Samsung začne brzy uvolňovat One UI 8 pro starší zařízení. Toto je seznam všech podporovaných modelů

Samsung Galaxy S25 Ultra 014
  • Samsung vydá update na One UI 8 pro desítky smartphonů a tabletů
  • Aktualizace na ostrou verzi má být vypouštěna od příštího měsíce
  • Jako první se dočkají majitelé vlajkové řady Galaxy S25

Samsung na začátku letošního července představil nové ohebné smartphony, kterým kromě nového hardwaru dopřál i nový operační systém Android 16 zahalený do prostředí One UI 8. Tento systém bude postupně nasazován i na starší zařízení korejského výrobce, přičemž tentokráte by jeho uvolňování nemělo trvat tak dlouho jako loni (respektive až letos). Samsung v tomto týdnu prozradil, kdy s vydáváním začne a kterých smartphonů se bude týkat.

One UI 8 brzy dorazí na starší zařízení

Aktuálně je možné provozovat One UI 8 na letošních skládačkách, a také na smartphonech řady Galaxy S25, byť zatím pouze ve formě beta verze. Příští týden Samsung zahájí veřejné testování i na loňských vlajkových a skládacích smartphonech (Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6), další zařízení se dočkají beta verze v září – do této vlny budou zahrnuté smartphony Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 a vybrané „áčkové“ telefony. V září Samsung rovněž slibuje vydání ostré verze One UI 8 pro řadu Galaxy S25.

Samsung drží u svých smartphonů (i dalších zařízení) dlouhou softwarovou podporu, takže plejáda zařízení, pro která bude systém One UI 8 určen, je velmi široká. Korejský gigant sice oficiální seznam „aktualizovatelných“ zařízení nezveřejnil, podle serveru Neowin má být výčet následující:

  • Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6, 5 a 4
  • Galaxy Z Flip 6, 5 a 4
  • Galaxy A73
  • Galaxy A56, A55, A54, A53
  • Galaxy A36, A35, A34, A33
  • Galaxy A25, A24
  • Galaxy A17, A16 (LTE+5G), A15 (LTE+5G)
  • Galaxy A06
  • Galaxy F56, F55, F54,
  • Galaxy F36, F34
  • Galaxy F16, F15
  • Galaxy F06
  • Galaxie M56
  • Galaxy M55s
  • Galaxie M55, M54, M53
  • Galaxie M34, M33
  • Galaxie M16, M15
  • Galaxie M06
  • Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
  • Galaxy XCover 6 Pro

One UI 8 dostanou i následující tablety:

  • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S9+ (Wi-Fi/5G), Tab S9 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Tab S8 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab A9, Tab A9+
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)

I v tomto případě vyjde aktualizace nejdříve na nejnovější a nejvýkonnější stroje, ostatní budou updatovány později. Je však velká naděje, že do konce roku by měla být aktualizována většina.

