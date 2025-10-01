Samsung chystá velkou skládací exkluzivitu. Češi si ale musí nechat zajít chuť

- Samsung se připravuje na premiéru čínsko-korejského exkluzivního modelu W26
- Ten přináší vždy nějaké to vylepšení oproti globálně dostupnému modelu Galaxy Z Fold
- Premiéra se odehraje už 11. října v 10 hodin našeho času
Jihokorejský Samsung na svých webových stránkách láká na velké představení skládacího telefonu, které proběhne už za několik dní. Do toho se hojně spekuluje o tom, že se Samsung chystá ukázat svůj dvojskládací smartphone (tzv. trifold). Premiéra, kterou nyní Samsung oznámil, ale bude o něčem jiném. A hodně napovídá i fakt, že novinku prezentuje na čínských webových stránkách.
Samsung chystá čínsko-korejskou exkluzivitu
Je to jenom pár měsíců, co Samsung globálně odhalil trojičku svých skládacích telefonů: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 FE. Ty jsou dostupné po celém světě, včetně České republiky. Nicméně novinka, na kterou Samsung příhodně láká na svých oficiálních čínských stránkách, bude exkluzivní právě pro největší zemi v regionu jihovýchodní Asie.
Mnoho informací o tom, co chystá, bohužel nemáme. Na oficiálním webu láká pouze na klasickou skládačku typu Fold v typické čínské kombinaci barev – rudá a zlatá. Pozvánka ještě láká na oficiální uvedení 11. října v 10 hodin našeho času.
Co nabídne Samsung W26?
Sluší se upozornit, že nejpravděpodobnější možností je uvedení nového modelu Samsung Galaxy W26, což je speciální upravená verze skládacího telefonu určená pro čínský trh. Korejci podobný pokus provedli již několikrát, kupříkladu loňský model W25 (jinde, například v Koreji, prodávaný jako Special Edition) jsme si mohli vyzkoušet i u nás v redakci.
Nepřehlédněte
Tohle chceme v Česku! Vyzkoušeli jsme exotický Galaxy Z Fold Special Edition s 200Mpx foťákem
Oproti původní verzi Foldu nabízel mírně odlišný design a hlavně znatelně tenčí konstrukci: 4,9 milimetru vs. 5,6 milimetru u Foldu 6. Bohužel není jasné, jaké vylepšení či inovace chystá Samsung pro model W26. Například v otázce konstrukce není moc kam posouvat, protože už současný Z Fold 7 má v otevřeném stavu pouhých 4,2 milimetru.