TOPlist

Řada Vivo X300 míří do prodeje! Sledujte live stream a dozvíte se českou cenu

Michal Javůrek
Michal Javůrek 30. 10. 9:00
5
Vivo X300 Pro
  • Už dnes v 16:45 můžete sledovat komentovaný přenos v češtině z evropské premiéry řady Vivo X300
  • Během streamu se dozvíte české ceny očekávaných modelů Vivo X300 a Vivo X300 Pro
  • V 18:30 si u nás na webu budete moci přečíst podrobnou recenzi modelu Vivo X300 Pro

Značka Vivo 13. října v čínské Šanghaji představila nejnovější generaci svých vlajkových lodí řady X, konkrétně dvojici modelů X300 a X300 Pro. Ty navazují na oblíbené fotomobily z loňského roku a přidávají několik užitečných vylepšení. Díky čínské premiéře už známe kompletní hardwarové parametry, na model Vivo X300 Pro už jsme vám nabídli podrobné první dojmy a rozsáhlou fotogalerii s testovacími snímky.

Co ale zatím nevíme, je lokální česká cena a přesný termín zahájení prodeje. A právě tyto informace se dozvíme už dnes v podvečer během komentovaného streamu v češtině, kterým vás bude provázet Petr Hudec společně s Honzou Weberem. Přenos začíná v 16:45.

Vivo X300 Pro se skvělou fotosestavou

Fotoaparáty a výsledná kvalita snímků i videa je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a do vývoje investuje nemalé částky. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky.

Velikost hlavního snímače je 1/1.28″, tedy stejná, jakou měla loňská generace. Větší mělo jen Vivo X100 (1/1.49″). Širokoúhlý snímač zůstal stejný jako vloni, jinak došlo k velkým úpravám. Hlavní jednotka Sony LYT byla nahrazena o generaci novějším čipem, zbrusu nový je i teleobjektiv, který nově spoléhá 3,5× přiblížení v optické kvalitě, přímo ve fotoaplikaci však můžete rychle přepnout i na 2× či 10× „bezztrátové“ přiblížení.

Hardwarové parametry Vivo X300 Pro

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Mediatek Dimensity 9500, octa-core, 3 nm, 1× 4,21 GHz C1-Ultra + 3× 3,5 GHz C1-Premium + 4× 2,7 GHz C1-Pro, GPU: Mali-G1 Ultra, RAM: až 16 GB, interní paměť: 1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1260 × 2800 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.67, 1/1.4′′, OIS, CIPA 5.5 (85 mm), třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, AF, FOV 92°, 4K video
Kompletní specifikace

Posuvníkem na displeji lze docílit až 100× digitálního zoomu, kde už velkou roli hraje post-processing a dopočítávání textur pomocí umělé inteligence. A asi nemusím zmiňovat, že čím vyšší úroveň přiblížení nastavíte, tím více se sníží ostrost a celková kvalita.

  • Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).

Selfie kamerka má konečně rovněž 50,3Mpx rozlišení, přestože ve výchozím stavu pořizuje 12,5Mpx snímky. V režimu portrétu však můžete přepnout na selfie ve vysokém rozlišení, díky čemuž se dostanete k možnosti plného rozlišení. Nicméně pamatujte, že v tomto režimu nefunguje pro portréty typický bokeh efekt.

Dnes v 18:30 si rovněž na SMARTmanii budete moci přečíst podrobnou recenzi modelu Vivo X300 Pro.

Vstoupit do diskuze (5)
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Muž sedící u počítače
Windows 11 dostávají novou nabídku Start a konečně i pořádný ukazatel baterie
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
0
Dynamic Island na iPhonu 14 Pro
Levný iPhone 17e dožene letošní špičku. Apple mu dopřeje modernější displej
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 8:54
1
Jimmy Hopkins, hlavní hrdina hry Bully
Fanoušci oprašují zapomenutý klenot od Rockstaru. Chtějí do něj přidat multiplayer
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:15
0
Testování Apple CarPlay Ultra ve voze Aston Martin Vantage Roadster
Test exotického Apple CarPlay Ultra: vyzkoušeli jsme ho v Aston Martinu za 6 milionů
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma včera 19:00
7

Kapitoly článku