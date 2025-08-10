Samsung začne brzy uvolňovat One UI 8 pro starší zařízení. Toto je seznam všech podporovaných modelů

- Samsung vydá update na One UI 8 pro desítky smartphonů a tabletů
- Aktualizace na ostrou verzi má být vypouštěna od příštího měsíce
- Jako první se dočkají majitelé vlajkové řady Galaxy S25
Samsung na začátku letošního července představil nové ohebné smartphony, kterým kromě nového hardwaru dopřál i nový operační systém Android 16 zahalený do prostředí One UI 8. Tento systém bude postupně nasazován i na starší zařízení korejského výrobce, přičemž tentokráte by jeho uvolňování nemělo trvat tak dlouho jako loni (respektive až letos). Samsung v tomto týdnu prozradil, kdy s vydáváním začne a kterých smartphonů se bude týkat.
One UI 8 brzy dorazí na starší zařízení
Aktuálně je možné provozovat One UI 8 na letošních skládačkách, a také na smartphonech řady Galaxy S25, byť zatím pouze ve formě beta verze. Příští týden Samsung zahájí veřejné testování i na loňských vlajkových a skládacích smartphonech (Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6), další zařízení se dočkají beta verze v září – do této vlny budou zahrnuté smartphony Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 a vybrané „áčkové“ telefony. V září Samsung rovněž slibuje vydání ostré verze One UI 8 pro řadu Galaxy S25.
Samsung drží u svých smartphonů (i dalších zařízení) dlouhou softwarovou podporu, takže plejáda zařízení, pro která bude systém One UI 8 určen, je velmi široká. Korejský gigant sice oficiální seznam „aktualizovatelných“ zařízení nezveřejnil, podle serveru Neowin má být výčet následující:
- Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, 5 a 4
- Galaxy Z Flip 6, 5 a 4
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A25, A24
- Galaxy A17, A16 (LTE+5G), A15 (LTE+5G)
- Galaxy A06
- Galaxy F56, F55, F54,
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F16, F15
- Galaxy F06
- Galaxie M56
- Galaxy M55s
- Galaxie M55, M54, M53
- Galaxie M34, M33
- Galaxie M16, M15
- Galaxie M06
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
One UI 8 dostanou i následující tablety:
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S9+ (Wi-Fi/5G), Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9, Tab A9+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
I v tomto případě vyjde aktualizace nejdříve na nejnovější a nejvýkonnější stroje, ostatní budou updatovány později. Je však velká naděje, že do konce roku by měla být aktualizována většina.