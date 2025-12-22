Samsung chce Applu vypálit rybník: chystá nápadně podobnou skládačku

- Samsung chce s novým typem skládačky dýchat Applu na krk hned od začátku
- Údajně totiž připravuje nový typ ohebného telefonu, který má nápadně připomínat ten od Applu
- Zopakoval by tak situaci z letošního roku, kdy v předstihu „konkuroval“ iPhonu Air
Trh s ohebnými smarthpony je poměrně mladý, nicméně už se stihnul ustálit na dvou typech ohybu, konkrétně na tom ve stylu véčka a druhém ve stylu knihy. Poslední dobou začíná Samsung a Huawei experimentovat s novým typem nadvakrát ohebné skládačky, přičemž každý z nich vsadil na jiný typ ohybu a bude otázkou, který se nakonec prosadí jako dominantní, na což si ale budeme muset vzhledem k vyšší ceně nějakou dobu počkat. Všichni nicméně čekají, s čím se vytasí Apple, jehož ohebný iPhone je podle posledních spekulací už na cestě a měl by být brzy představen.
Samsung nehodlá nechat nic náhodě
Dle dostupných informací má mít skládačka z Cupertina trochu jiné proporce oproti ostatním konkurentům, z čehož jsou podle všeho v Soulu, mírně řečeno, nervózní. Jak tvrdí server ETNews, Samsung podle všeho nebude chtít nic ponechávat náhodě a údajně už připravuje nový typ skládačky, který by měl být přímým konkurentem ohebného telefonu od Applu. Svým způsobem bude chtít nejspíše zopakovat svou strategii z letošního roku, kdy jako první představil velmi tenký (a velmi neúspěšný) smartphone Galaxy S25 Edge, který je reakcí na (taktéž nepříliš úspěšný) iPhone Air, jenž byl představen o několik měsíců později.
Samsung chystá příští rok uvést na trh nový telefon s kódovým označením „Wide Fold“, který je vyvíjen přímo s ohledem na první skládací iPhone od Applu. Pokud se ETNews nemýlí, bude se chystaný model Wide Fold od Samsungu výrazně lišit od současné řady Galaxy Z Fold, neboť vysoký displej připomínající knihu nahradí mnohem širší displej, který bude více připomínat tablet, přičemž největší změnou má být poměr stran. ETNews tvrdí, že Samsung Wide Fold bude vybaven 7,6″ vnitřním OLED displejem s poměrem stran 4:3, kterému bude sekundovat 5,4″ vnější displej. Skládačka od Applu má být vybavena 7,58″ vnitřním displejem s poměrem stran 4:3.
Pokud by Samsung skutečně představil přímého konkurenta pro dosud neodhalený iPhone Fold, nabízel by nejširší portfolio ohebných telefonů na trhu. ETNews navíc tvrdí, že Samsung Wide Fold bude podporovat 25W bezdrátové nabíjení, což je nejrychlejší bezdrátová rychlost nabíjení, kterou by Samsung nabídnul. Očekává se, že Samsung uvede Wide Fold na podzim 2026, přibližně ve stejnou dobu jako skládací iPhone.