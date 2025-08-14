TOPlist

Samsung rozšiřuje okruh testování One UI 8. Jestli máte některý z těchto modelů, dočkáte se!

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 8. 18:00
Rodina letošních vlajkových modelů řady Galaxy S24 od Samsungu
  • Samsung zpřístupnil beta verzi One UI 8 pro další zařízení
  • Radost mohou mít především majitelé loňských vlajkových modelů
  • Ostrá verze má na první modely dorazit už v příštím měsíci

Jihokorejský gigant Samsung patří sice mezi premianty v otázce aktualizací operačního systému Android, ale ani jemu se vždy vše nevydaří podle plánu. Ostatně minulá aktualizace na Android 15 trvala déle, než by bylo vhodné, přičemž Samsung tentokrát nehodlá nic podcenit a již pilně připravuje nadstavbu One UI 8 postavenou na verzi operačního systému Android 16. Beta testování této verze nyní rozšiřuje na další zařízení, konkrétně na starší vlajkové modely. Které to jsou?

Beta One UI 8 pro loňské vlajkové modely

Abychom dlouho nekroužili okolo horké kaše, těšit se mohou majitelé Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6, kteří jsou součástí beta testování. Debut One UI 8 byl rozdělen na dvě fáze. První beta verze dorazila v květnu na řadu Galaxy S25, přičemž první stabilní verze je k dispozici na modelech Galaxy Z Fold 7 a Flip 7.

Plány Samsungu však byly delší dobu zahaleny tajemstvím. Gigant své mlčení konečně prolomil na začátku tohoto měsíce, kdy odhalil, že beta verze One UI 8 se bude rozšiřovat ještě před uvolněním ostré verze, která by měla postupně na zařízení jihokorejské společnosti dorazit v záři. SammyGuru, Tarun Vats a další zaznamenali spuštění beta programu, který však zatím není dostupný ve všech regionech. V současné době je k dispozici ve Velké Británii a také v Koreji, ale v příštích dnech by se měl rozšířit. Potvrzeno je, že beta verze dorazí také do USA a Indie.



Samsung Galaxy S25 Ultra 014



Mezitím řada Galaxy S25 dostane v nejbližší době novou beta verzi, přičemž právě nejnovější vlajkové modely budou mezi prvními, která obdrží stabilní verzi. Podle nedávného úniku informací získá řada Galaxy S23 přístup k beta verzi v prvním zářijovém týdnu.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Kapitoly článku