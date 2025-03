Samsung prozradil, kdy konečně nasadí One UI 7 na starší smartphony

Starší smartphony se konečně dočkají nové verze systému One UI

Její zavádění má být zahájeno již příští měsíc

Samsung zřejmě letos přeskočí desetinkovou verzi One UI 7.1

Samsung si v minulých letech vybudoval pověst firmy, která se o své smartphony po softwarové stránce příkladně stará – telefony Galaxy dostávaly nový Android mezi prvními, a navíc u nich korejský výrobce držel nadstandardně dlouhou podporu. První výhoda se ale s Androidem 15 záhadně vytratila – tento systém byl dokončen loni v září, avšak doteď jej žádný loňský Samsung nedostal, nasazen byl pouze na letošní modely. Jak dlouho budou majitelé starších telefonů čekat?

One UI 7 se blíží, Samsung prozradil termín vydání

Po měsících čekání a postupném testování čtyř betaverzí pro smartphony řady Galaxy S24 přichází konečně z Koreje povzbudivá zpráva – Android 15 zahalený do nadstavby One UI 7 je konečně blízko svému uvedení i pro starší zařízení.

All the answers to One UI 7 upgrade plan are here pic.twitter.com/KQzgcPDTDZ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 5, 2025

Už dnes se beta program rozšíří o skládací smartphony Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, v průběhu měsíce se pak ještě přidají telefony řady Galaxy S23 a tablety řady Galaxy Tab 10. Beta program bude pro tyto telefony dostupný pouze v Indii, Jižní Koreji, USA a Velké Británii, a to skrze aplikaci Samsung Members. A kdy dorazí finální verze? Podle oficiálního sdělení je start jejího zavádění naplánován na duben.

Samsung se v tiskové zprávě chlubí integrací špičkových agentů umělé inteligence s multimodálními funkcemi, což má být významný krok rozhraní One UI kupředu. Zajímavá je nicméně poznámka pod čarou, u které je uvedené, že balík Galaxy AI bude poskytován zdarma do konce roku 2025 – to by znamenalo, že od příštího roku bychom mohli za umělou inteligenci v telefonech Samsung platit.

One UI 7.1 není v plánu

Novou informaci o prostředí One UI přinesl v tomto týdnu i informátor Ice Universe. Podle něj Samsung letos nemá v plánu uvést desetinkovou verzi, kterou obvykle vydával na letní skládačky – v letošním roce by to měla být verze 7.1. Namísto ní Korejci údajně plánují v létě vydat rovnou One UI 8, což by byl vcelku logický krok – v tu dobu totiž bude k dispozici finální verze Androidu 16, na kterou bude prostředí One UI 8 navázané.

The next version of One UI 7.0 is One UI 8.0, there is no One UI 7.1 and 7.1.1 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 3, 2025

Google od letošního roku přistoupil ke změně harmonogramu vydávání nových verzí Androidu – nové verze budou nově vycházet na konci jara, tedy oproti minulým letům zhruba o tři měsíce dříve. Android 16 je tak očekáván někdy v květnu nebo červnu.