Samsung Galaxy S24 Ultra: podrobný test fotoaparátů

Galaxy S24 Ultra je špičkový fotomobil, který opět posouvá laťku mobilního focení

Teleobjektivu s 5× optickým přiblížením se nemusíte bát, rozhodně nejde o downgrade

Novinka se nezalekne ani záznamu videa ve 4K při 120 fps či 8K při 30 fps

V redakci aktuálně testujeme vlajkový model značky Samsung a jeden z nejvýkonnějších smartphonů současnosti – Galaxy S24 Ultra. V první polovině příštího týdne se můžete těšit na podrobnou recenzi, nicméně ještě předtím jsme pro vás připravili článek s více než 120 testovacími snímky pořízenými napříč všemi fotoaparáty, abyste se mohli přesvědčit, jak novinka fotí.

I letos je fotovýbava Galaxy S24 Ultra masivní. Hlavní snímač má opět 200Mpx rozlišení a stejné parametry, jako u loňské generace (1/1,3″, 0.6 μm), přesto se jedná o novější fotočip ISOCELL HP25X s několika optimalizacemi. Samsung v tiskových materiálech uvádí, že díky velkému čipu u hlavního 200Mpx a 50Mpx teleobjektivu (1/2,6″) je schopný nabídnout 2× (z hlavního) a 10× (z teleobjektivu) zoom v téměř stejné kvalitě, jako kdyby šlo o optické přiblížení.

Galaxy S24 Ultra totiž nabízí 10× optický zoom, a tak se při pohledu na specifikace může zdát, že 5× optické přiblížení u současné generace je downgrade, ale není tomu tak. 50Mpx teleobjektiv je navíc opticky stabilizovaný, má dvojnásobný úhel záběru a 1,6× větší pixely, než 10Mpx teleobjektiv s 10× optickým přiblížením u Galaxy S23 Ultra. Ze svého testování mohu potvrdit, že v tomto případě nejde jen o marketingové řeči, ale Galaxy S24 Ultra skutečně za dobrých světelných podmínek při 10× „hybridního“ zoomu fotí obdobně, jako Galaxy S23 Ultra s 10× optickým přiblížením.

I při této úrovni přiblížení mě překvapilo, jak detailní snímky umí být. Svůj podíl na tom mají další softwarové optimalizace v rámci řešení ProVision Engine od Samsungu v kombinaci s vylepšeními, která poskytuje čipová sada Snapdragon 8 Gen 3. Za dobrých světelných podmínek je překvapivě použitelný i 30× zoom, naopak 100× jsem využíval nejméně. Špičkové výsledky jsou i při použití portrétového či nočního režimu. Ty jsou nově využitelné se všemi objektivy. Objektivy opět přibližně o 1,8 mm vystupují z těla, fyziku zkrátka ošálit nelze, nicméně ergonomii to nijak neubírá.

Všechny testovací snímky a videa byla pořízena s verzí software S928BXXU1AWM9. I když je už nyní výsledná kvalita opravdu dobrá, dá se očekávat, že se v nejbližších dnech objeví ještě další update, který se zaměří na softwarové optimalizace prostředí a především fotoaparátu. U řady Ultra je tomu tak každý rok. A právě na tento „prodejní“ update softwaru čekám, abych pro vás mohl „doklepnout“ finální recenzi.

Specifikace fotoaparátů Galaxy S24 Ultra

200Mpx hlavní fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.7, velikostí čipu 1/1,33″ (velikost pixelu 0,6 µm), laserovým automatickým ostřením a vícesměrovým PDAF

fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.7, velikostí čipu 1/1,33″ (velikost pixelu 0,6 µm), laserovým automatickým ostřením a vícesměrovým PDAF 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13 mm, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2,5″ a fázovým „dual pixel“ ostřením

s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13 mm, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2,5″ a fázovým „dual pixel“ ostřením 10Mpx s 3× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 67 mm, optickou stabilizací, světelností objektivu f/2.4, velikostí čipu 1/3,52″ a fázovým „dualpixel“ ostřením

, ohniskovou vzdáleností 67 mm, optickou stabilizací, světelností objektivu f/2.4, velikostí čipu 1/3,52″ a fázovým „dualpixel“ ostřením 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 111 mm, optickou stabilizací, světelností f/3.4, velikostí čipu 1/2,52″ a fázovým „dual pixel“ ostřením

, ohniskovou vzdáleností 111 mm, optickou stabilizací, světelností f/3.4, velikostí čipu 1/2,52″ a fázovým „dual pixel“ ostřením 12Mpx selfie kamera umístěná v kruhovém výřezu displeje, f/2.2, ohnisková vzdálenost 26 mm, ostření PDAF

Ohniskový rozsah Samsungu Galaxy S24 Ultra je skutečně impozantní. Fotit můžete na 0,6×, 1×, 3×, 5× a 10×. Občas jsem se dostal do situace, kdy jsem se nemohl rozhodnout, na jaké ohnisko mám fotit, abych byl s výslednou scénou co nejvíce spokojený :-)

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 79 × 162,3 × 8,6 mm, hmotnost: 233 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 111mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 35 490 Kč Kompletní specifikace

V případě potřeby se lze ještě přepnout na 30× a 100× zoom. Možnosti 30× a 100× přiblížení jsem otestoval v situaci,, kdy jsem ze vzdálenosti zhruba 2,5 metru přes aplikaci Fotoaparát skenoval QR kód s odkazem na webovou stránku o velikosti přibližně 1,5 × 1,5 cm a i při stonásobném přiblížení byl Galaxy S24 Ultra schopen tento QR kód přečíst. Nutno dodat, že testovaná scéna byla dostatečně osvětlená, i tak jde ale o impozantní výsledek. Testovací snímky pořízené na 30× a 100× zoom naleznete v galerii níže. Upřesním, že všechny snímky byly pořízeny v automatickém režimu.

Hlavní fotoaparát

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Portrétový režim

Od širokáče (0,6×) po 10× zoom

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Space Zoom a 100× přiblížení

Záznam videa

Samsung Galaxy S24 Ultra se naučil nahrávat video ve 4K rozlišení při 120 fps. Tuto framerate ale ve standardním režimu nenajdete a je potřeba se v aplikaci Fotoaparát přepnout do Profesionálního režimu. Kromě toho lze opět nahrávat i v 8K rozlišení při 30 fps. Kvalita záznamu videa je opět fantastická, a to včetně záznamu zvuku. Oproti loňskému modelu zde vidím výrazný posun kupředu při záznamu v horších světelných podmínkách či v noci. Ubylo šumu a zlepšila se ostrost.

Samsung vám dokonce během záznamu ve 4K při 60 fps umožní přepínat mezi objektivy. Ne každý to ví, ale tento úkon je z hlediska výpočetního výkonu velice náročný – telefon totiž během aktivního nahrávání musí vždy snímat scénu všemi fotoaparáty, aby vám zajistil plynulé přepínání videa v případě, že se rozhodnete změnit ohnisko. 4K/120 fps lze nahrávat skrze hlavní a širokoúhlý fotoaparát, avšak bez možnosti přepínání. 8K/30 fps pak lze pouze přes hlavní fotoaparát.

K dispozici je i zcela nový Insant Slow-mo režim, který využívá umělé inteligence. V praxi to funguje tak, že se z okolních snímků pomocí AI dopočítají mezisnímky, a uživatel se poté může dívat na video zpomaleně. Pokud například máte uložený záznam ve 4K rozlišení při 120 fps, při aplikaci dalšího zpomalení skrze umělou inteligenci, která framerate umí zdvojnásobit, vám tak telefon snadno dokáže vyrobit 4K video při 240 fps. A to už je pro práci se slow-mo více než dostačující. A jak můžeme potvrdit z našeho testování Galaxy S24 Ultra, dopočet snímků funguje opravdu dobře.

Vzhledem k tomu, že YouTube podporuje maximální snímkovací frekvenci 60 fps a při nahrání 120fps videa jej převede na poloviční framerate, a jinou online službu s podporou 120fps videa se mi dohledat nepodařilo, připravil jsem pro vás ZIP archiv s testovacími klipy při 120 fps, který si můžete stáhnout zde.

Cena a dostupnost

Galaxy S24 Ultra (první dojmy) přichází na trh s Androidem 14 a nadstavbou One UI 6.1, přičemž Samsung garantuje 7 let přísunu nových verzí operačního systému a bezpečnostních aktualizací. Pokud tedy Google nezmění číslování, měl by telefon dostat Android 21. Tomu říkám úctyhodná podpora.

Při pohledu na ceny řady Galaxy S24, které jsou mimochodem meziročně výhodnější, než tomu bylo u loňské série Galaxy S23 (vyjma 256GB varianty S24 Ultra, která podražila o 500 Kč), nezapomeňte vzít v potaz speciální předobjednávkovou akci Samsungu, která trvá už jen do 30. ledna. V rámci ní lze stejně jako loni získat vyšší model za cenu nižšího. Reálně tak v předobjednávkovém období můžete za částku 35 499 Kč pořídit 512GB Galaxy S24 Ultra namísto 256GB verze. Standardní české ceny naleznete v následující tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S24 21 999 Kč (899 eur) 23 499 Kč (959 eur) – – Galaxy S24+ – 27 999 Kč (1 149 eur) 30 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S24 Ultra – 35 499 Kč (1 449 eur) 38 499 Kč (1 569 eur) 44 499 Kč (1 809 eur)

Základní Galaxy S24 oproti modelu Galaxy S23 zlevnil o 1 500 Kč, Galaxy S24+ o 2 000 Kč. V případě 256GB varianty Galaxy S24 Ultra došlo k navýšení ceny o 500 Kč, u 512GB verze naopak ke snížení o 1 000 Kč, respektive 500 Kč u 1TB edice. Do prodeje se všechny tři modely dostanou ve středu 31. ledna.

Nový Samsung Galaxy S24 pořídíte nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to už za 165 Kč × 26 měsíců díky speciální službě Dopředný výkup. V prvních dnech navíc ušetříte až 5 500 Kč a získáte ten nejlepší dárek – záruku na 3 roky zcela zdarma! Více podrobností se dozvíte zde.

Jak jsem avizoval o pár odstavců výše – všichni zákazníci, kteří si do 30. ledna (nebo do vyprodání zásob) zakoupí telefony řady Galaxy S24, získají model s dvojnásobně vyšší kapacitou paměti za cenu varianty s kapacitou nižší. Zákazníci mohou navíc po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení a získat výkupní bonus ve výši až 2 500 Kč při nákupu nového Samsungu Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24+. V případě nákupu základního modelu Galaxy S24 je výkupní bonus 1 500 Kč.