Snapdragon 8 Gen 3 poprvé v benchmarku. Porazil iPhone 15 Pro?

ROG Phone 8 Ultimate se Snapdragonem 8 Gen 3 se poprvé objevil v benchmarku

Ve vícejádrovém testu šlape čipsetu Apple A17 Pro na paty

V single-core je naopak A17 Pro o více než třetinu rychlejší

Qualcomm by měl svůj nový čipset Snapdragon 8 Gen 3 oficiálně odhalit již za necelý měsíc (24. října), a tak není nic neobvyklého, že se již začíná objevovat v prvních benchmarcích. Tentokrát byl v Geekbenchi 6 spatřen prototyp smartphonu ROG Phone 8 Ultimate od společnosti Asus, který bude uveden v průběhu příštího roku, a ačkoli se bude pravděpodobně chlubit robustním chlazením, konkurenční čipset Apple A17 Pro ho v testech poráží. Navzdory tomu, že tento čip z nejnovějších „pročkových“ iPhonů trpí přehříváním, o čemž jsme podrobněji psali v tomto článku.

První benchmark Snapdragonu 8 Gen 3

V testu, na který upozornil indický server 91mobiles, získal ROG Phone 8 Ultimate ve verzi s 16 GB RAM 2 213 bodů v single-core a 7 048 bodů v multi-core testu. Což rozhodně není pro Asus špatná zpráva, oproti předchůdci (ROG 7 Ultimate se Snapdragonem 8 Gen 2) je to přibližně 11% zlepšení, respektive 25%, pokud se bavíme o multi-core testu. Je také nutné brát v potaz, že se jedná o testovací prototyp telefonu a finální výsledky se mohou lišit.

Přestože se jedná o herní smartphone, který kvůli speciálnímu chlazení bude tlustší než většina konkurence, pomyslným králem mobilních telefonů se nestane. Tento titul si stále drží iPhone 15 Pro se skóre 2 914 a 7 199 bodů. Pokud se však budeme bavit pouze o telefonech s Androidem, situace bude o něco odlišná – chystaný ROG Phone s přehledem poráží nynějšího krále single-core testu Galaxy S23 Ultra (1 879 bodů) o 17 procent.

V případě multi-core žebříčku aktuálně dominuje Vivo X90 Pro+ (5 154 bodů), zde vede nový Snapdragon o necelých 37 procent, přičemž oba telefony používají čip Snapdragon 8 Gen 2, tedy přímého předchůdce chystané novinky.

Stále se také neví, jakým výrobním procesem bude nový čip Qualcommu vyráběn. Zatím jsou jedinými telefony využívající 3nm proces právě iPhony 15 Pro a Pro Max, jednalo by se tedy o vítanou konkurenci, minimálně mezi fanoušky Androidu. Galaxy S24 Ultra, který by měl být pravděpodobně uveden v lednu příštího roku by měl využívat upravenou verzi čipu 8 Gen 3, stejně jako zmíněný Asus či Xiaomi 14. Bude tedy rozhodně zajímavé sledovat, jak se bude oproti základní variantě lišit a zda se naplní spekulace o 3nm výrobním procesu. Nejnovější zprávy ale naznačují, že přijde se 4nm technologií, nicméně později by se mohla objevit i 3nm varianta.