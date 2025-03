Samsung prozradil, kdy se loňské smartphony dočkají One UI 7 a Androidu 15

Samsung začne aktualizovat starší smartphony na One UI 7 už příští měsíc

První vlna aktualizací bude zahájena 7. dubna

Nejprve se dočkají loňské vlajkové a skládací telefony

Samsung si v minulých letech vybudoval pověst značky, která se o své smartphony po softwarové stránce příkladně stará. Korejský gigant zavedl ve světě Androidu trend dlouholeté podpory a v přísunu nových verzí Androidu na starší telefony byl rychlejší než většina konkurentů. Nasazování Androidu 15 s prostředím One UI 7 se ale ukázalo být nerozlousknutelným oříškem.

One UI 7 dorazí na starší smartphony co nevidět

Operační systém Android 15 byl oficiálně uvolněn v září loňského roku, prostředí One UI 7 pak Samsung představil společně s řadou Galaxy S25 letos v lednu. Na starší telefony se ale tato dvojice zatím nedostala – v tuto chvíli lze pouze ve vybraných zemích nový systém testovat v rámci beta verze na telefonech Galaxy S24, Z Fold 6 a Z Flip 6.

Před dvěma týdny Samsung prozradil, že finální verze by měla být k dispozici v měsíci dubnu, nyní jsme se konečně dočkali přesného termínu. Zavádění nového systému bude zahájeno 7. dubna, přičemž přednost budou mít loňské vlajkové a ohebné modely. Posléze by se měla dostupnost Androidu 15 a prostředí One UI 7 rozšiřovat na další zařízení – Samsung prozatím v tiskové zprávě prozradil následující telefony a tablety:

Smartphony řady Galaxy S24 včetně Galaxy S24 FE

Ohebné smartphony Galaxy Z Fold 5/6 a Z Flip 5/6

Tablety řady Galaxy Tab S10 a Tab S9

Seznam podporovaných zařízení se bude s dalšími měsíci rozšiřovat o starší vlajkové smartphony a telefony z nižších cenových pater.

Jelikož se Google chystá vydat ještě před letními prázdninami nový Android 16, je možné, že letošní skládačky Galaxy Z Flip 7 a Z Fold 7 dorazí již s novým systémem obaleným novou verzí nadstavby One UI 8. Snad na ni nebudou majitelé starších telefonů čekat tak dlouho jako na One UI 7.