Recenze Donkey Kong Bananza: neskutečně zábavný opičák a extrémní destrukce všeho

- Donkey Kong Bananza patří k nejzajímavějším titulům pro Nintendo Switch 2
- Nabízí velmi pěknou, stylizovanou grafiku, ale hlavně originálně pojatou mechaniku destrukce
- Hrát můžete i ve dvou na jedné konzoli, takže jde o vhodnou zábavu pro rodiče s dětmi
- Ač by se mohlo zdát, že Nintendo cílí hlavně na mladší, spoustu zábavy si užijí i dospělí
Nintendo Switch 2 krátce po svém uvedení obdrželo oprávněnou kritiku kvůli chybějícím velkým launch titulům vlastní tvorby (tzv. first party). Mario Kart World udělal radost, jinak se japonský gigant zaměřil ale spíše na portování velkých her, jako Cyberpunk 2077, nebo vylepšování svých stávajících titulů, jako dva poslední díly ságy The Legend of Zelda. Pokémoni v nedohlednu, stále se čeká i na střílečku Metroid Prime 4: Beyond. Zachrání reputaci chlupatý opičák Donkey Kong v novém, neotřelém zpracování s podtitulem Bananza?
Donkey Kong a cesta do středu Země
Příběh není u nového Donkey Konga klíčový, ale funguje jako správně nastavené pojítko mezi hratelností a událostmi ve hře. Bananza začíná v bažinách, kde Donkey Kong pracuje při těžbě banánové rudy – idylka je však narušena, když nově příchozí tyranský padouch s obrovskou mocí ohrozí nejen jeho samotného, ale i všechny jeho přátele.
Tato výzva přinutí Donkey Konga vydat se na dobrodružství do samého středu planety. Na své cestě nachází spojence: záhadnou zpívající postavu, která se brzy ukáže být Pauline, s plně dabovaným (anglickým) projevem a důležitou rolí nejen jako příběhový průvodce, ale i jako pomocník během hraní. Pomocí jejího hlasu může Donkey Kong rozbít některé materiály, které „holýma rukama“ zničit nedokáže. Pauline zde nahrazuje syna Donkey Kong Juniora, se kterým tady vůbec nesetkáte.
Jádrem příběhu je právě dynamika mezi robustním Donkey Kongem, jehož motivací jsou tradičně banány, a jemnou Pauline, která touží po svobodě. Společně se vydávají napříč pestrobarevnými biomy pod povrchem planety – džungle, lávové jeskyně, bažiny, slunečné pláže nebo ledové oblasti –, z nichž každý má vlastní atmosféru, hádanky a jedinečné nepřátele.
Dokončit hlavní příběh zabere zhruba 20 hodin, ale detailní průzkum, sbírání tokenů, odemykání kostýmů i plnění výzev může samotnou délku hraní ještě výrazně prodloužit. Sluší se také zmínit, že hra je kompletně v angličtině a česká lokalizace bohužel chybí.
Hlavní mechanika: destrukce
Nejdůležitějším prvkem hratelnosti a tedy i klíčovým bodem zážitku z Donkey Kong Bananza je mechanika destrukce. Jednotlivé mapy a světy – tedy vrstvy zemské kůry, kterými procházíte – jsou vytvořeny z mnoha materiálů, které umí Donkey Kong ničit buď holýma rukama, nebo za využití Pauline. Hlavním cílem je hledat banánovou rudu, tedy cosi jako zlato, pomocí destrukce ale můžete vytvářet i alternativní cesty k cíli nebo hledat tajné uličky ke sběratelským předmětům, které pro příběh nejsou důležité, ale pro kompletní dohrání ano.
Jakmile skočíte po prologu do prvního podzemního světa, mechanika zničitelného prostředí vás ohromí. Najednou zjistíte, že klidně 80 % celého levelu podléhá určité destrukci. V první chvíli to působí možná až moc zahlcujícím dojmem, protože se díky tomu zcela vytrácí prvek linearity – levely můžete libovolně bořit, prokopávat a ničit, zároveň se do nich můžete jednoduše vracet a objevovat nová zákoutí.
Donkey Kong tradičně používá několik úderů, ať už pro boj s nepřáteli, tak pro ničení prostředí kolem sebe. Základním útokem je úder vpřed, umí ale i bouchat do země, případně bušit nad sebe, což se hodí ve stísněných prostorách. Jak budete hrou pokračovat, přibude i možnost vytrhnout ze země kus toho či onoho materiálu a mrštit jím po nepříteli.
Reprezentativní grafika, slabší kamera
V režimu handheldu běží hra na Switch 2 v rozlišení Full HD, v režimu doku pak můžete počítat i s vyšším rozlišením. Tak či onak je důležité, že plynulost se stabilně drží kolem 60 fps, asi jednou jednou se mi během hraní stalo, že kvůli množství vizuálních efektů snímková frekvence klesla na cca 40 fps.
Neméně důležité ale je, jak hra vypadá. Donkey Kong Bananza na Nintendo Switch 2 vyniká líbivým a detailním grafickým zpracováním, které kombinuje klasický styl Nintendo titulů s moderními technologiemi. Hlavní postava má krásně animovanou srst, která vlaje do větru, a Pauline i nepřátelé jsou plní života díky propracovaným animacím a výrazům. Prostředí jednotlivých biomů je nasvícené a bohaté na drobné vizuální detaily a efekty, které podtrhují atmosféru hry.
Technické zpracování je sice na vysoké úrovni, ale občas se objevují drobné nedostatky, kupříkladu doskakování objektů v pozadí, což je částečně způsobeno rozsáhlou destrukcí prostředí a tedy i komplexností jednotlivých světů. Výraznější výtku mám snad jen ke kameře, jejíž automatický poutání na Donkey Konga je problematické zejména při kopání tunelů a stísněných prostor. Jakmile jste na otevřené lokaci, problém nepoznáte. Při kopání ale často kvůli zmatečné kameře můžete ztratit pojem o tom, kde vlastně jste. Zvláště nepříjemné je to při bojí s nepřáteli.
Proč si Donkey Konga zahrát?
- Tenhle zábavný titul kombinuje tradiční plošinové prvky s volnější průzkumnou strukturou. Herní svět je členěn do několika vrstev podzemí s různými tématy (například led, láva, tropické oblasti…).
- Hra je výrazně barevná a vizuálně velmi bohatá. Zvuky a hudba hrají roli i v herní mechanice, hlavně skrze Pauline.
- Donkey Kong může ničit téměř vše, co vám přijde „pod ruku“. Umí prorážet stěny, trhat kusy terénu, vytvářet cesty skrz zem, odhalovat skryté části úrovně. To otevírá dynamický přístup k pohybu a průzkumu.
- Donkey Kong se také dokáže proměnit do různých zvířecích forem s unikátními schopnostmi — každá transformace nabízí jiné herní využití. Je ale potřeba počítat s tím, že jsou časově omezené a spotřebovávají energii.
- Hra nabízí časově omezené boje, hádanky a těžší skákací sekce. Některé části přechází do bočního skrolování, jako v klasických Donkey Kong hrách.
- Ve dvou hráčích může jeden ovládat Donkey Konga, druhý Pauline, která má vlastní schopnosti — projektily, odhalování skrytých objektů, či aktivace transformací.
- Za vývojem hry stojí tým EPD, kteří patří mezi jedny z nejlepších herních vývojářů v rámci Nintenda. Tahle parta stála už za oblíbeným titulem Super Mario Odyssey.
A ještě jedna zajímavost – Donkey Konga mohou hrát i ti nejmenší s minimem zkušeností. Titul totiž obsahuje tzv. Asistovaný režim, ve kterém jste naváděni k cíli, a zároveň toho Donkey Kong více vydrží, rychleji se mu regeneruje zdraví a ještě získáte pomoc při míření. Pětiletá dcera našeho šéfredaktora Jirky Hrmy díky tomu Donkey Konga zvládla celkem obstojně hrát a postupovat příběhem.
Závěrečné hodnocení
Donkey Kong Bananza je skvělou volbou nejen pro věrné fanoušky série, ale i pro nováčky či mladší hráče, kteří hledají barevnou, přístupnou a především zábavnou plošinovku. Hra přináší příjemnou kombinaci nostalgie a moderních herních mechanik, přičemž její nižší obtížnost a intuitivní ovládání ji dělají ideální pro celou rodinu. Za zmínku stojí i možnost lokálního kooperativního režimu, kdy druhý hráč může ovládat Pauline, což ještě více rozšiřuje zážitek o společnou zábavu.
Na druhou stranu herní zkušenost občas narušují technické nedostatky, jako jsou drobné propady snímků nebo problémy s kamerou, náročnější pařmeni mohou narazit na určitý stupeň repetitivnosti, kdy jde většinu výzev vyřešit jednoduchým „bouráním“.
Přestože nepatří mezi nejnáročnější tituly, Donkey Kong Bananza předvádí, že Nintendo Switch 2 dokáže nabídnout dobře vypointované, vizuálně působivé a hlavně zábavné dobrodružství, které stojí za to hrát a které může být rozhodujícím důvodem pro pořízení nové konzole.
Nintendo si nicméně za nového Donkey Konga nechá náležitě zaplatit, což může některé zájemce odradit. Česká cena byla stanovena na 2 049 Kč. V případě koupě cartridge se hrou z druhé ruky je cena zhruba o 500 Kč nižší.
Donkey Kong Bananza
Hodnocení autora9.0/10
Klady
- skvěle zvládnutý level design
- svižné tempo příběhu
- působivá grafika a sound design
- výborná mechanika destrukce prostředí
- možnost lokálního multiplayeru
- zabaví děti i dospělé
- Assist Mode pro ty nejmenší
Zápory
- místy nepřehledná kamera
- propady snímkové frekvence
- absence české lokalizace
- vyšší cena