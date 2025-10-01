TOPlist

Samsung chystá velkou skládací exkluzivitu. Češi si ale musí nechat zajít chuť

Jakub Fišer
Jakub Fišer 1. 10. 14:50
0
Samsung W26 premiéra v Číně
  • Samsung se připravuje na premiéru čínsko-korejského exkluzivního modelu W26
  • Ten přináší vždy nějaké to vylepšení oproti globálně dostupnému modelu Galaxy Z Fold
  • Premiéra se odehraje už 11. října v 10 hodin našeho času

Jihokorejský Samsung na svých webových stránkách láká na velké představení skládacího telefonu, které proběhne už za několik dní. Do toho se hojně spekuluje o tom, že se Samsung chystá ukázat svůj dvojskládací smartphone (tzv. trifold). Premiéra, kterou nyní Samsung oznámil, ale bude o něčem jiném. A hodně napovídá i fakt, že novinku prezentuje na čínských webových stránkách.

Samsung chystá čínsko-korejskou exkluzivitu

Je to jenom pár měsíců, co Samsung globálně odhalil trojičku svých skládacích telefonů: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 FE. Ty jsou dostupné po celém světě, včetně České republiky. Nicméně novinka, na kterou Samsung příhodně láká na svých oficiálních čínských stránkách, bude exkluzivní právě pro největší zemi v regionu jihovýchodní Asie.

Mnoho informací o tom, co chystá, bohužel nemáme. Na oficiálním webu láká pouze na klasickou skládačku typu Fold v typické čínské kombinaci barev – rudá a zlatá. Pozvánka ještě láká na oficiální uvedení 11. října v 10 hodin našeho času.

Co nabídne Samsung W26?

Sluší se upozornit, že nejpravděpodobnější možností je uvedení nového modelu Samsung Galaxy W26, což je speciální upravená verze skládacího telefonu určená pro čínský trh. Korejci podobný pokus provedli již několikrát, kupříkladu loňský model W25 (jinde, například v Koreji, prodávaný jako Special Edition) jsme si mohli vyzkoušet i u nás v redakci.



Samsung Galaxy Fold 6 Special Edition (W25)



Oproti původní verzi Foldu nabízel mírně odlišný design a hlavně znatelně tenčí konstrukci: 4,9 milimetru vs. 5,6 milimetru u Foldu 6. Bohužel není jasné, jaké vylepšení či inovace chystá Samsung pro model W26. Například v otázce konstrukce není moc kam posouvat, protože už současný Z Fold 7 má v otevřeném stavu pouhých 4,2 milimetru.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Kapitoly článku