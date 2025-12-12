Samsung pod stromeček: vybrali jsme dárky, se kterými zabodujete u každého

- Chcete někomu ze svých blízkých udělat radost produktem od Samsungu?
- Náš článek vám pomůže se zorientovat a stáhnout po tom správném dárku
- Kromě chytrých telefonů přidáváme tip na skvělou TV
Vánoce už pomalu klepou na dveře a pokud ještě nemáte nakoupené dárky pro vaše nejbližší, možná byste měli už pomalu začít uvažovat, čím jim udělat radost. Pokud nemáte přesně daný rozpočet a jde vám o to, pořídit pokud možná to nejlepší, co na trhu najdete, jistě se vám ve výběru bude často objevovat jméno jihokorejské společnosti Samsung. Pokud ovšem nevíte, po čem z jejich bohatého portfolia sáhnout, v tomto článku vám poradíme, od čeho se odpíchnout.
Nejlepší smartphone od Samsungu
Samsung Galaxy S25 Ultra je bezesporu jeden z nejlepších chytrých telefonů na trhu. Ačkoli se design nějak zásadně nemění, stále se může smartphone pyšnit špičkovými specifikacemi, jako je například 6,9″ Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením Quad HD+ (1 440 × 3 120 pixelů, 498 ppi), jasem 2 600 nitů či obnovovací frekvencí 1–120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, až 1 TB interní paměti, baterií s kapacitou 5000 mAh či čtveřicí fotoaparátů v čele s hlavním 200Mpx snímačem se světelností f/1.7, laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu.
Byla by chyba opomenout i pravidelné aktualizace operačního systému Android s vlastní nadstavbou One UI, která je považována za jednu z nejlepších, nebo podporu pro dotykové pero S Pen. Nejnižší paměťovou variantu Samsungu Galaxy S25 Ultra pořídíte za 29 990 Kč, 1TB verzi zakoupíte za 34 990 Kč.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, hmotnost: 218 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Prostorný, tenký & ohebný
Samsung Galaxy Z Fold 7 patří mezi nejlepší ohebné telefony ve stylu knížky, ostatně právě Fold do značné míry celý tento segment vybudoval. Jeho popularitě se není co divit vzhledem k tomu, že svým zájemcům nabídne vnitřní 8″ Dynamic AMOLED panel s rozlišením 1968 × 2184 pixelů a obnovovací frekvencí 1 – 120Hz, vnější 6,5″ Dynamic AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2520 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí 1 – 120Hz. Navíc s poměrem stran 21:9, který je u dnešních smartphonů nejpoužívanější a přispívá k velmi pohodlnému používání.
Díky tomu samozřejmě přední obrazovka už nepůsobí tak úzce a protáhle jako v minulosti, a používá se daleko přirozeněji – podobně jako u běžného telefonu. Přední obrazovka není o kompromisech a můžete ji používat po většinu času. Rámečky sice nejsou rekordně tenké, ale nijak mi to nevadilo. Displej jsem pohodlně ovládal jednou rukou, což oceňuji – obrazovka není zbytečně přerostlá, ale ani stísněná.
Ve výbavě dále najdeme výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM, až 1 TB interní paměti, baterie s kapacitou 4400 mAh nebo trojice fotoaparátů, kde prim hraje hlavní 200Mpx fotoaparát se světelností f/1.7 a optickou stabilizací obrazu. Vypíchnout si zaslouží i extrémně dobře vyřešená ergonomie a tenké tělo, a to jak v zavřeném, tak otevřeném režimu. Slovy chvály jsme nešetřili ani v naší podrobné recenzi, kterou naleznete zde.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozevřený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (zavřený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Jihokorejský výrobce u svého posledního modelu zapracoval na designu, aby srovnal krok s konkurencí, nicméně neobětoval kvůli tomu svou odolnost podle standardu IP48. Základní konfigurace Samsungu Galaxy Z Fold 7 vás vyjde na 46 990 korun, ta nejvyšší konfigurace naopak stojí 53 990 korun.
Nejhezčí véčko na trhu?
Samsung Galaxy Z Flip 7 je naopak jedním z nejlepších způsobů, jak vyzkoušet svět ohebných smartphonů. Véčka jsou totiž mezi uživateli velmi oblíbené především pro své kompaktní rozměry. To ale není vše, co může Flip 7 svým potenciálním zájemcům nabídnout. Z našeho pohledu se jedná o vůbec nejhezčí véčko na trhu s ohebným displejem, kdy má uživatel navíc možnost vybírat z celé řady pestrých barevných variant. Stejně jako u Foldu 7 či Ultry, i tady můžete počítat s nejnovější verzí operačního systému Android 16 doplněného skvělou nadstavbou One UI 8.0 s podporou umělé inteligence. Charakteristickým znakem všech smartphonů od Samsungu je rovněž dlouholetá softwarová podpora.
Dále je to třeba vnitřní 6,9″ Dynamic AMOLED displej s rozlišením 1080 × 2520 pixelů a 1 – 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí, vnější 4,1″ Super AMOLED panel s rozlišením 948 × 1048 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, procesor Samsung Exynos 2500, 12 GB RAM, až 512 GB interní paměti, baterii s kapacitou 4300 mAh a dvojice fotoaparátů, kde ten hlavní disponuje rozlišením 50 Mpx, světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 75,2 × 166,7 × 6,5 mm (rozevřený), 75,2 × 85,5 × 13,7 mm (zavřený), hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Už několikátá generace véčka ze Soulu odbourala řadu chyb prvních generací a konkurenci nedává nic zadarmo. Co se týče ceny Samsungu Galaxy Z Flip 7, nižší paměťovou variantu zakoupíte za 24 990 korun, zatímco pokud si potrpíte na vyšší paměť, připravte si částku 28 990 korun.
Důstojná střední třída
Ne každý musí mít za každou cenu v kapse absolutní špičku a přesně pro ty je tady Samsung Galaxy A56 (přečtěte si naši recenzi). Ten totiž cenou příjemně překvapí, avšak zároveň představuje kompromisy na těch správných místech, díky čemuž vám nic zásadního chybět nebude.
Mezi hlavní přednosti patří 6,7″ Super AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2340 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Exynos 1580, 8 GB RAM, až 256 GB interní paměti, baterie s kapacitou 5000 mAh nebo trojice fotoaparátů v čele s 50Mpx hlavním fotoaparátem s clonou a optickou stabilizací obrazu.
Střední třída od Samsungu zkrátka nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu, který vám vydrží po delší časový úsek. V základní paměťové variantě můžete zakoupit Samsung Galaxy A56 za cenu 8 990 korun, přičemž verze s dvojnásobnou pamětí vás bude stát rovných 10 990 korun.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,7 × 77,5 × 7,4 mm, hmotnost: 197 g, zvýšená odolnost: IP67
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Funkcemi nabušená TV
Ačkoli displeje telefonů jsou dnes již poměrně velké a komfortní pro konzumování obsahu, některé věci je přeci jen stále lepší sledovat na televizi. Samsung jich má ve svém portfoliu opravdu hodně, tudíž vybrat si tu správnou není jednoduchá záležitost.
Chybu ale rozhodně neuděláte s letošním modelem OLED S90F 4K Vision AI Smart TV (2025), který se může pochlubit například procesorem NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, funkcí 4K AI Upscaling Pro, podporou OLED HDR+ pro vysoký jas a kontrast nebo Motion Xcelerator zajišťující plynulý 4K pohyb při 144 Hz.
Špičková kvalita obrazu a využití umělé inteligence v praxi je jen výběr předností, kterými Samsung OLED S90F 4K Vision AI Smart TV (2025) disponuje. Pokud vás tento model zaujal, máte na výběr hned z několika velikostí, od „kompaktní“ 48″ varianty, přes zlatou střední cestu v podobě 65″ obrazovky, až po opravdu rozměrnou 83″ verzi, která uspokojí i ty nejnáročnější diváky. Pokud jde o cenu, ta začíná na 21 999 Kč, avšak vyšplhat se může až na 81 238 Kč.