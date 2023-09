iPhone 15 Pro trápí přehřívání. Mohou za to vaše oblíbené aplikace?

iPhone 15 Pro má problém s přehříváním

Podle mnohých za to může nedokonale navržený čip A17 Pro

Známý analytik však „hází vinu“ na titan

Začíná to vypadat, že první kauza dopadla na nové iPhony 15 jen pár dní po startu prodeje. Týká se zahřívání, podle mnohých spíše přehřívání, které se objevuje při ne zcela očekávaných situacích, kdy iPhone nevynakládá extrémní výkon pro rozběhnutí hry nebo jinou poměrně náročnou operaci. Pojďme se na celý problém se zahříváním podívat trochu zblízka.

iPhone 15 Pro a kauza přehřívání

První uživatelé si začali všímat toho, že iPhone 15 Pro (Max) se při relativně běžných úkonech zahřívá více než loňská generace. Může jít například o náročnější multitasking (několik spuštěných aplikací, video/hudba na pozadí, připojení k Bluetooth sluchátkům), nahrávání videa na sociální sítě, ale třeba i nabíjení nebo hraní her, které Apple u iPhonu 15 Pro a Pro Max hojně protežuje.

Kromě toho, že nové iPhony 15 citelně více hřejí, jak ukázal na síti X třeba kolega Vojta Dalekorej (Wrtech). Ten sdílel záběry z termokamery, tak zahřívání rovněž omezuje některé funkce iPhonu. Hned několik zdrojů se shoduje na tom, že při vyšším zahřívání poklesne podsvícení displeje zhruba na polovinu a není možné jej znovu manuálně zvýšit. Jako jeden z prvních na tento problém poukázal youtuber iPhonedo.

Udělal jsem rychlé porovnání #iPhone14ProMax a #iPhone15ProMax, abych se podíval na zoubek údajnému přehřívání. Musím ještě udělat pár testů, ale tohle mne zatím zaujalo: – iP15 se zahřívá výrazně rychleji (první video, zrychlené – iP15 vždy nahoře, iP14 dole i na fotkách)

Podle dalších zdrojů, ale i našeho redakčního měření, tento jev se sníženým jasem obrazovky může nastat i při úpravě videí či fotek pro publikování na sociální sítě. Začalo se tedy hovořit o tom, že za problém s přehříváním mohou špatně optimalizované aplikace typu Instagram, TikTok a další.

Velkou roli nehraje ani prostředí, ve kterém se iPhone nachází – sami uznáte, že při venkovní teplotě 23–28 °C by k podobným výkonnostním úlevám u tak silného stroje, jako je nový iPhone 15 Pro, docházet nemělo.

Může za to čipset A17 Pro?

Mezi postiženými uživateli panuje konsenzus, že za přehřívání může nový čipset Apple A17 Pro. Jedná se totiž o první 3nm čipovou sadu u smartphonu a jde také o první čipset této architektury, který společnost TSMC vyrobila. Podle mnohých je z technologického hlediska čipset nedokonalý právě v ohledu práce s teplem.

„Společnost TSMC neměla dostatečně dobrou výtěžnost 3nm čipů, takže musela snížit své výkonnostní standardy, aby mohla přijmout více čipů A17 Pro. […] Apple pak tlačil watty tak vysoko, jak jen to šlo, aby ještě vykázal slušné zlepšení v benchmarcích pro marketing.

Vysoká spotřeba však vede k nižší výdrži baterie, než jsme u 3nm čipů očekávali. Vede také k většímu tepelnému throttlingu, než jsme očekávali,“ napsal na X Vadim Jurjev, který spolupracuje s YouTube kanálem Max Tech.

Nebo snad titan?

Několik zdrojů se však opírá o fakt, že titan – coby hlavní materiál šasi letošních iPhonů – brání přebytečnému teplu v lepší průchodnosti. Faktem je, že titan je velmi dobrý teplotní izolant. Jedním z nejhlasitějších zastánců teorie o problematickém titanu je i známý analytik Ming-Chi Kuo.

„Můj výzkum naznačuje, že problémy s přehříváním iPhonu 15 Pro nesouvisí s pokročilou technologií 3nm čipů společnosti TSMC. Hlavní příčinou jsou spíše kompromisy v konstrukci systému odvodu tepla, které byly učiněny za účelem dosažení nižší hmotnosti, například zmenšená plocha pro odvod tepla a použití titanového rámu, což negativně ovlivňuje tepelnou účinnost,“ napsal ve svém komentáři ke kauze.

Řešení ale pravděpodobně bude jednodušší, než se zdá. Důležité totiž je, že nejde o nijak fatální problém, který by v krátkém horizontu mohl způsobit poškození přístroje. Apple pravděpodobně brzy přijde s opravnou aktualizací (možná už 17.0.3), která nepatrně sníží výkon a přehřívání při běžném používání bude šmahem vyřešeno.

Otázkou je, jak to pak bude s hraním „konzolových“ her typu Resident Evil nebo Assassin’s Creed, kterými se Apple chlubil během představovací akce. Na odpověď si budeme muset počkat minimálně do vydání těchto her.