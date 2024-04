Withings Body Scan recenze: chytrá váha za deset tisíc korun

Francouzská značka Withings patří mezi přední výrobce chytrých vah

Nejnovější model Withings BodyScan nabízí nejkomplexnější měření na trhu

Disponuje speciální rukojetí, která díky senzorům přesněji změří skladbu vašeho těla

Domácí váhy už dávno neslouží jen k obyčejnému měření hmotnosti, ale staly se komplexními pomocníky pro sledování celé řady dalších metrik. Ať už jde o množství tuku či svalové hmoty, srdečního tepu či EKG, teploty těla, vaskulárního stáří, bazálního metabolismu nebo dokonce zdraví vašich nervů. Důležité je nejen to, jaká data váha umí měřit, ale zároveň jak s nimi umí pracovat, dávat je do souvislostí a případně vás upozornit na nestandardní výkyvy.

Pokud do vyhledávače zadáte výraz „chytrá váha“, ve výsledcích se vám objeví více než dvacítka nejrůznějších modelů. Ty se od sebe liší nejen cenou, ale i funkcemi a designem. Na úplném vrchu, ať už co se týče výbavy, tak i pořizovací částky, stojí dnes testovaný model Withings Body Scan. Ten se oproti většině konkurenčních produktů odlišuje výsuvnou rukojetí, která zajišťuje mnohem podrobnější analýzu horní části vašeho těla.

Většina produktů na trhu totiž množství tuku či svalové hmoty měří pouze z nohou a na základě odporu vašeho těla, což není úplně přesné a do jisté míry jde tak spíše o jakýsi odhad. Withings Body scan ale díky výsuvnému baru a multifrekvenční bioelektrické analýze nabízí mnohem přesnější vyhodnocení skladby vašeho těla. Přímo v mobilní aplikaci si dokonce můžete nechat zobrazit 3D scan těla, ve kterém vidíte procentuální podíl tuku a svalové hmoty nejen na nohách, ale i na trupu a pažích.

Za všechny tyto vymoženosti si výrobce samozřejmě nechá zaplatit. Withings Body Scan byla světu představena v lednu 2022, ale od té doby si stále drží svou cenu, která se pohybuje okolo 10 500 Kč včetně DPH.

Withings Body Scan je váha nabitá funkcemi

Body Scan má svůj charakteristický design, kterému dominuje skleněná přední plocha s barevným LCD displejem. Ten má úhlopříčku 2,8″ a rozlišení 320 × 240 pixelů. Při vážení se na něm zobrazují základní metriky, ty pokročilejší si pak zobrazíte v přehledné mobilní aplikaci. Sklo je tvrzené a i po více než měsíčním testování mohu potvrdit, že je velmi odolné a zatím se mi ho nepodařilo nijak poškrábat. Jediné, s čím je při používání potřeba počítat, je častější čištění horní plochy.

Vzhledem k tomu, že je ideální vážit se naboso, je nutné počítat s tím, že lesklá skleněná plocha bude fungovat jako dokonalý magnet na otisky vašich chodidel a po týdnu používání je vhodné ji otřít vlhkým hadříkem. Váha má klasické rozměry (32,5 × 32,5 × 2,5 cm) a nepatrně vyšší hmotnost (4,4 kg).

Jakmile váhu poprvé zapnete, je potřeba ji skrze mobilní aplikaci aktivovat, nastavit Wi-Fi a spárovat s vaším účtem u Withings. Tento proces vám zabere zhruba minutu a pak už se můžete pustit do zaznamenávání své hmotnosti a celé řady dalších faktorů.

Pokud je vás v rodině více, určitě vám přijde vhod možnost využívat až osm různých profilů. I tady je hezky vidět, s jakou precizností inženýři ve Withings k produktu přistupují. Na tom, že váha vždy správně rozpozná mě, manželku či tříletou dceru, není nic až tak neobvyklého. Nicméně vážení lze využít i pro malá miminka. Tzv. Baby režim dovoluje vážit dítě při držení v náruči, kdy od naměřené hodnoty odečte vaši standardní váhu a zobrazí hmotnost malého miminka.

Sportovci pro změnu ocení Atletický mód s mírně upravenými algoritmy pro měření. Třešničkou na dortu je Těhotenský režim či speciální mód, při kterém se vám na váze nezobrazují údaje o vaší hmotnosti, ale najdete je pouze v mobilní aplikaci. Dle informací od výrobce totiž určitému procentu uživatelů nevyhovuje, když ihned na displeji vidí svou současnou hmotnost.

V útrobách kromě slušného arzenálu senzorů najdeme i nevyměnitelnou baterii. U té výrobce udává výdrž až jeden rok, ale tady vždy záleží, jak často a kolik lidí bude váhu využívat. I kdybyste byli početnější rodina a každý z členů se vážil denně, rozhodně se nemusíte bát, že byste Body Scan museli dobíjet například každých 6 měsíců. Doplnění energie zajišťuje USB-C konektor a pokud byste z nějakého důvodu doma USB-C kabel neměli, jeden najdete přímo v balení.

Magický bar coby pokročilý zdroj dat

V případě, že se rozhodnete nechat váhu změřit všechny výše uvedené údaje, vyhraďte si na to přibližně 90 sekund svého času. Jen „natočení“ EKG trvá půl minuty. Nikdo vás samozřejmě nenutí, abyste vždy na váze trávili tolik času. Pokud si na ni jen rychle stoupnete, po zhruba 5 sekundách uvidíte svou hmotnost. Stejně tak není pokaždé nutné se měřit s vysunutím baru s elektrodami.

Já sám jsem si každý den, nebo ob den měřil jen hmotnost a zhruba dvakrát do týdne prováděl kompletní analýzu. Vždy je dobré měření provádět ve stejný čas, například ráno, aby byla výsledná data co nejrelevantnější. Pokud se vám nechce bar z váhy pokaždé vytahovat a víte, že budete mít zařízení vždy umístěné na jednom místě přímo u zdi, můžete využít dodávaného plastového držáku baru na zeď. Pak není nutné se při měření pro „tyčku“ ohýbat a rovnou si ji můžete vzít z připraveného držáku.

V útrobách zařízení se nacházejí celkem čtyři senzory hmotnosti. V případě, že si na váhu nestoupnete správně, na displeji uvidíte šipky, kterým směrem máte pravé či levé chodidlo posunout, aby bylo následné měření co nejpřesnější. Withings Body Scan se mimochodem pyšní přesností měření s odchylkou pouhých 50 gramů. Váha měří v rozptylu od 5 do 200 kilogramů, což samozřejmě platí pro jednu vážící se osobu. Jestliže chcete zvážit miminko, stačí aktivovat výše zmíněný Baby režim.

Propracovaná mobilní aplikace

Můžete mít sebelepší zařízení co se týče hardwaru, ale pokud k němu nepřipravíte i kvalitní mobilní aplikaci, těžko případné zákazníky zaujmete. U značky Withings a jejich produktů to naštěstí neplatí a mobilní aplikace je skutečně propracovaná. Jeden nešvar ale přece jenom má – je kompletně v angličtině, což může někoho odradit.

Aplikace samotná je rozdělena do trojice záložek, nejčastěji ale budete využívat první dvě. Ta hlavní (Home) nabízí přehled na poslední uskutečněná měření jednotlivých segmentů. Samozřejmostí je i historie, takže se můžete dívat na grafy a vyhodnocovat, jak se vám v průběhu času daří plnit stanovené cíle, a nebo zkrátka jen sledovat, jak vám klesá či stoupá vaše hmotnost.

Naprosto skvělým vodítkem u jednotlivých měření je porovnání vašich dat s globálním průměrem. Jinými slovy, Withings například vaše hodnoty EKG porovnává s hodnotami stejně starých lidí napříč celým světem, samozřejmě anonymně a vy díky tomu vidíte, jak si vedete. To je za mě velmi důležitý údaj, který zároveň umí posloužit i jako jakási motivace pro případné zlepšení.

V mobilní aplikaci si také navolíte, které typy měření chcete zobrazovat přímo na displeji váhy. Pokud vás například nezajímá podíl vody či kostní hmoty v těle, lze tyto údaje skrýt. Withings mimochodem na jedné z obrazovek během vážení zobrazuje i informace o počasí a kvalitě vzduchu ve vaší lokalitě. Mě zobrazení těchto údajů přišlo zbytečné a v aplikaci jsem si je deaktivoval. Příjemné je, že si zobrazované metriky na váze lze upravit pro každého uživatele zvlášť.

U všech výše zmíněných metrik lze data vizualizovat prostřednictvím grafů. Jednoduše si pak lze vyfiltrovat týdenní, měsíční nebo klidně i roční pohledy a sledovat, jak se vám dařilo. V případě, že přecházíte z některého z předchozích modelů Withings, aplikace na starší data naváže. Já jsem například přecházel ze staršího modelu Withings Body Cardio, který jsem používal necelé tři roky.

Upozorní problémy se srdcem i cévami

Withing se chlubí, že na vývoji produktu pracovali společně s neurology. Právě proto umí sledovat i stav vašich nervů na nohou a dokonce by vás měla dokázat upozornit na vznikající neuropatii dolních končetin, při které má tělo problém přenášet nervové vzruchy z dané části těla do mozku.

Na základě měřených dat vás váha dokáže upozornit i na případné nestandardní změny v rámci kardiovaskulárního zdraví včetně detekce fibrilace síní, v rámci kterého pracuje s daty naměřenými skrze EKG, pulzovou vlnu a klidovou tepovou frekvenci.

Novinkou v rámci měření složení těla u dnes testovaného modelu Withings Body Scan je 3D model vašeho těla, na kterém se procentuálně zobrazuje množství svalů a tuku ve třech částech (nohy, trup a paže). Zatímco v případě mé manželky procentuální údaje o svalech a tuku v těle seděly poměrně přesně v mém případě mi váha skóre poměrně dost vylepšovala zejména co se týče podílu svalové hmoty v oblasti břicha a paží (metriky pro ostatní části těla byly v pořádku).

Aplikace mi ukazovala, že v těchto částech těla mám vysoký podíl svalů, ale vzhledem k tomu, že jsem fitness centrum naposledy navštívil přibližně před dvěma lety a kromě běhání se sportování nijak více nevěnuji, mi tyto hodnoty k mé postavě úplně nesedí.

Závěrečné hodnocení

Říká se, že nejlepší váha je zrcadlo, nicméně pokud jste příznivci aktivního životního stylu, případně rádi sportujete, nebo byste jen chtěli mít komplexní přehled nejen o vaší váze, ale i celé řadě dalších metrik, rozhodně není od věci porozhlédnout se po nějakém komplexnějším a hlavně chytřejším zařízení.

Withings Body Scan je produkt určený pro ty nejnáročnější uživatele, kterým nevadí do váhy investovat více než deset tisíc korun. Jedná se o prémiovou chytrou váhu s komplexními metrikami, které naplno využijete díky propracované mobilní aplikaci. Ta obsahuje opravdu velké množství dat, které navíc umí dávat do souvislostí. Samozřejmostí je napojení na data v rámci služby Apple Zdraví v případě majitelů iPhonů, či Google Fit u Androidu. Jen škoda, že výrobce u takto drahého produktu nedokázal zajistil českou lokalizaci. Vzhledem k množství dat a doprovodných informací by to zejména méně zkušení uživatelé ocenili.

V případě, že se vám za chytrou váhu nechce utrácet tolik peněz, můžete se porozhlédnout i po levnějších modelech. Doporučit mohu například Withings Body Comp, která stojí okolo pěti tisíc korun, případně zlatou střední cestu Withings Body Smart, která vyjde na dva tisíce korun a z mého pohledu nabízí vůbec nejlepší poměr ceny a výkonu.

Klady elegantní design

velký barevný displej

množství měřených dat

výsuvný „bar“ s elektrodami

práce s daty, vyhodnocení v mobilní aplikaci

profily až pro 8 členů Zápory vyšší cena

mobilní aplikace je v angličtině

