, nabírat svalovou hmotu, protáhnout se, zacvičit si pilates či jógu, Speediance má v tomhle směru neskutečně pestrou nabídku, která se navíc neustále rozšiřuje. Pokročilejší uživatelé ocení možnost vytvořit si trénink na míru, který pak jednoduše odešlete přímo do zařízení. U každého cviku či tréninku vidíte nejen detailní popis, ale také jeho náročnost, potřebné vybavení a celkovou dobu. Cviky lze filtrovat podle tělesných partií, obtížnosti, typu pohybu, příslušenství či svalové skupiny. U většiny cviků ale bohužel musíte počítat se strojovým překladem do češtiny, o čemž se více rozepíšu v další kapitole.
Poslední záložka poskytuje přístup k tréninkovým záznamům, podrobnějšímu nastavení či třeba náhledu do stravovacího deníku. Právě práce s jídlem je další poměrně silnou stránku mobilní aplikace, a to zejména pokud máte aktivní Wellness+ předplatné.
Česká lokalizace: je co zlepšovat
Prostředí Speediance (jak na stroji, tak v mobilní aplikaci) je sice lokalizováno do češtiny, ale velké množství výrazů stále zůstává přeložených strojově. I když český distributor postupně na „lidském“ překládání výrazů a frází pracuje, je potřeba se připravit na to, že se docela často budete setkávat s nepřesným či opravdu vtipným pojmenováním cviků a úsměvnými popisky, jako například:
- „Skákání plíce na squat“
- „držte záda rovně, zapněte své jádro“
- „tělesná deska“
Podobných vtipných překladů v systému najdete desítky. A aby toho nebylo málo, někdy na vás vyskočí obrazovka, která v sobě kombinuje strojový překlad v češtině a čínské znaky. Z mého pohledu je právě česká lokalizace vůbec největší slabinou jinak skvělého zařízení. A vzhledem k vysoké pořizovací ceně to zamrzí dvojnásob.
Doufejme tedy, že se v průběhu letošního roku lokalizaci do češtiny povede polidštit. Já se nakonec rozhodl systém používat v angličtině, protože některé popisky v naší mateřštině prostě vůbec nedávaly smysl. Na druhou stranu ale chápu, že jazykový soubor Speediance je vzhledem ke stovkám cviků a programů tak rozsáhlý, že jeho lidský překlad zabere opravdu hodně času a testování.
Skenování jídla
Jestliže máte Wellness+ aktivní, rozhodně doporučuji využívat chytré sledování vaší stravy, které se snaží maximálně zjednodušit zapisování kalorií. Nejvíce se to hodí, zejména pokud chcete nějaké to kilo shodit. Její hlavní funkcí je AI skenování z fotky, kdy stačí jídlo vyfotit a AI se pokusí jídlo rozpoznat, vypočítat kalorickou hodnotu a složení makroživin.
Aplikace rovněž podporuje konverzační zadávání textem či hlasem, takže stačí přirozenou řečí nadiktovat, co jste snědli (např. „150 gramů kuřete s rýží“), a algoritmus se postará o výpočty. Při prvním spuštění s vámi AI komunikuje v angličtině, ale vzhledem k tomu, že na pozadí běží ChatGPT od OpenAI, stačí ji jen požádat, aby s vámi komunikovala česky. Nastavení jazyka už si AI bude pamatovat.
Všechna zaznamenaná data se následně ukládají do přehledů, propojují se se spálenými kaloriemi z tréninků a ještě se využívají k personalizovaným doporučením pro vaše fitness cíle.
Největším kladem tohoto řešení je bezesporu rychlost, pohodlí a formát „vše v jednom“. AI skenování a hlasové zadávání obrovsky šetří čas všem, které nebaví zdlouhavě vyhledávat suroviny a vážit každý gram jídla. Odpadá také nutnost přepínat mezi tréninkovou aplikací a kalorickým deníkem. Pro uživatele, kteří chtějí mít jen rozumný, zhruba orientační přehled o svém denním příjmu a nepotřebují počítat každou kalorii na desetinná místa, je to poměrně praktické řešení.
Abych ale jen nechválil – rozpoznávání jídla skrze AI má i své jasné zápory, kvůli kterým zaostává za dedikovanými aplikacemi pro výživu, jako jsou například oblíbené (české) Kalorické tabulky. Chybí například čtečka čárových kódů a obsáhlá lokální databáze našich potravin.
Umělá inteligence z fotky sice pozná chleba a sýr, ale nedokáže přesně identifikovat konkrétní značku z českého supermarketu. A stejně tak jí dělají problém obyčejné české rohlíky. Nicméně jak můžete vidět z přiložených screenshotů, ve většině případů byla AI v rozpoznání celkem úspěšná. Je ale potřeba počítat s tím, že čím specifičtější (české) jídlo či potravina bude, tím nižší bude šance na její rozpoznání. Musím ale uznat, že se AI postupem času výrazně zlepšuje. Ještě v prosinci mi na dotaz “Polomáčené sušenky Sedita” odpovídala v čínštině. Dnes už přesně ukáže kalorickou hodnotu sušenek.
Cvičíme s Gym Monster 2
Jestli mě na cvičení se Speediance něco opravdu baví, je to ta neskutečná volnost a fakt, že se do téhle aktivity mohu pustit kdykoliv mám čas. Kolikrát se mi stalo, že jsem už byl večer unavený a nic se mi nechtělo dělat, ale nakonec jsem si řekl, že si dám alespoň nenáročný cvičební program před spaním (ano, i takové v nabídce najdete). Endorfiny ale začaly pracovat a tohle první „lehké“ cvičení mě namotivovalo do takové míry, že jsem si pak dal ještě další dva silové tréninky a z původního večerního „nic se mi nechce dělat“ jsem dokázal odjet celkem efektivní trénink.
Důležitá je pro mě i časová úspora. V mém případě mi cesta z a do fitka zabere v součtu zhruba 45 minut + nějaký čas na převléknutí. Při používání Gym Monster 2 tento čas mohu rovnou využít cvičením. Tím samozřejmě netvrdím, že tenhle produkt kompletně nahradí vaši posilovnu – výrobce se tím sice v marketingových lákadlech chlubí, ale z mého pohledu jde spíše o skvělé doplnění právě pro ty případy, kdy se vám prostě do fitka nechce, je zavřeno, nebo stejně jako já rádi cvičíte z pohodlí domu, když zrovna máte čas. A rozhodně se těším na léto, až zařízení vyndám na terasu k bazénu, kde workouty dostanou úplně jiný rozměr.
Další výhodou je fakt, že při cvičení nemusíte počítat opakování ani série, Speediance vše monitoruje za vás. A když vás něco nebo někdo nečekaně vyruší (pracovní hovor, zapomenutý meeting, kurýr před domem…), můžete si cvičební program kdykoliv pozastavit a vrátit se k němu, až budete mít čas.
Se Speediance je rovněž možné propojit Apple Watch. Na displeji pak během cvičení vidíte i váš srdeční tep získaný právě z hodinek. Údaj se samozřejmě ukládá i do Apple Health (Zdraví) společně s vašimi cviky.
Když jsem zpočátku cvičil bench press, musel jsem si zvykat na to, že na okrajích tyče nemám reálné závaží, ale že zabírám proti odporu z elektromotorů. Zpočátku to působí trochu zvláštně a tahání lan vás dokonce může trochu rozhazovat (disbalance), ale jakmile se tuhle změnu naučíte vnímat a dostatečně se zpevníte, přijde vám i tento pohyb přirozený.
U některých kardio cviků, typicky zejména těch, kde rychle taháte za lanko, se občas setkávám s tím, že tahám až moc rychle a elektromotory je pak nestíhají efektivně navíjet. Řešením je zpomalit, případně si trochu zvýšit zátěž.
Po zhruba týdnu cvičení už jsem absolutně přestal vnímat, že necvičím s reálnou zátěží ve formě závaží, ale že se „přetahuji“ s elektromotory. Překvapilo mě, jak rychle jsem si na to zvykl, a dnes už mi provádění veškerých cviků přijde opravdu přirozené. I z mého okolí na začátku testování zaznívaly dotazy, jak se na tom vlastně cvičí a zda to nepůsobí nepřirozeně…
… Nemusíte se ale absolutně obávat, nepůsobí!
Kromě klasického režimu odporu, který během cvičení udržuje konstantní hodnotu (podobně jako klasická činka) máte k dispozici ještě další tři módy:
- Excentrický – Po aktivaci se systém zaměřuje i na negativní fázi pohybu a zvyšuje odpor i při návratu.
- Řetězový – Čím více se blížíte do horní části pohybu, tím více se zvyšuje hmotnost, jako kdybyste na zátěži měli řetěz.
- Konstantní – Tento režim se od toho klasického nepatrně liší v tom, že zajišťuje konstantní rychlost nebo odpor během provádění cviků, což se hodí zejména při rehabilitačním cvičení.
A ještě jeden důležitý postřeh – díky absenci jakýchkoliv řetězů, řemenů či třecích podložek generuje Gym Monster 2 při cvičení jen minimální hlasitost. I při intenzivnějším tréninku jsem naměřil hlasitost okolo 58 dB, což zhruba odpovídá televizi puštěné na normální hlasitost. Bez problémů si tak můžete zacvičit brzy ráno nebo pozdě v noci, aniž byste rušili ostatní ve vedlejších místnostech.
Spotřeba elektrické energie
Zajímalo mě také, jaká je energetická spotřeba Speediance Gym Monster 2 – provedl jsem tedy několik měření. V pohotovostním stavu, kdy je stroj „uspaný“ a kdykoliv připravený na cvičení, se spotřeba za celý den pohybovala zhruba v rozmezí 0,25 až 0,32 kWh (0,013 kWh/hod). V rámci mého tarifu elektřiny se bavíme o zhruba 1,50 Kč/den (ve Standby režimu).
Budete-li na přístroji cvičit, počítejte s přibližnou spotřebou 0,032 kWh za hodinu aktivity, pokud budete využívat cviků s odporem elektromotorů. Jde tedy o velmi zanedbatelné náklady.
Prstýnek pomocník
Za naprosto geniální příslušenství, u kterého mé srdce technologického nadšence opravdu zaplesalo, považuji Bluetooth „prstýnek“, na jehož těle najdete kolečko s tlačítkem, pomocí kterého je možné během cvičení regulovat intenzitu zátěže. Při stisknutí tlačítka pak zátěž aktivujete, nebo si naopak úplně odlehčíte.
Zpočátku si na „prstýnek“ budete chvíli zvykat a hledat vhodnou polohu na prstu tak, abyste druhým prstem mohli kolečkem pohodlně otáčet, a ano, občas se setkáte s cviky, u kterých je lepší jej sundat, nebo jej otočit na druhou stranu prstu, aby vám nepřekážel.
Z mého pohledu je ale velice komfortní, že mohu kdykoliv během tréninku ubrat nebo přidat zátěž podle toho, jak se zrovna cítím a kolik mám energie. Hodnoty lze samozřejmě upravovat i skrze velký dotykový displej, nicméně během cvičení to není zrovna dvakrát pohodlné, zvláště když třeba v ruce držíte tyč při bench pressu nebo lano na triceps.
Praktické je také to, že displej je v určitém rozsahu polohovatelný a obraz na něm lze otočit o 180 stupňů. Pokud tedy provádíte nějaký cvik, kdy ležíte na lavici a na displej koukáte zespoda, kliknutím na dedikovanou ikonku jej snadno přetočíte, abyste na něj viděli.
Příslušenství, které si můžete dokoupit
Ve formě volitelného příslušenství si můžete dokoupit několik dalších pomůcek. Z mého pohledu je „must have“ záležitostí kovový stojan na příslušenství za 2 590 Kč. Pokud chcete pálit kalorie, nabízí se dokoupit plastové lyžařské rukojeti (1 590 Kč). V nabídce najdete i vzpěračský pás pro zpevnění dolní části zad a břicha při vzpírání se zátěží, který ale není zrovna nejlevnější – vyjde na 3 990 Kč.
V budoucnu bych rád otestoval i chytré rukojeti s vylepšeným protiskluzovým materiálem, za které si Speediance účtuje téměř pět tisíc korun. Ty se strojem komunikují pomocí Bluetooth a díky vestavěným vibračním motorkům vám poskytují lepší formu odezvy. Hodí se například pro cvičení střídavého bicepsového zdvihu vsedě i vestoje, upažování, rozpažování či tlaky na hrudník.
Podívat bych se chtěl i na chytrou váhu Speediance (3 990 Kč), která měří tělesné složení, segmentální analýzu tuku i svalů a zároveň dokáže odhadnout údaje o obvodu těla a tělesné kondici. Naměřené metriky pak samozřejmě vidíte i v mobilní aplikaci, kde s nimi můžete dále pracovat. Nicméně pokud už doma nějakou chytrou váhu s podporou Apple Health (Zdraví) či Google Fit máte (já například používám Withings Body Scan), nemusíte do této váhy investovat. Aplikace si z výše uvedených služeb umí data načíst.
Kde si Speediance vyzkoušet?
Distributor značky Speediance je na českém trhu poměrně aktivní a nejen Gym Monster 2 zájemcům ukazuje na nejrůznějších veletrzích. Pokud patříte mezi ty, kteří o jeho nákupu přemýšlí, ale odrazují je vysoké pořizovací náklady, rozhodně doporučuji si stroj vyzkoušet.
K tomu můžete využít návštěvu některého z showroomů – ten nejnovější, který otevřel teprve 1. března letošního roku, najdete v pražských Holešovicích. Další pak hledejte v Šumperku, Ostravě, Třebišově a Přešticích u Plzně, a dokonce i v Bratislavě, nicméně u těchto je nejprve nutné se na prohlídce domluvit po telefonu.
A ne, tohle opravdu není žádná placená recenze. Kvalitní produkt, který jsem několik měsíců sám testoval, a u kterého navíc v Česku máte velmi vstřícný a zároveň profesionální přístup pana Leoše Podhrázkého coby distributora (Tivis s.r.o.), zkrátka rád doporučím.
Tip: jak aktivovat vývojářskou nabídku?
Se starší verzí softwaru 2.x dávala aktivace vývojářské nabídky větší smysl, jelikož jste si zde mohli přes Bluetooth spárovat telefon coby zdroj zvuku. To ale s aktualizací na verzi 3.x odpadlo, jelikož systém začal propojení s mobilem nabízet napřímo. Pokud byste ale přesto do tohoto menu potřebovali zavítat, zde je postup, jak na to.
Na hlavní obrazovce s výběrem profilů několikrát klikněte na logo Speediance. Následně se dostanete do nabídky s informacemi o vašem modelu. Nyní začněte prstem klikat na položku Verze aplikace. Po chvíli se vám ve spodní části obrazovky objeví další tmavé tlačítko Nastavení.
Skrze něj se dostanete do klasického nastavení systému Android, které můžete znát například z tabletů. Zde si můžete kupříkladu nastavit spárování s externím Bluetooth reproduktorem coby zvukovým výstupem.
Závěrečné hodnocení
Po více než tříměsíčním testování domácí posilovny Gym Monster 2 musím uznat, že se jedná o naprosto skvělého pomocníka pro všechny, kteří se v dnešním hektickém světě chtějí udržovat ve formě a nemají tolik času jezdit do fitka – například kvůli delší vzdálenosti od domova, což je problém především menších měst a vesnic.
Speediance Gym Monster 2 je působivou ukázkou toho, kam až se dokázal posunout segment domácího fitness. Už to dávno nejsou jen „gumy a železo“, ale komplexní digitální ekosystém, který díky elektromotorům a chytrému softwaru dokáže v neuvěřitelně kompaktním těle nahradit desítky strojů z klasického fitka. Největší devízou je bezesporu úspora času a prostoru – možnost „odjet“ plnohodnotný trénink v obýváku na několika metrech čtverečních a následně stroj během pár okamžiků složit a uklidit, je pro lidi pracující z domova naprostý „game changer“.
Technologické nadšence potěší zdařilá integrace umělé inteligence a propojení s mobilní aplikací, která funguje jako komplexní zdravotní hub. Ani AI trenér v rámci balíčku Wellness+ není jen marketingovým lákadlem. Schopnost sestavit trénink na míru podle aktuální kondice, historie cvičení a dokonce i analýzy jídla z fotek, posouvá zařízení na úroveň osobního kouče dostupného 24/7. Hodně mě bavil i Bluetooth prstýnek pro ovládání zátěže přímo během cviku, což je detail, který výrazně zvyšuje komfort i celkovou plynulost tréninku.
Největším záporem bude pro drtivou většinu zájemců cena. Pořizovací náklady okolo 100 000 korun (cena se liší podle výbavy) udělají v rodinném rozpočtu pořádnou díru. A o to víc zamrzí aktuální stav české lokalizace. Strojový překlad plný úsměvných novotvarů jako „tělesná deska“ trochu sráží prémiový pocit z jinak špičkového hardwaru. Nicméně nejde o nic, co by nedokázaly vyřešit budoucí softwarové aktualizace.
Pro někoho může být bariérou i nutnost platit měsíční předplatné za pokročilé AI funkce, které by u stroje v této cenové relaci mohly být alespoň na půl roku v ceně. Do Wellness+ samozřejmě nejste nijak „tlačeni“, ale zejména pokud chcete využívat výše popsané funkce spojené s umělou inteligencí, zřejmě se mu nevyhnete.
Nepřehlédněte
Zapomeňte na závaží! Speediance na CESu ukázal chytrou posilovnu, která se vejde do batohu
Sečtenou a podtrženo – Gym Monster 2 je naprosto vynikající investicí pro ty, kteří chtějí cvičit z pohodlní svého domova, hledají maximální (nejen časovou) efektivitu a baví je sledovat svá data. I když profesionální kulturisté v něm absolutní náhradu železa pravděpodobně nenajdou, pro drtivou většinu populace jde o stroj, který dokáže udržet motivaci a reálně zlepšit kondici bez nutnosti opustit dům. Pokud překousnete vyšší cenu a ne úplně vychytanou českou lokalizaci, získáte parťáka, který vás ke cvičení dokáže vybičovat, i když se vám zrovna vůbec nechce.
A rozhodně to neznamená, že byste kvůli Gym Monster 2 měli přestat chodit do fitka. Ale když se vám tam zrovna nechce, nebo máte zrovna doma čas na rychlé cvičení, je Speediance naprosto skvělým pomocníkem k tomu, abyste se udrželi v kondici.
Speediance Gym Monster 2
Design a zpracování9.5/10
Množství cviků a programů9.8/10
Software a AI8.9/10
Klady
- špičková kompaktní domácí posilovna
- kvalitní dílenské zpracování
- velký dotykový displej, ovládání
- obrovské množství cviků a programů
- Bluetooth prstýnek
- AI funkce s předplatným Wellness+
- propracovaná aplikace, stravovací deník
- minimální hlučnost při cvičení
Zápory
- vysoká pořizovací cena
- česká lokalizace je (zatím) ve velké míře strojová
- Wellness+ předplatné bez zkušební verze