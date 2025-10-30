Řada Vivo X300 míří do prodeje! Sledujte live stream a dozvíte se českou cenu

- Už dnes v 16:45 můžete sledovat komentovaný přenos v češtině z evropské premiéry řady Vivo X300
- Během streamu se dozvíte české ceny očekávaných modelů Vivo X300 a Vivo X300 Pro
- V 18:30 si u nás na webu budete moci přečíst podrobnou recenzi modelu Vivo X300 Pro
Značka Vivo 13. října v čínské Šanghaji představila nejnovější generaci svých vlajkových lodí řady X, konkrétně dvojici modelů X300 a X300 Pro. Ty navazují na oblíbené fotomobily z loňského roku a přidávají několik užitečných vylepšení. Díky čínské premiéře už známe kompletní hardwarové parametry, na model Vivo X300 Pro už jsme vám nabídli podrobné první dojmy a rozsáhlou fotogalerii s testovacími snímky.
Co ale zatím nevíme, je lokální česká cena a přesný termín zahájení prodeje. A právě tyto informace se dozvíme už dnes v podvečer během komentovaného streamu v češtině, kterým vás bude provázet Petr Hudec společně s Honzou Weberem. Přenos začíná v 16:45.
Vivo X300 Pro se skvělou fotosestavou
Fotoaparáty a výsledná kvalita snímků i videa je něco, v čem si Vivo dlouhodobě věří a do vývoje investuje nemalé částky. Také letos čínský výrobce spojil síly s německými mistry z firmy Zeiss. Výsledkem je sestava tří povědomých fotoaparátů a úplně nové selfie kamerky.
Velikost hlavního snímače je 1/1.28″, tedy stejná, jakou měla loňská generace. Větší mělo jen Vivo X100 (1/1.49″). Širokoúhlý snímač zůstal stejný jako vloni, jinak došlo k velkým úpravám. Hlavní jednotka Sony LYT byla nahrazena o generaci novějším čipem, zbrusu nový je i teleobjektiv, který nově spoléhá 3,5× přiblížení v optické kvalitě, přímo ve fotoaplikaci však můžete rychle přepnout i na 2× či 10× „bezztrátové“ přiblížení.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Posuvníkem na displeji lze docílit až 100× digitálního zoomu, kde už velkou roli hraje post-processing a dopočítávání textur pomocí umělé inteligence. A asi nemusím zmiňovat, že čím vyšší úroveň přiblížení nastavíte, tím více se sníží ostrost a celková kvalita.
- Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Selfie kamerka má konečně rovněž 50,3Mpx rozlišení, přestože ve výchozím stavu pořizuje 12,5Mpx snímky. V režimu portrétu však můžete přepnout na selfie ve vysokém rozlišení, díky čemuž se dostanete k možnosti plného rozlišení. Nicméně pamatujte, že v tomto režimu nefunguje pro portréty typický bokeh efekt.
Dnes v 18:30 si rovněž na SMARTmanii budete moci přečíst podrobnou recenzi modelu Vivo X300 Pro.