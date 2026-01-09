Zapomeňte na závaží! Speediance na CESu ukázal chytrou posilovnu, která se vejde do batohu

- Společnost Speediance, která v uplynulých měsících vzbudila pozornost díky své domácí AI posilovně, nechyběla ani na letošním CESu – vytasila se rovnou se dvěma novinkami
- Vyznavače nositelné elektroniky by mohl potěšit fitness náramek Speediance Strap, který zaznamenává celou řadu zdravotních dat a sportovních výkonů, na jejichž základě dokáže poradit s tréninkem
- Nadšencům do posilování ale zaujme především Gym Nano, přenosné posilovací zařízení, které se pohodlně vejde například do batohu
Letošního ročníku veletrhu CES se zúčastnila také společnost Speediance, která se specializuje na chytrá fitness zařízení do domácnosti. Čínská firma v Las Vegas odhalila dvě novinky, jejichž společným jmenovatelem je „přenositelnost“. Vyznavače nositelné elektroniky by mohl zaujmout chytrý náramek Speediance Strap, který má být přímým konkurentem oblíbenému Whoopu.
Vlajkovým modelem značky je chytrá domácí posilovna Gym Monster 2, kterou v redakci od prosince testujeme a brzy vám nabídneme její podrobnou recenzi. Jde o kabelový posilovací stroj s odporem generovaným pomocí dvojice elektromotorů, díky které odpadá jakákoliv manipulace s fyzickou zátěží. Uživatel má k dispozici velký dotykový displej s vedenými tréninky, přehledem výkonu a širokou paletou cviků pro celé tělo. Maximální odpor dosahuje 100 kg (nastavovat jej můžete po 0,5 kg), což umožňuje velmi přesné dávkování zátěže od začátečinckých až po pokročilé silové tréninky.
Hlavní přidanou hodnotou je z našeho pohledu kombinace s moderními technologiemi: přístroj podporuje různé režimy odporu včetně zvýraznění excentrické fáze pohybu nebo proměnné zátěže v průběhu cviku. Zároveň sleduje rychlost i výkon při tréninku i disbalance. Díky senzorům a softwaru dokáže v případě nebezpečné situace odpor okamžitě snížit nebo uvolnit, což zvyšuje bezpečnost při cvičení o samotě.
Přestože váží zhruba 78 kg, je navržen jako skládací zařízení a v domácím prostředí nezabere tolik místa jako klasická posilovací věž. Navíc jej lze poměrně snadno přemísťovat. Speediance Gym Monster 2 tak míří hlavně na technologicky a sportovně založené uživatele. Záporem je nicméně vysoká pořizovací cena, která atakuje hranici 100 tisíc Kč.
Nadšence do posilování, kteří jsou neustále na cestách nebo zkrátka z jakéhokoliv důvodu nemohou pravidelně docházet do fitka, může zaujmout novinka z CESu v podobě modelu Gym Nano. S tímto zařízením, které si díky kompaktním rozměrům můžete vzít všude s sebou, můžete posilovat i bez závaží – o odpor v několika různých úrovních se tady totiž stará malý elektromotor.
Speediance Gym Nano
Malý, ale šikovný cvičební pomocník Gym Nano představuje praktické řešení například pro uživatele, kteří v bytě nemají dostatek prostoru pro domácí posilování. Na rozdíl od rozměrných multifunkčních posiloven, které mnohdy zabírají celou místnost, se Gym Nano vleze prakticky kamkoliv – tahle vychytávka by vám měla zprostředkovat silový trénink celého těla bez trvalého zabírání místa, neboť je navržena na rychlou instalaci i demontáž.
O odpor se zde stará sice malý, ale zároveň dostatečně výkonný elektromotor, podobně jako v případě vlajkové lodi Speediance Gym Monster 2. Navzdory kompaktním rozměrům se však nejedná o žádného slabocha. Elektromotor si poradí až se 100kilovou zátěží, tu navíc můžete zvyšovat či snižovat po 0,45 kg. „Tažné“ lano měří pět metrů. Máte-li k dispozici dva kusy, můžete je spárovat a používat oba současně.
Gym Nano nabízí dále nabízí celkem pět různých úrovní odporu – Eccentric, Chain, Standard, Fixed Speed a Sled, přičemž další by měly dorazit prostřednictvím aktualizace. Za zmínku stojí obzvláště simulace „řetězu“ (chain), která vás rozhodně nebude šetřit.
Přesné datum uvedení na trh ani cenu výrobce zatím neprozradil. K zahájení prodeje by však mělo dojít někdy ke konci letošního roku – osobně bychom tipovali podzimní termín. Konkurenci v úzce specializovaném segmentu představuje zejména řešení Voltra I od společnosti Beyond Power.
Speediance Strap
Popularita chytrých náramků rozhodně neklesá. Uživatelé si je oblíbili zejména pro nízkou cenu a řadu praktických funkcí pro sledování zdraví i pohybu. Fitness náramky ostatně pro řadu lidí dodnes představují první krok do světa nositelné elektroniky. Už jen z toho důvodu se Speediance Strap při vstupu na trh bude muset popasovat s tvrdou konkurencí.
Možná právě proto se Speediance pokusí náramek zafinancovat prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Kickstarteru, s jejíž pomocí si firma zároveň může ověřit, zda je o něj mezi uživateli dostatečný zájem. K zahájení kampaně by mělo dojít už letos na jaře.
Jedním z hlavních taháků, kterým se náramek zároveň odlišuje od konkurence, je propojení s ostatními zařízeními a cvičebními pomůckami od Speediance. Záměr je vcelku prostý. Čínská společnost usiluje o vytvoření vlastního ekosystému, který bude napříč různými produkty dohlížet na vaše zdraví. Náramek sbírá sbírá signály týkající se tréninku, spánku a tělesné teploty a následně s nimi pracuje v AI platformě Speediance Wellness+.
Výrobce uvádí, že náramek dokáže rozpoznat širokou škálu cviků a sledovat pohybové vzorce, objem tréninku a vývoj rychlosti, z čehož následně umí vyvodit poznatky o silové kapacitě nebo únavě během tréninků. Tato zpětná vazba by měla uživatelům pomoci lépe pochopit, jak jejich tělo reaguje na různé typy tréninku, a rozpoznat, kdy je naopak lepší upřednostnit regeneraci.